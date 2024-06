Nissan steekt geen cent in de ontwikkeling van nieuwe verbrandingsmotoren

Nieuws

Menig automerk maakt zijn EV-plannen minder ambitieus nu de verkopen van elektrische auto’s tegenvallen. Maar niet Nissan. De Japanners zetten volledig in op EV’s.

Mazda, Subaru en Toyota geloven niet dat de elektrische auto de heilige graal is op weg naar CO2-neutrale mobiliteit. Daarom gaan ze heel eigenwijs nieuwe, CO2-neutrale verbrandingsmotoren ontwikkelen die op klimaatneutrale brandstoffen lopen.

Nissan is ook Japans, maar deelt niet de fascinatie van zijn landgenoten. Het automerk is helemaal klaar met het investeren in de ontwikkeling van nieuwe verbrandingsmotoren.



Nissan investeert niet, dat is zeker

Het Australische magazine Drive vroeg Nissan-topman François Bailly of het merk van plan is om nieuwe verbrandingsmotoren te ontwikkelen en zijn antwoord was luid en duidelijk. “Onze toekomst is elektrisch. We investeren niet in nieuwe aandrijflijnen voor auto’s met verbrandingsmotor, dat is zeker.”

Hij legt uit dat Nissan zijn ePower-technologie gebruikt om de stap van benzineauto’s naar EV’s te maken. Je kent ongetwijfeld de Nissan Qashqai en X-Trail met ePower: hybride SUV’s waarbij de verbrandingsmotor wordt gebruikt als generator om stroom te maken voor de elektromotor die de auto aandrijft.

De uitspraak leert ons dat Nissan weer een stap verder is dan in 2022, toen het nieuws naar buiten kwam dat het merk ‘grotendeels’ zou stoppen met de ontwikkeling van verbrandingsmotoren. Nu is het echt klaar.

Toekomst van Nissan is elektrisch



Het is een beetje eng om te horen dat Nissan volledig elektrisch gaat, want op dit moment heeft het merk maar twee EV’s in zijn assortiment. Op de Nissan Ariya valt weinig aan te merken, maar alles aan de Nissan Leaf schreeuwt dat hij toe is aan een opvolger.

Daar is wat ons betreft het wachten op; de nieuwe Nissan Leaf. Volgens de laatste geruchten gaat de productie in maart 2025 van start. Met een beetje geluk (en als Nissan slim is), krijgen we in 2024 al de eerste plaatjes te zien. Het plan is dat-ie gaat lijken op de Nissan Chill-Out Concept uit 2021 (zie het staalblauwe studiemodel op de foto's).