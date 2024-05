Toyota, Mazda en Subaru openen aanval op EV met nieuwe verbrandingsmotoren

Nieuws

Mazda, Subaru en Toyota geloven niet dat de elektrische auto de heilige graal is op weg naar CO2-neutrale mobiliteit. Daarom gaan ze heel eigenwijs nieuwe, CO2-neutrale verbrandingsmotoren ontwikkelen.

De drie Japanse merken hebben gezamenlijk aangegeven dat ze verbrandingsmotoren willen optimaliseren met behulp van elektromotoren, elektrische aandrijfunits en batterijen. Daarmee varen ze een andere koers dan de meeste merken, die volledig overstappen op EV's. Wel willen de Japanners verbrandingsmotoren geschikt maken voor andere, klimaatneutrale brandstoffen.



Revolutie in motortechniek



Mazda, Subaru en Toyota kiezen voor deze zogenaamde 'multi pathway' omdat EV’s nu eenmaal nog niet geschikt zijn voor elk land en iedere levensstijl. De Japanners denken dat er meerdere wegen zijn die naar een klimaatneutraal Rome leiden. Ze geloven dat er nog steeds een toekomst is voor verbrandingsmotoren.



Alleen moet er dan wel een revolutie in de motortechniek plaatsvinden. De samenwerkende partners zien vooral een rooskleurige toekomst voor compactere, gestroomlijnde auto’s met kleine motoren die dankzij elektrohulp bijzonder efficiënt zijn.



"We blijven klanten spannende auto's aanbieden door verbrandingsmotoren aan te passen aan het tijdperk van elektrificatie en de mogelijkheden voor koolstofneutraliteit uit te breiden", aldus Mazda-president en CEO Masahiro Moro.



Inzetten op alternatieve brandstoffen



De nieuwe Japanse motoren zullen echter niet alleen op benzine draaien. Mazda, Subaru en Toyota zetten ook in op alternatieve brandstoffen zoals biobrandstoffen, synthetische e-brandstoffen en waterstof. Met waterstof is Toyota al jaren bezig. Niet alleen als energiedrager voor de Toyota Mirai, maar ook als brandstof voor verbrandingsmotoren in circuitauto's.

Voordat deze brandstoffen tegen een concurrerende prijs op de particuliere markt zijn, moet er nog heel wat water door de Rijn stromen. Vooralsnog zijn synthetische e-fuels schreeuwend duur en ook waterstof is verre van goedkoop.



Daarnaast is de productie van waterstof nog steeds een erg inefficiënt proces. Verder zijn de meeste experts er het over eens dat het slimmer is om groene – met behulp van zon en wind geproduceerde - waterstof in te zetten voor de industrie en de zeescheepvaart dan voor particulier vervoer.



Toch ook 30 nieuwe elektrische Toyota's



Niet zo vreemd dus, dat Toyota ook stevig blijft inzetten op EV's. Het merk wil tegen 2030 minstens 30 nieuwe elektrische modellen lanceren en streeft ernaar om jaarlijks 3,5 miljoen EV's wereldwijd te verkopen. Tien van deze modellen zullen tegen 2025 deel uitmaken van het Europese aanbod, waaronder de Urban Crossover-concept die eind 2023 werd onthuld.

Voor kleinere auto's, zoals de Toyota Aygo X, ziet de grootste Japanse autobouwer echter niets in een volledig elektrische aandrijflijn. Daarvoor vindt Toyota de batterijkosten simpelweg te hoog.

Mazda plant ondertussen een investering van ruim 10 miljard euro in de elektrificatie van zijn modellen tegen 2028. Subaru wil tegen die tijd een aanbod hebben van acht elektrische auto's.