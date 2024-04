Vernieuwde Nissan Qashqai (2024) gaat zwaar bewapend de strijd aan

Nieuws

De Nissan Qashqai boekt nog aardige verkoopcijfers, maar de echte gloriejaren zijn over. Om de Qashqai weer meer in de belangstelling te krijgen, grijpt Nissan naar een oud Japans wapen.

Wereldwijd was 2017 het topjaar van de Nissan Qashqai. De gefacelifte versie van de vorige generatie wist toen ruim 247.000 kopers te verleiden, maar na corona kwam de klad erin en de verkoopcijfers halveerden. Ook het nieuwe model wist het tij in 2021 niet te keren. In Nederland zien we eenzelfde beeld. In 2017 telden we hier nog een dikke 7300 verse Qashqai-rijders, in 2023 waren dat er nog geen 3400.

Blijf op de hoogte van de vernieuwde Nissan Qashqai met onze nieuwsbrief.



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Japanse strijders



Hoog tijd voor een nieuw offensief en dat doet Nissan door de Qashqai een make-over te geven, waarbij vooral de neus is aangepakt. De herkenbare V-motion-grille is geëlimineerd en maakt plaats voor een neus met minder plaatwerk in carrosseriekleur.



Daarvoor in de plaats kwam een gigantisch rasterwerk, waarop een bordje van Heras-hekwerk niet zou misstaan. Het is dan ook geïnspireerd op het patroon van de maliënkolders (metalen vesten) die gevreesde Japanse strijders in het verre verleden droegen. Om maar aan te geven dat Nissan serieus de strijd aan wil gaan met de concurrentie. De onderste units van de dagrijverlichtig volgen het opvallende rasterpatroon met 'liggende komma’s', wat voor een herkenbare aanblik zorgt.

Nieuwe achterlichten Nissan Qashqai (2024)



Dat raster is trouwens niet een en al grille. Als je goed kijkt, zie je dat de buitenste delen dicht zijn. Aan de achterkant van de vernieuwde Qashqai zien we een gewijzigde bumper en een andere indeling van de lampunits. Daarin hebben de leds ook de vorm van liggende komma’s van de aloude Japanse wapenrusting.

Qashqai op 20-inch wielen



Andere uiterlijke wijzigingen zien we bij het nieuwe uitrustingsniveau N-Design. Qashqais met dat pakket hebben wielkastranden in carrosseriekleur en staan op 20-inch lichtmetalen wielen. Op het gebied van de aandrijflijn is geen nieuws te melden. Dat betekent dat de Qashqai in Nederland als vanouds wordt aangeboden als mild hybrid en als de bijzondere e-Power. Bij die laatste drijft een elektromotor de wielen aan en fungeert een driecilinder benzinemotor als generator.



Chiquer inerieur



Geen nieuwe aandrijflijnen dus, toch vallen er wel een paar technische nieuwtjes te melden. Daarvan merk je de aanwezigheid vooral in het opgewaardeerde interieur. Daar doen nieuwe bekledingsmaterialen hun intrede, bij de duurdere versies kun je zelfs intiem worden met in ruitjespatroon gestikt leer en alcantara.

Google-apps



Belangrijker is de introductie van Google-apps voor het infotainment, inclusief Google Maps en de spraakgestuurde Google Assistant. Verder zegt Nissan dat het 3D-camerasysteem Around View Monitor flink verbeterd is. Bij het inschakelen van de achteruitversnelling verschijnt dankzij een viertal camera’s een vogelvluchtbeeld van de auto op het infotainmentscherm.



Om krap inparkeren verder de vergemakkelijken, kun je op datzelfde scherm nu ook zien wat de stand van de voorwielen is. Dat kan bijvoorbeeld stoeprandschade aan de velgranden voorkomen. Vind je het dan nog te ingewikkeld om je Qashqai netjes op z’n plaats te zetten, dan is het goed om te weten dat de auto een aantal vaste parkeerplekken kan onthouden. Via de automatische inparkeerfunctie kan de auto zichzelf op precies dezelfde manier op de opgeslagen plek neerzetten.

Assistentiesystemen geperfectioneerd



Het veiligheidspakket van de Nissan Qashqai was al behoorlijk compleet, en dus vond de fabrikant het welletjes om slechts hier en daar de puntjes op de i te zetten. Zo is de autonome noodremfunctie scherper afgesteld en wordt de spoorassistentie altijd automatisch in werking gesteld. Vraag is of je daar blij van wordt als je vaak op binnendoorwegen rijdt … Gelukkig kun je de instellingen van de assistentiesystemen ook afstemmen op je persoonlijke smaak.

Of de Nissan Qashqai met zijn nieuwe bewapening ook opgewassen is tegen de jongste concurrentie, is deels afhankelijk van de prijs. Zodra we weten welke bedragen de nieuwe prijskaartjes vermelden, laten we dat weten. En dan weet je of de vernieuwde Qashqai het betere alternatief is voor de Volvo XC40, Seat Ateca en Renault Austral.