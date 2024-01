Private lease de Nissan Qashqai met deze aanbieding al vanaf 449 euro

Nieuws

De Nissan Qashqai was een van de eerste crossovers en is daarmee een trendsetter van een segment dat ondertussen enorm populair is. De Qashqai is nu met een aanbieding voor een enorm scherp bedrag te private leasen!

Met private lease kies je voor zorgeloos en overzichtelijk autorijden. Je krijgt namelijk voor een vast maandbedrag de beschikking over een gloednieuwe auto. In dat bedrag zitten vaste kosten als afschrijving, wegenbelasting, verzekering en ook het onderhoud verwerkt. Ook zorgen omtrent aanschaf zijn verleden tijd.

Private lease is dus een aantrekkelijke manier van autorijden; zeker wanneer je van een aanbieding kan profiteren. Zo is op dit moment via onze private lease vergelijker de Nissan Qashqai voor een scherpe vanafprijs van 449 euro te private leasen. Ook op de hybride-versie van de Qashqai zit korting: deze private lease je vanaf 489 euro. Waar je dan ook voor kiest: de Nissan Qashqai private lease je via Auto Review.

Nissan Qashqai specificaties



Uitvoering 1.3 Mild Hybrid 140 1.3 Mild Hybrid 140 1.5 e-Power Vermogen (pk) 140 158 190 Koppel (Nm) 240 270 330 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Benzine Hybride Gemiddeld verbruik (WLTP) 6,4 l / 100 km (1 op 15,6) 6,4 l / 100 km (1 op 15,6) 5,2 l / 100 km (1 op 19,2) 0-100 sprint (seconden) 10,2 9,5 7,9 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 143 143 117

Pluspunten



+ Riante ruimte zowel voor- als achterin

+ Ruime kofferbak (504 liter)

+ Zeer gebruiksvriendelijk

+ Relatief zuinig

Minpunten

- e-Power: ingewikkelde aandrijflijn is niet verfijnd

- Niet de beste stoelen

- Redelijk straf geveerd

Nissan Qashqai Acenta uitrusting

De standaarduitvoering van de Nissan Qashqai heet Acenta en biedt onder andere:

Adaptieve cruise control

Automatische airconditioning met 2 zones

Parkeersensoren achter

17 inch lichtmetalen velgen

LED-verlichting rondom

Keyless entry en start

Elektrisch verstelbare buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Start/stop-systeem

Verkeersbordherkenning

Lane departure-waarschuwing

8 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Nissan Qashqai private lease

De Nissan Qashqai is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 449,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Nissan Qashqai private lease prijzen.

Je vindt deze scherpe deals voor de Nissan Qashqai en Nissan Qashqai e-Power op de private lease pagina van Auto Review. Wil je toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Je vindt er bijvoorbeeld ook de nieuwe Citroën ë-C3.