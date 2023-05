TEST - In de suv met de moeilijkste aandrijflijn rijd je het zuinigst

In de volgende vergelijkende test met middelgrote suv-modellen neemt de uitvinder van het segment, de Nissan Qashqai, het op tegen drie concurrenten, waaronder de lievelings-suv van Nederland, de Volvo XC40. Dit keer focussen we ons op de aandrijflijn en het verbruik. Met welke suv rijd je het zuinigst?

In een eerder vergelijk stonden de rijeigenschappen en de prijzen centraal. De Seat Ateca bleek de fijnste suv om in te rijden. Best bijzonder, want de Spaanse suv is de oudste van het kwartet. Alleen die aanschafprijs ...

Behalve de Nissan Qashqai, Seat Ateca en Volvo XC40 treedt ook de Renault Austral aan, de nieuwste suv van het stel. Met de Nissan Qashqai is iets geks aan de hand: hij is uitgerust met een benzinemotor maar rijdt desondanks elektrisch. Huh!? Dat zit zo: de Nissan wordt aangedreven door een driecilinder turbomotor die samenwerkt met een elektromotor. De benzinemotor wordt alleen gebruikt om stroom op te wekken. De aandrijving gaat geheel elektrisch - en zo rijdt de auto ook.

Dankzij de vaste overbrenging van de transmissie vertrek je in een rechte lijn vanuit de startblokken richting topsnelheid. Overschakelen hoeft niet, want er is maar één versnelling. In 7,9 seconden zit je op de honderd, en met je rechtervoet in het tapijt getrapt hoor je de benzinemotor hoog in toeren stroom opwekken. Hetzelfde effect als in een auto met een continu variabele transmissie, zoals de Toyota Corolla Cross.

Ook de Renault Austral doet moeilijk met zijn aandrijflijn. Ook die heeft een driecilinder turbomotor en een elektromotor, maar in de Renault zorgt zowel de benzine- als de elektromotor voor een directe vermogensafgifte op de aangedreven voorwielen. De overbrenging is bijzonder. Kort en bondig gezegd, draait het om een geautomatiseerde transmissie waarbij de elektromotor gebruikmaakt van twee afzonderlijke verzetten en de benzinemotor van vier versnellingen.



Temperamentvol

Wat je daar vooral van merkt, zijn de lange pauzes bij het overschakelen tussen twee versnellingen. Wanneer de 200 pk sterke Renault Austral wisselt tussen de benzine- en de elektromotor gaat dat bovendien gepaard met schokken. En ook wanneer je je gasvoet in een positie houdt, toont de aandrijving van de Renault Austral zich temperamentvol.

Laag verbruik

Hoe moeilijk de aandrijflijn van de Nissan Qashqai en Renault Austral ook is, als eigenaar profiteer je wel mooi van een relatief laag verbruik. Het testverbruik van beide suv-modellen is erg netjes: 6,2 l/100 km (1 op 16,2). In de stad liet de boordcomputer zelfs een verbruik van minder dan 1 op 20 zien. Het testverbruik wijkt behoorlijk af van het opgegeven verbruik (Nissan: 1 op 18,9 en Renault: 1 op 21,7) maar dat neemt niet weg dat je met deze suv's zuiniger rijdt dan met de Seat Ateca en de Volvo XC40, die een testverbruik noteren van 1 op 11,4 respectievelijk 1 op 13,0.

Grote kwaliteitswinst

De Renault Austral staat op hetzelfde CMF-C-platform als de Nissan Qashqai, maar is bijna 10 centimeter langer. Wanneer je het portier opent, voel je meteen dat Renault grote kwaliteitswinst heeft geboekt. Vergeleken met zijn voorganger, de Kadjar, maakt de nieuwe Austral een veel steviger en degelijker indruk. Het interieur is mooi afgewerkt. Onze testauto is uitgevoerd als zeer complete Techno esprit Alpine, die onder meer voorzien is van 20 inch lichtmetaal en deels met alcantara beklede stoelen. Ze zijn elektrisch bedienbaar en hebben een massagefunctie. De blauwe stiksels in de bekleding maken het visuele feest compleet.

Veel belangrijker is echter de beschikbare ruimte. In feite zit je overal prima, maar waar de extra lengte ten opzichte van de Nissan Qashqai is gebleven … Joost mag het weten! De andere drie testauto's hebben achterin meer beenruimte, de oudgediende Seat Ateca heeft bovendien een paar centimeter meer hoofdruimte te bieden.

Lees de volledige test van de Nissan Qashqai, Renault Austral, Seat Ateca en Volvo XC40 in Auto Review 04/2023.