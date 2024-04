Deze goedkope EV met vertrouwde naam wordt nog dit jaar onthuld

Nieuws

Nissan heeft grote plannen met zijn elektrische aanbod. Het eerste wapenfeit wordt de nieuwe Nissan Micra, een broertje van de Renault 5 die nog dit jaar wordt gepresenteerd. Wat weten we al over deze nieuwe EV?

Al een tijdje terug kondigde Nissan de nieuwe elektrische Micra aan. Het moet de instapper van Nissan worden en gebouwd bij Renault in Noord-Frankrijk. De ontwikkeling en techniek komt voor rekening van Renault, terwijl Nissan zich ontfermt over het ontwerp. Inmiddels zijn we twee jaar verder en staat de elektrische Micra daadwerkelijk in de startblokken.

Benieuwd naar de nieuwe Micra? Met onze gratis nieuwsbrief weet je wanneer die komt!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Nissan Micra ontwerp

Op de bovenste rij teaserbeelden zien we al een glimps van de nieuwe Micra. Zowel aan de voor- en de achterkant is gekozen voor een ronde verlichting. Later toonde Nissan ook een conceptversie van de Nismo-uitvoering (onderste rij foto’s). Hierbij kreeg de Micra een grote spoiler, brede wielkasten en zelfs vleugeldeuren. Al gaan die het productiestadium nooit halen.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Nissan Micra broertje van Renault 5

Renault zorgt dus voor de techniek. De EV staat op hetzelfde 'AmpR Small'-platform als de elektrische Renault 5. De Micra heeft naar verwachting dan ook dezelfde technische specificaties. De Renault 5 heeft een vermogen van 95, 120 of 150 pk.

Er is een batterij van 40 kWh of 52 kWh. Eerstgenoemde heeft een range van 300 kilometer, met de grotere batterij rijd je tot 400 kilometer op één lading. Snelladen gaat met 80 of 100 kW, afhankelijk van welke elektromotor je kiest. Het heeft er alle schijn van dat de instapmotor van 95 pk niet kan snelladen en alleen een boordlader van 11 kW heeft.

Ook nieuwe Leaf, Qashqai en Juke

De nieuwe Micra is de eerste, maar zeker niet de enige EV van Nissan die in de pijplijn zit. De Japanners werken aan drie nieuwe elektrische modellen: de derde generatie van de Nissan Leaf en elektrische versies van de Nissan Qashqai en Juke. Ze rollen allemaal van de band in Sunderland. Deze Nissan-fabriek in Groot-Brittannië is ook de thuisbasis van de huidige Leaf.

Het design van de nieuwe modellen is nog geheim, maar Nissan heeft voor elke auto al een tipje van de sluier opgelicht in de vorm van een concept car. De nieuwe Leaf wordt gebaseerd op de Chill-Out Concept uit 2021, de Qashqai EV gaat lijken op de Hyper Urban Concept en de elektrische Juke op de Hyper Punk Concept. Op de bovenstaande foto's staan ze van links naar rechts.