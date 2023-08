Tweedehands auto op het oog? Trap niet in deze veelgehoorde airco-smoes!

Ondanks deze matige zomer, wil bijna iedere occasionkoper een auto met airco. Maar dan moet die natuurlijk wel goed werken! Voorkom hoge kosten en trap niet in die ene veelgehoorde airco-smoes.

Tot diep in de jaren 90 hadden alleen peperdure auto’s of Amerikanen airconditioning aan boord. Automatische klimaatregeling was nog zeldzamer. Na 1996 voorzagen steeds meer merken ook hun goedkopere modellen van een airco. In Nederland was het Nissan dat daarbij voor de troepen uit liep. Zelfs de kleine Nissan Micra was met airconditioning te koop. Tegenwoordig zijn het eigenlijk alleen nog de allergoedkoopste stadsauto’s die geen airco standaard hebben.



Airco zorgt voor koelte en schone ramen



Logisch, want airconditioning is de beste uitvinding na de auto zelf! Niet alleen houd je dankzij een airco het hoofd koel, ook in het najaar en tijdens de winter heeft het systeem voordelen. Zeker als je na een wandeling door de regen met meerdere mensen in de auto gaat zitten, beslaan de ramen binnen een minuut. Doe je vervolgens de airco aan, dan is de condens in no-time weer verdwenen. Dat komt doordat een airconditioning ook vocht uit de lucht haalt. Zo verhoog je het comfort én de veiligheid.



Met andere woorden: airco hóórt anno 2023 gewoon in een auto. Ook in een occasion. Geen wonder dat vrijwel iedereen op de autozoekpagina van Marktplaats.nl bij ‘Opties’ een vinkje zet achter ‘Airconditioning’ en/of ‘Climate control’.

Trap niet in deze airco-smoes!



Alleen moet je voor de aardigheid eens opletten hoeveel verkopers in de advertentie zetten: “Airco moet bijgevuld worden.” Klinkt ongevaarlijk, want inderdaad lekt er bij elke airco jaarlijks zo'n 5 tot 10 procent koelmiddel weg. Zonder dat er sprake is van echte lekkages. Dat is niks geks en een bijvulbeurt kost je de kop niet. Voor 80 tot 130 euro ben je meestal wel klaar. Je kunt je alleen afvragen: waarom laat de verkopende partij – zeker als het een garagebedrijf is – het dan niet vóór de verkoop doen? Een auto met een gegarandeerd goed werkende airco raak je immers gemakkelijker kwijt …

Alleen bijvullen airco vaak niet genoeg



De waarheid is dat er bij een slecht of niet werkende airco meestal meer aan de hand is. Het gevoeligste onderdeel van het systeem is de condenser. Die lijkt op een radiateur en zit vaak op een steenslag-gevoelige plek. Bij bijna elke auto gaat zo’n ding binnen zes tot tien jaar stuk. Langzaam ontsnapt het koelmiddel, totdat de airco niet of nauwelijks meer werkt. Vervanging van de condenser kost inclusief bijvullen van het systeem algauw 450 tot 700 euro.



Risico op dure aircoreparaties



Maar het kan erger: wie lang doorrijdt met een leeg airconditioningsysteem, riskeert een kapotte aircocompressor en/of aircopomp. Maar ook de verdamper of luchtdroger kan stuk zijn. Voor reparatie moet je dan al snel een bedrag van vier cijfers begroten. Dat hakt erin, zeker als je een occasion in de 5000 euro-klasse koopt. Neem daarom onze aircotips ter harte:

Aircotips bij aankoop tweedehands auto