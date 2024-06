Nieuws

Met de huidige hitte en met de vakantie in aantocht, ben je blij met een goed werkende airco. Wees daarom alert op signalen dat de airco van jouw auto onderhoud nodig heeft. Of zelfs aan een reparatie toe is.

Hoe werkt een auto-airco?

Heel kort door de bocht zorgt de airconditioning in de auto ervoor dat het koudemiddel in het systeem verdampt, waardoor warmte uit de omgevingslucht wordt onttrokken. Daarna wordt de gekoelde lucht via de ventilatieroosters in het interieur geblazen. Zo kun je relaxed genieten van aangename temperaturen, die met warm weer een stuk lager zijn dan die van de buitenlucht.

Onderdelen aircosysteem

De belangrijkste onderdelen van een aircosysteem zijn de compressor, verdamper, condenser en luchtdroger. Uiteraard kan het gesloten aircosysteem alleen goed werken als alle onderdelen heel en lekvrij zijn. Bij de volgende symptomen kan het slim zijn om uw dealer of en aircospecialist het systeem te laten nakijken.

Symptomen defecte airco

Veel aircoproblemen zijn terug te voeren op een tekort aan koudemiddel. Ook bij een goed werkend aircosysteem loopt er na verloop van tijd altijd iets koudemiddel weg. Daarom doe je er verstandig aan minstens eens in de twee jaar een aircoservice te laten uitvoeren. Bij de meeste automerken is zo’n controle gek genoeg niet opgenomen in het reguliere onderhoudsschema.



Soms is er meer aan de hand. Let daarom op de volgende symptomen, om te voorkomen dat je straks aan de Côte d’ Azur met rode hoofden en oververhit gemoed noodgedwongen met arko (alle ramen kunnen open) moet rijden. Want hoe langer je wacht, hoe groter het risico dat de problemen en de kosten toenemen.



Hevige sisgeluiden bij het in- en uitschakelen van de airco. Er komt nog wel gekoelde lucht uit de luchtroosters, maar ijskoud voelt deze niet meer aan. Bij automatische klimaatregeling moet je voor het gewenste effect een lagere temperatuur instellen dan gebruikelijk. Tijdens een zomerse bui beslaan de ramen. Gierende of brommende geluiden vanuit de motorruimte wanneer de airco aan is. Je voelt of hoort tijdens aircogebruik dat het systeem heel vaak aan- of afslaat. Vuilesokkenlucht

Onderhoud en reparatie aircosysteem

Als een visuele controle geen overduidelijke oorzaak aan het licht brengt, zal de garage of aircospecialist de airco bijvullen en daar een contrastvloeistof aan toevoegen. Vervolgens kan er na een week of twee met een speciale lamp de exacte lekkage worden gelokaliseerd.



Met een beetje geluk is er geen lekkage, maar is het gewoon tijd voor een periodieke bijvulservice. Wacht hier niet te lang mee, want de weinig koudemiddel kan overmatige slijtage van onder meer de aircocompressor veroorzaken. Iets ingrijpender is een lekkende leiding of afdichting. Duurder wordt het als de condenser (ziet eruit als een kleine radiateur) versleten of lek is en dus moet worden vervangen.



Defecte aircocompessor

Als er ook ongebruikelijke mechanische geluiden hoorbaar zijn, ligt de oorzaak van de problemen vaak bij de aircocompressor. Zo’n ding slijt nu eenmaal en is na enige tijd op. Vervanging is prijzig, maar er zijn vaak ook zo goed als nieuwe revisiecompressors te koop. Dat kan aanzienlijk in de kosten schelen. Denk trouwens niet dat je de levensduur van een aircocompressor verlengt door de airco zo weinig mogelijk te gebruiken. Te sporadisch gebruik van de airco leidt namelijk vaak tot een gebrek aan smering van de compressor, waardoor de slijtage juist toeneemt.



Stinkt de koellucht van de airco? Dan zijn het interieurluchtfilter en de verdamper waarschijnlijk vervuild met schimmels en bacteriën. Laat de verdamper reinigen en het filter vervangen.