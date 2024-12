Als dit doorgaat, rijd jij straks misschien in een Honda Qashqai

Nieuws

Honda en Nissan zijn in gesprek om hun krachten te bundelen. In het geval van een fusie zouden ze samen de derde grootste autobouwer ter wereld worden. Rijd jij straks in een Honda Qashqai?



Insiders bij de twee merken zijn stellig naar de Japanse media. Nissan en Honda gaan nauw samenwerken en mogelijk zelfs fuseren. Als dat laatste doorgaat, ontstaat er een autogigant met een omzet van ruim 51 miljard euro, goed voor een jaarlijkse productie van 7,4 miljoen voertuigen. Daarmee zou de nieuwe groep de derde grootste automaker ter wereld worden, na Toyota en Volkswagen.

Volgens de Japanse analist Sanshiro Fukao lijkt de deal vooral bedoeld om het noodlijdende Nissan uit de brand te helpen, zo lezen we bij persbureau Reuters. Al moet ook Honda volgens Fukao op z'n tellen passen. Dat ligt voor een deel aan de tegenvallende verkoop van elektrische Honda's.



Elektrische Honda's geen succes



Met de studiemodellen voorafgaand aan de Honda e leek het merk een succesnummer in handen te hebben. De auto zag er leuk uit, had een bijzonder interieur en het onderstel met achterwielaandrijving beloofde veel goeds voor de rijeigenschappen.



Maar toen de productieversie in 2020 op de markt kwam, bleek de prijs veel te hoog en de actieradius veel te klein. Hoe aantrekkelijk de auto ook oogde en hoe fijn hij ook reed, het werd een flop. En binnen vier jaar legde de Honda e het loodje. Vervolgens duurde het te lang voordat Honda met nieuwe EV's kwam en ook die verkopen niet als warme broodjes.

In de Verenigde Staten gaat het Honda's hybrides en ICE-modellen voor de wind, maar in Europa verkoopt het merk tegenwoordig veel minder auto's dan vier jaar geleden. Ook in China vergaat het Honda weinig florissant. Zo sloot Dongfeng Honda onlangs een productielijn, waarmee de totale Chinese productiecapaciteit daalde van 1,49 miljoen naar 1,2 miljoen auto's. Kortom, ook Honda kan wel wat versterking gebruiken.



Nissan-koers omhoog



Het nieuws over een mogelijke fusie liet de beurs niet onberoerd: Nissan zag zijn aandelen maar liefst 24 procent stijgen, terwijl Honda een lichte daling van 3 procent moest incasseren. Mitsubishi, waarin Nissan een belang van 24 procent heeft, profiteerde ook flink en liet een stijging van bijna 20 procent noteren.

Samen tegen Toyota



De gesprekken, die als eerste door de Japanse krant Nikkei werden gemeld, richten zich op meer samenwerking in technologieontwikkeling en een sterkere concurrentiepositie tegenover Toyota. Eén van de opties die op tafel liggen, is de oprichting van een gezamenlijke holding.

Maar insiders fluisteren ook over een volledige fusie, waarbij zelfs Mitsubishi betrokken zou worden. Dan wordt een interessante vervolgvraag wat er zou gebeuren met Renault. Dat merk zit nu immers nog samen met Nissan en Mitsubishi in de Alliantie. Maar het Franse merk zou dan - samen met Dacia - plotsklaps een veel kleinere speler worden. En dat terwijl Renault nu nog één-op-éen-klonen van de Clio en de Captur aan Mitsubishi levert, die ze als Colt en ASX in de markt zet.

Hoewel Honda, Nissan en Mitsubishi benadrukken dat er nog geen concrete deal is, broeit er wel degelijk iets. Naar verwachting geven de drie Japanse autobouwers maandag in Tokio een gezamenlijke persconferentie.

Druk vanuit China en Tesla



Interessant is dat de Taiwanese techgigant Foxconn (het bedrijf dat waarschijnlijk ook jouw iPhone in elkaar heeft gezet) eerder dit jaar een poging deed om Nissan over te nemen. Die werd echter afgewezen. Het laat zien hoezeer de veranderende autowereld – en de groeiende druk vanuit China en Tesla – bedrijven dwingt tot drastische stappen.

Goed nieuws voor Japanse auto-industrie



Volgens analist Seiji Sugiura is deze mogelijke fusie niet alleen goed nieuws voor de betrokken partijen, maar ook voor de Japanse auto-industrie in bredere zin. Volgens hem is er naast Toyota een tweede grote speler nodig om te concurreren met Chinese merken als BYD en pioniers zoals Tesla.

Toch blijft een fusie tussen Honda en Nissan volgens experts een logistieke en culturele uitdaging. Honda's focus op techniek en de daarbij behorende trots op hun motoren zou botsen met de huidige situatie van Nissan. Vergeet niet dat Max Verstappen, wereldkampioen Formule 1, beroepshalve ook Honda rijdt.



Maar lang daarvoor heeft een model als de Honda Civic Type R bijzondere staaltjes motortechniek naar de straat gebracht. Misschien vinden de twee elkaar aan de borreltafel wanneer de Nissan-onderhandelaars de Skyline en de GT-R ter sprake brengen ...



Kortom: er is veel in beweging. Maar de vraag blijft of jij straks inderdaad in een Honda Qashqai rijdt. Of in een Nissan Civic.