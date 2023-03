Honda Civic Type R (2023) test: oneindig veel rijplezier voor een torenhoge prijs

Al meer dan 25 jaar is de Honda Civic Type R de spannendste van alle voorwielaangedreven hot hatches. We kijken daarom altijd reikhalzend uit naar een nieuwe Type R. En ook nu stelt hij niet teleur. Althans, zolang je niet op het prijskaartje kijkt.

Het circuit van Estoril bij Lissabon is prachtig oud geworden. Elke bocht ademt geschiedenis. Het was op dit circuit dat Ayrton Senna zijn eerste grand prix won, de laatste race werd in 1996 verreden. Jacques Villeneuve was de laatste coureur die hier won. Ondanks de charmante veroudering, kun je nog prima racen op Estoril. De nieuwe Honda Civic Type R staat klaar voor een paar ronden op de limiet. We treden in het spoor van Ricardo Patrese, Nigel Mansell en al die beroemde coureurs die hier finishten.

Honda Civic Type R schakelt magistraal

Terwijl de motor aan het opwarmen is en de mecaniciens de bandenspanning controleren, laten we de belangrijkste feiten de revue passeren: geoptimaliseerde aerodynamica, een vernieuwd chassis met adaptieve dempers, diverse aanpassingen aan de motor. Doordat je de stevigheid van de dempers kunt instellen, is de Honda Civic Type R ook geschikt voor dagelijkse ritten.

Dat gaan we later testen, eerst Estoril. De Type R heeft exclusief voor deze auto ontworpen Pilot Sport 4-banden van Michelin. Maar het allerbelangrijkste ingrediënt blijft de motor: een tweeliter benzinemotor met turbo, die ook al in zijn voorganger zat. Maar er is veel gewijzigd. Voor generatie 6 werd de turbo aangepast, zodat de motor een betere respons geeft op bewegingen van het gaspedaal.



Verder werd het vliegwiel lichter gemaakt. Voordeel daarvan is dat het toerental sneller wordt geoptimaliseerd bij het automatische stootje tussengas als je terugschakelt. Op schakelgebied hadden we bij de oude Type R het idee dat het niet veel beter kon, maar zoals zo vaak, bleek dat een onderschatting van de briljante Honda-technici.



Klik-klak

Zoals ook de sportstoelen beter zitten dan verwacht. Ze omsluiten je lichaam zeer nauw, zoals het hoort, maar zijn tegelijk behoorlijk zacht gevuld en dus verrassend comfortabel. Je zit perfect geïntegreerd in de auto, het stuur dicht bij de borst. Via de hoog geplaatste pook van de handbak leggen we de eerste versnelling in.



Klik-klak, we herinneren het ons uit de vorige Type R, maar alles lijkt nog een fractie soepeler te gaan. De schakelwegen zijn kort en de bak reageert heel precies. Vanuit de pitbox geven we gas, we hebben drie ronden op het snelle Portugese circuit. De Civic voelt zich hier thuis als Janny van der Heijden in een sterrenrestaurant. In snelle bochten blijft hij neutraal en zelfs als de Max Verstappen in je ontwaakt, blijft de Type R stabiel.

De hoogste toerentallen

De besturing is ongekend nauwkeurig en geeft precies de feedback die je wilt bij het insturen van de bocht. Trap je vervolgens op het gas bij het uitaccelereren, dan blijkt hoe goed de tractie is, zeker voor een voorwielaandrijver. De motor helpt mee om de gripgrens van de banden (265/30 ZR 19) op te zoeken: 329 pk levert de turbomotor. Bij 2200 tpm staat het maximale koppel van 420 Nm beschikbaar, maar ook bij lagere toerentallen bouwt de heerlijk diep brommende viercilinder veel druk op en lijkt hij - geheel volgens Honda-traditie - op te leven bij zo hoog mogelijke toerentallen. Je zult maar een krukas in een Honda-motor zijn ...



Op de relatief korte start-finish klokken we al een snelheid van 220 km/h, maar de Type R zit dan nog lang niet aan zijn grenzen. Honda geeft een top van 275 km/h op, we geloven graag dat de Type R dat op zijn Michelin-sloffen haalt. De krachtige remmen vertragen net zo soepel als de turbomotor versnelt. Weetje van de maand: op het Japanse circuit van Suzuka zette de Civic Type R meteen een nieuw ronderecord neer.

Honda Civic Type R (2023) prijs

Ook als je niet in de buurt van een circuit woont, kun je genoeg plezier beleven aan deze Honda. Op bochtige openbare wegen is de besturing direct en op het matige Portugese asfalt blijkt het onderstel voldoende reserves te hebben. In de strakke sportstand hadden we niet verwacht dat de adaptieve dempers in de comfortstand zo vergevingsgezind zouden worden. Natuurlijk erft de Type R van de langzamere varianten het ruime interieur, de verbeterde en logischer bediening en de riante standaarduitrusting.

Eind goed, al goed? Ja, totdat je de prijslijst bekijkt. Daarop zie je dat de Honda Civic Type R 78.980 euro kost (België: 55.000 euro). En ook als we onze leesbril opzetten en voor de zekerheid vragen of de Chef Prijslijsten bij de importeur geen typediploma heeft, blijkt dat bedrag toch echt te kloppen. Het is de enige domper op de Japanse feestvreugde.

Conclusie

De nieuwe Honda Civic Type R zal zijn fans gelukkig maken. Dankzij talrijke verbeteringen op detailniveau rijdt hij nog sportiever dan zijn voorganger, maar je kunt hem ook prima als dagelijkse auto gebruiken. Het enige jammere is dat-ie peperduur is.