Nissan diep in de problemen te veel EV’s en te weinig hybrides

Nissan lijkt zichzelf flink in de vingers te hebben gesneden met de keuze om hybrides links te laten liggen en vol in te zetten op elektrische auto's.

De beslissing van topman Makoto Uchida om elektrische auto's topprioriteit te geven, is een belangrijke oorzaak van de huidige financiële problemen bij het merk. Althans, dat is de conclusie van een rapport van persbureau Reuters, dat zich baseert op anonieme bronnen in de Nissan-top.

Europese verkoopcijfers verhullen problemen



Als je naar de huidige verkoopcijfers van Nissan in Europa kijkt, lijkt er niet zo veel aan de hand. Tot en met oktober 2024 werden er in heel Europa ruim 260.000 Nissans verkocht, tegenover een dikke 243.000 in de eerste negen maanden van 2023. In Nederland gaat het een stuk minder florissant. Hier staat de teller tot en met november 2024 op iets meer dan 5000 auto’s, tegenover meer dan 6900 over dezelfde periode van 2023.

En hoewel de Nederlandse markt wereldwijd niks voorstelt, geeft die de beroerde situatie van Nissan beter weer dan de Europese. Ook in de Verenigde Staten laat Nissan nog redelijke resultaten zien, maar dat is vooral te danken aan enorme kortingen. Die zetten de winstgevendheid flink onder druk. Tegelijkertijd zit het luxe zustermerk Infiniti op de belangrijke Amerikaanse markt juist in een diep dal (verkoopdaling 12,8%).



Grote verliezen Nissan in China



In China is de situatie nog nijpender. Hier daalde de verkoop van Nissan met 13,1 procent. Het gevolg is dat de fabrikant wereldwijd moeite heeft om het hoofd boven water te houden. Vorige maand maakte het bedrijf bekend dat de nettowinst in de eerste helft van het fiscale jaar met maar liefst 94 procent was gekelderd. CEO Makoto Uchida kondigde daarop een reeks hervormingen en kostenbesparingen aan. De vraag is of die het tij kunnen keren.

Nissan loopt achter de feiten aan

Uchida’s strategie om hybrides volledig te negeren, blijkt nu een dure fout. Hoewel Nissan plannen heeft voor een ‘hybride-offensief’ met 16 nieuwe aandrijflijnen tegen 2027, is het de vraag of de fabrikant dat jaar überhaupt haalt. Volgens bronnen binnen het bedrijf waren er al maanden geleden zorgen over het gebrek aan hybrides, vooral in de belangrijke Amerikaanse markt. Nissan dacht dat de vraag naar hybrides niet blijvend zou zijn, maar wereldwijd lijkt het tegendeel het geval.



Daar komt bij dat de ingewikkelde e-Power-aandrijflijn in de Nissan Qashqai en Nissan X-Trail maar weinig mensen aanspreekt. Hierin fungeert een verbrandingsmotor als generator om het accupakket van de elektrische aandrijving van stroom te voorzien. Nissans met e-force hoef dus nooit op te laden, maar ze komen meestal niet in aanmerking voor fiscale stimuleringsmaatregelen en de kleine verbrandingsmotor vraagt onverwacht veel benzine.



Zelf geeft Uchida toe dat de bedrijfsleiding de vraag verkeerd heeft ingeschat: “Tot november vorig jaar konden we de snelle stijging in de vraag naar hybrides niet voorzien”, zei hij volgens persbureau Reuters. Maar inmiddels zijn we alweer een jaar verder ...



Overleven Nissan wordt zwaar



Nissan moet nu haast maken om de schade te repareren. De komende jaren moet het merk niet alleen financieel herstellen, maar ook een enorme inhaalslag maken op het gebied van hybride-technologie. De grote vraag blijft of dat op tijd zal gebeuren – en of Uchida zelf nog aan het roer zal staan. Eén ding is duidelijk: de gok om volledig elektrisch te gaan, heeft Nissan voorlopig weinig goeds gebracht.