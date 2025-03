Deze woesteling van Nissan krijgt mogelijk tóch een opvolger

Nieuws

Nissan heeft een nieuwe CEO. We hebben deze Ivan Espinosa een felicitatiekaartje, bloemen en een fles champagne gestuurd. Want als het aan hem ligt, krijgt de wildste Nissan ooit een opvolger.

Het gaat niet goed met Nissan. Neem bijvoorbeeld China. Daar namen de verkopen in 2024 een duikvlucht van 49 procent in vergelijking met 2019. Oeps. Chinese consumenten willen EV's en PHEV's en in de Nissan-showroom treffen ze alleen de Nissan Ariya aan. Maar die elektrische SUV werd al in 2020 onthuld en is voor autobegrippen al best oud.

Nissan wilde op een gegeven moment nauw samenwerken met Honda en Mitsubishi, maar die fusie is niet van de grond gekomen. De vorige CEO trok het boetekleed aan en vanaf 1 april heeft Ivan Espinosa het grootste kantoor van het Nissan-hoofdgebouw in Yokohama, Japan. Die wil uiteraard betere verkoopresultaten en dus wil hij meer sportwagens. Huh?

"Opwindende auto's zullen altijd een belangrijke rol hebben bij Nissan", aldus Espinosa op autocar.co.uk. "Dit is wat we doen. Er bestaan vele manieren om dit aan de wereld te laten zien. Te beginnen met de Nissan Z, een betaalbare, 'fun to drive' sportwagen. Maar denk ook aan de Nissan GT-R of zelfs de Patrol. Deze auto's blijven, dat is zeker. Ik wil 4 of 5 modellen als 'halo car' aan de top van het modellengamma. Auto's die het kloppend hart van Nissan vertegenwoordigen."

Nissan GT-R opvolger?

Hiermee verdwijnt de Nissan GT-R toch niet van de markt. Terwijl dat wel een beetje de verwachting was nadat de sportwagen in Europa al het veld had moeten ruimen vanwege steeds strenger wordende emissie-eisen. Om je geheugen op te frissen: de GT-R werd in 2007 onthuld met een 3,5-liter V6 met 570 pk en een design waar een Micra-rijder nog altijd gillend en badend in het zweet wakker van wordt. Een woesteling die in nog geen 3 seconden naar 100 km/h knalde.

"We gaan investeren in modellen met sterke namen, auto's die simpelweg bij Nissan horen. Daar horen ook sportwagens bij. Hiermee hebben we heel opwindende plannen", belooft Ivan Espinosa.

Met onze gratis wekelijkse nieuwsbrief houden we je op de hoogte van Nissans 'opwindende plannen'.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

De kans dat de GT-R ook weer naar Europa komt, is klein, hoe veelbelovend de woorden van Nissans nieuwe CEO ook zijn. Hij zal in elk geval geen V6 op benzine meer krijgen. Maar Espinosa hint wel op een mogelijk productiemodel van de waanzinnige Nissan Hyper Force uit 2023. Dit elektrisch aangedreven monster met 1341 pk zou een mooie opvolger voor de GT-R in Europa zijn.