Het gaat niet goed met Nissan. Maar het Japanse merk gooit de handdoek nog niet in de ring. De auto die voor een grote comeback moet zorgen is opmerkelijk genoeg een elektrische sedan.

Het kan snel gaan. Het ene moment loop je voorop met de eerste in massa geproduceerde elektrische auto wereldwijd (Nissan Leaf) en verkoop je in Nederland met gemak ruim 13.000 auto's per jaar (2015), het andere moment is iedereen de Leaf vergeten en moet je tien jaar later genoegen nemen met 5340 verkopen. Dat de eerste letter van Leaf voor leading staat maakt de situatie voor Nissan er alleen maar pijnlijker op.

Nissan: bijna de helft minder verkopen

Ook in China, momenteel de grootste automarkt, holt Nissan achteruit. En flink ook. Volgens carnewschina.com noteerde Nissan in 2024 zelfs een terugval van 49 procent in vergelijking met 2019. Oeps. Maar wil je ook? Chinese consumenten willen EV's en PHEV's en in de Nissan-showroom treffen ze alleen de Nissan Ariya aan. Maar die elektrische SUV werd al in 2020 onthuld en is daarmee op leeftijd.

Nissan N7 ontwikkeld met Dongfeng

Nissan laat zich echter niet uit het veld slaan en wil met de volgende auto Chinees marktaandeel terugveroveren: de Nissan N7. Die staat op een nieuw EV-platform dat samen is ontwikkeld met Dongfeng, een Chinees merk dat wij kennen van de Dongfeng Box (rijtest!).

De Nissan N7 zagen we in november 2024 voor het eerst, maar nu zijn meer details bekend, waaronder de technische specificaties. Bovendien komt hij bijna op de markt (mei 2025). We hebben het over een elektrische sedan (ja, ja, geen SUV) met een lengte van bijna 5 meter, om precies te zijn 4930 mm. De breedte en hoogte bedragen 1895 en 1487 mm. De wielbasis eindigt bij 2915 mm, 14 cm meer dan de Ariya biedt.

Nissan N7 prijs

De elektromotor is door Dongfeng ontwikkeld en is er met twee vermogens: 215 en 268 pk. Naar de actieradius is het nog gissen, maar de Cw-waarde is in ieder geval indrukwekkend laag (0,208). Ook laag (in ieder geval voor Europese begrippen) zijn de prijzen. Ze zijn nog niet definitief, maar beginnen naar verwachting bij omgerekend 21.000 euro. Daar heb je in Nederland alleen de Dacia Spring en de Leapmotor T03 voor, allebei stadsauto's en geen ruime sedans.

We sluiten af met een tip voor Nissan: haal de N7 ook naar Europa. Een fraaie sedan tussen al die elektrische SUV's zou het zomaar eens goed kunnen doen. Mazda doet hetzelfde met de elektrische Mazda 6.