Nissan Ariya: 3 voordelen en 3 nadelen

Nissan was een van de eerste merken die in elektrische auto’s geloofden. Met de Leaf hebben de Japanners ondertussen 10 jaar ervaring opgedaan. Toch loopt de Nissan Ariya op elektrisch gebied niet voor op zijn concurrenten …

Over de Nissan Ariya hebben we al veel geschreven. De eerste review, de uitgebreidere test en de actieradiustest van de Nissan Ariya staan klaar om gelezen te worden. Maar er zijn nog drie voordelen en drie nadelen die we van het hart moeten. Observaties die je helpen bij het kopen van jouw ideale elektrische suv.

Voordeel 1: Weet of je remlichten oplichten



Heb jij je achter het stuur van een elektrische auto weleens afgevraagd of bij het afremmen op de elektromotor de remlichten gaan branden? Het autootje in het instrumentarium laat zien wanneer ze rood oplichten.

Voordeel 2: Laadsnelheid in beeld

De Nissan Leaf deed het al: de laadsnelheid (of het laadvermogen) tijdens het snelladen in beeld tonen. Handig als je op koude dagen wilt controleren of je wel echt het maximale laadvermogen uit de paal trekt.

Voordeel 3: Krachtige boordlader

Over opladen gesproken: om de forse batterij van 87 kWh ook met een gewone laadpaal binnen afzienbare tijd vol te drukken, plaatst Nissan standaard een krachtige boordlader van 22 kW (Ariya met 63 kWh: 7,4 kW).

Nadeel 1: Chique knoppen niet handig

De knoppen van de E-Pedal-functie en de rijprogramma’s zien er fraai uit, maar je kunt ze niet op de tast vinden. En je moet heel precies drukken. Dus haal je je ogen een onveilig lange poos van de weg.

Nadeel 2: Fluiten naar een frunk

We hebben het gecontroleerd, maar er zit echt geen frunk voorin. Ook niet verwonderlijk, want de Ariya heeft standaard voorwielaandrijving en dus ligt de motor in de neus van de auto.

Nadeel 3: Tanken? Nee, bedankt

Onze Nissan Ariya is soms een beetje in de war. Hij voorspelt met hoeveel procent in de batterij je arriveert op je bestemming en dat is handig, maar hij zit er twee keer behoorlijk naast. En in het menu staat een grote knop die een lijst met tankstations oproept. Maar deze auto blieft echt geen benzine. Slordig.