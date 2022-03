Eerste review Nissan Ariya - Gewoon goed! Maar van elektropionier Nissan verwacht je meer ...

Wat is er opvallend aan de Nissan Ariya?

Dat we nog steeds niet uitgebreid met de Nissan Ariya hebben mogen rijden. We kregen in Spanje weliswaar de sleutel van een preproductie-exemplaar overhandigd, maar daarmee mochten we maar zes rondjes over het circuit van Jarama. Een disclaimer is hier dus op zijn plaats: dit zijn echt onze allereerste indrukken van de elektrische suv.

En mocht je je nou afvragen waarom Nissan zo lang doet over de introductie van de Ariya. Dat heeft - uiteraard - te maken met het wereldwijde chiptekort, waarvan autofabrikanten nog steeds veel last hebben. Nissan onthulde de Ariya al in juli 2020, met voor de marktintroductie een datum in 2021. Dat werd uitgesteld naar de zomer van 2022.

Wat is er goed aan de Nissan Ariya?

Laten we van buiten naar binnen werken. Want wat is de elektrische Ariya een stijlvolle verschijning zeg! Zeker in zijn opvallende, koperen introductiekleur lijkt de Nissan een concept car voor op de weg. Hij is clean, minimalistisch en strak, maar niet steriel, met precies de juiste hoeveel agressie in zijn zwarte 'grille' en donkere exterieuraccenten. Als wij een Ariya mochten uitzoeken, dan zouden we meteen voor de kleur Aurora Green gaan. Een schitterende tint, die soms zwart lijkt, dan weer heldergroen met een hintje paars.

De positieve indrukken blijven komen als we het interieur van de Ariya in duiken. Het dashboard valt niet zozeer op door zijn design, maar wel door zijn materialen. Nergens zie je een vlakje goedkoop plastic als teken van kostenbesparing. De sierlijsten voelen aan alsof ze uit een Mercedes S-klasse komen en de brede strip alcantara bovenop het dashboard voelt luxe aan. Op de tweede zitrij heb je bovendien genoeg been- en hoofdruimte. Onze testauto was uitgerust met een panoramadak, maar ook dat zorgt er niet voor dat je als 1,90 meter lange Nederlander met je hoofd in de knel komt.

Nissan had voor ons de basisversie van de Ariya klaargezet. Die heeft voorwielaandrijving, een vermogen van 218 pk en 300 Nm koppel en gaat in 7,5 seconden naar 100 km/h. Op zijn 63 kWh-batterij zou hij een actieradius van 360 kilometer moeten kunnen halen. Al vertelde Nissan ons dat het officiële bereik waarschijnlijk wordt opgehoogd naar 403 kilometer. Snelladen kan de Ariya tot 130 kW, waarmee de batterij in 35 minuten van 10 naar 80 procent is op te laden. Standaard beschikt de Japanse stekker-suv over een 7,4 kW-boordlader. Optioneel is 22 kW.

Volgens Nissan heeft de voorwielaangedreven Ariya een gewichtsverdeling van 52 procent vóór en 48 procent achter (de 4WD-versies komen tot een perfecte 50 / 50-balans). Merk je dat onderweg? Niet als je rijdt zoals de meeste mensen dagelijks zullen doen. Maar toch voel je aan de Ariya dat hij uitstekend stuurt. Geen moment heb je door dat je met bijna 2100 kilogram aan het worstelen bent. Lichtvoetig zouden we de suv zeker niet willen noemen, maar wel wendbaar en enthousiasmerend, met snelle reacties op stuurbewegingen.

De Ariya is heerlijk stil. Alleen moeten we het voorbehoud maken dat we op de gladde ondergrond van een racebaan onderweg waren, niet op pokdalig asfalt, klinkers of een ruwe snelweg. Over het rijcomfort kunnen we daarom eveneens weinig zeggen, al is de eerste indruk goed. De echte test zal zijn hoe het onderstel zich houdt in de Nederlandse praktijk, met verkeersdrempels om de tweehonderd meter. Want om het hoge gewicht van de batterij in toom te houden, zijn elektrische auto's steevast keihard gedempt.

Wat kan er beter aan de Nissan Ariya?

De Ariya heeft een prachtig interieur, dat is opgetrokken uit buitengewoon fraaie materialen. Onder het infotainmentscherm en op de console tussen de stoelen maakt Nissan gebruik van tiptoetsen. Die zijn mooi in de sierlijsten verwerkt en bieden haptische feedback als je ze indrukt.

Maar dat verandert niets aan het feit dat je ze niet blindelings kunt bedienen. Een fysieke knop kun je voelen, een tiptoets niet. Dus moet je je blik te lang van de weg halen om bijvoorbeeld de temperatuur in te stellen. Ook omdat je wilt controleren of de input wel door de auto wordt opgepakt. De toetsen die Nissan in de Ariya gebruikt, vergen namelijk een ferme druk.

Verder zou je als minpunt van de Ariya kunnen aandragen dat zijn maximale laadsnelheid niet indrukwekkend is. Aan de juiste laadpaal komt de Nissan tot 130 kW. En daarmee moet hij concurrenten als de Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, Ford Mustang Mach-E en Volkswagen ID.4 voor zich dulden.

Volgens Nissan is het piekvermogen niet zo belangrijk en heeft de Ariya, in vergelijking met zijn tegenstrevers, een gunstigere laadcurve, die langer op een hoog niveau blijft hangen. Een goed punt van Nissan. Alleen was het fijn geweest als het merk die curve dan ook had laten zien. Wordt dus vervolgd, als we de auto in Nederland kunnen rijden en de laadcurve kunnen testen.

Wanneer komt de Nissan Ariya en wat kost-ie?

In de zomer staat de Nissan Ariya bij de Nederlandse dealers. Er zijn vier versies: twee met voorwielaandrijving (63 kWh met 218 pk en 87 kWh met 242 pk) en twee met 4WD (87 kWh met 306 pk en 87 kWh met 395 pk). Nissan houdt de optielijsten kort. Alle Ariya's krijgen een uitgebreide standaarduitrusting mee. Dit zijn de prijzen:

Nissan Ariya 2WD 63 kWh Advance (Force of Wonder): 47.390 euro

Nissan Ariya 2WD 87 kWh Evolve (Force of Touring): 56.390 euro

Nissan Ariya 4WD 87 kWh Evolve (Force of Power): 61.390 euro

Nissan Ariya 4WD 87 kWh Performance (The Ultimate Force): 66.390 euro

Ben je gecharmeerd van een Ariya? Snuffel dan ook eens in de prijslijsten van de Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5, want die zijn in de basis minder duur en profiteren ook nog eens van supersnelle laadtechniek (tot 240 kW). Kan de rijke standaarduitrusting van de Ariya het prijsverschil overbruggen? Waarschijnlijk niet.

Wat vind ikzelf van de Nissan Ariya?

Tja, zes rondjes over een circuit is niet genoeg om een volledige indruk te krijgen van de Ariya. Maar de eerste tekenen zijn goed. De Nissan heeft een geslaagd design, een hoogkwalitatieve cabine en een fijn rijgedrag. De elektrische aandrijflijn ligt in lijn met wat de concurrentie aanbiedt, maar verzet niet de bakens. Vooral op het gebied van snelladen loopt de Ariya achter. Nissan zegt dat het verloop van de laadcurve veel belangrijker is, maar geeft ons daarover geen verdere informatie. Wij bewaren ons oordeel daarover dus voor later. Eerst zien, dan geloven.