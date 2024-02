Private lease de elektrische Nissan Ariya met deze aanbieding al vanaf 539 euro

Nieuws

De Nissan Ariya kwam in 2022 als tweede EV van de Japanners op de markt. De SUV betekende een enorme verbetering ten opzichte van de Nissan Leaf op technisch vlak. De Ariya is nu met een aanbieding voor een scherp maandbedrag beschikbaar in onze private lease vergelijker.

Je kiest voor private lease als je wilt gaan voor zekerheid en ontzorging. Vrijwel al je vaste autokosten zijn namelijk gebundeld in één maandbedrag. Hiermee zijn zaken als de afschrijving, verzekering en bovenal het onderhoud afgedekt.

Via de private lease vergelijker van Auto Review komen regelmatig interessante aanbiedingen voorbij. Hierdoor kun je profiteren van nog scherpere maandbedragen. Momenteel is de Nissan Ariya extra voordelig te private leasen. De SUV combineert een rijke uitrusting met indrukwekkende technische specificaties. Deze zetten we hieronder allemaal voor je op een rijtje, samen met de voor- en nadelen van de auto. De Nissan Ariya private lease je via Auto Review.

Nissan Ariya in een notendop

Specificaties

Uitvoering 63 kWh 87 kWh Vermogen (pk) 217 242 Koppel (Nm) 300 300 Accucapaciteit (kWh) 63 87 Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,6 kWh / 100 km 18,2 kWh / 100 km WLTP-actieradius (km) 404 536 Laadvermogen (kW) 7,4 22 Laadtijd 8 u 55 min 2 u 43 min Snellaadvermogen (kW) 130 130 Snellaadtijd (20%-80%) 35 min 40 min

Pluspunten

+ Op 87 kWh-versie: standaard 22 kW laadvermogen

+ Materiaalgebruik interieur van hoog niveau

+ Rijke standaarduitrusting waaronder een warmtepomp

+ Opvallend stil

Minpunten

- Op 63 kWh-versie: standaard 7,4 kW laadvermogen

- Snelladen met 130 kW niet indrukwekkend

- Relatief onzuinig

Nissan Ariya Advance

De private lease-aanbieding voor de Nissan Ariya geldt vanaf het Advance-uitrustingsniveau. Tot de uitrusting behoren onder andere:

Adaptieve cruise control

Automatische airconditioning

Parkeersensoren rondom

360 graden parkeercamera



Keyless entry & go

Gekoeld handschoenenkastje

Sfeerverlichting

19-inch lichtmetalen velgen

LED-verlichting rondom

Lane departure-waarschuwing

Actieve rijbaancontrole

Verkeersbordenherkenning

Draadloos opladen smartphone

12,3-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

12,3-inch digitaal instrumentarium

Nissan Ariya private lease

De Nissan Ariya is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 539,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Nissan Ariya private lease prijzen.

