Nissan Ariya: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

525 kilometer is de officiële actieradius van de Nissan Ariya met 87 kWh. Maar wat is het échte bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Onze actieradiustest is een momentopname. Elektrische auto´s die we in de lente of de zomer testen, hebben mazzel en profiteren van het mooie weer. Als het buiten circa 20 graden, droog en windstil is, komt een EV het verst op een acculading stroom.

De Nissan Ariya die wij testen begint op achterstand, want hij staat op winterbanden en de weersvoorspellingen zijn herfstig. Tegelijkertijd is een iets hoger stroomverbruik niet hinderlijk als er zo´n enorm accupakket van 87 kWh in de vloer zit. Zijn concurrenten hebben ongeveer 77 kWh.

We rijden ons vaste rondje van 100 kilometer. De route begint en eindigt op het zelfde punt, zodat wind tegen en wind mee elkaar afwisselen. Op de foto´s zie je het gemiddelde stroomverbruik.

Nissan Ariya: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de Nissan Ariya een gemiddeld stroomverbruik van 20,2 kWh/100 km. Dat is nogal fors als je bedenkt dat de Skoda Enyaq Coupé iV (actieradiustest) genoegen neemt met 16,2 kWh/100 km. Ook al staat de Ariya op winterbanden en is het buiten 11 graden in plaats van 16 graden (Skoda).

Zou je een volle batterij van 87 kWh helemaal leeg rijden, dan kom je 430 kilometer ver. Genoeg om heel Nederland te doorkruisen. Om de ‘beloofde’ 525 kilometer actieradius te halen, moet je gemiddelde stroomverbruik uitkomen op 16,5 kWh/100 km. Misschien in de zomer en op zomerbanden …

Nissan Ariya: actieradius bij 130 km/h

Wind. Regen. Guur. We hadden vanavond met Auto Review 12 bij de houtkachel kunnen zitten. Maar elektrische auto’s zijn niet alleen gemaakt voor mooi weer. Het voordeel van zo’n massieve suv is de rotsvaste wegligging. Ook als het stormt.

Het stroomverbruik schiet omhoog naar 28,6 kWh/100 km. Dat is hoog, absoluut. Maar voor een worstcasescenario op het gebied van wind en regen, had ik erger verwacht. De eerdergenoemde Enyaq Coupé van Skoda ‘vreet’ bij mooi weer al 25,7 kWh/100 km met een constante snelheid van 130 km/h. Dat de Nissan Ariya met 87 kWh op een herfstachtige avond in november een 130 km/h-actieradius van 304 kilometer heeft, vinden we niet verkeerd.



Conclusie

Je hoopt natuurlijk dat een elektrische auto ook zuinig presteert als de weersomstandigheden niet meewerken. De Nissan Ariya drukt je met de neus op de feiten. Als je in de herfst over de snelweg rijdt met 100 km/h, kost je dat ongeveer 20 kWh/100 km. Maar dankzij het grote accupakket van 87 kWh, kom je toch 430 kilometer ver.

Als je ’s avonds door delen van Nederland rijdt waar je 130 km/h mag, is na 304 kilometer de batterij leeg. Handige informatie als je van plan bent om vaak op de Duitse autobahn te rijden.