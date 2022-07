Nissan Ariya (2022) review - Elektrische comeback maakt minder indruk dan je zou denken

We staan al maanden demonstratief met een wijsvinger op ons horloge te tikken. Want waar blijft de elektrische Nissan Ariya? Hij werd in 2020 aan pers en publiek voorgesteld, maar is ruim twee jaar later nog steeds niet op de markt verschenen. Nog heel even geduld ...



Wat valt op aan de Nissan Ariya (2022)?

Na de zomervakantie, in september, is het zover, dan kun je de Ariya eindelijk bij de dealer bewonderen. De redenen voor de vertraging laten zich raden: de coronapandemie en het wereldwijde tekort aan computerchips gooiden roet in het eten. Toch kunnen we de Ariya ook om een andere reden als laat betitelen. Tijdens de introductie van de stekker-suv benadrukte Nissan constant zijn pionierende status. De Leaf was immers een van de eerste in massa geproduceerde EV's.

Maar laten we eerlijk zijn, daarna heeft Nissan zijn voorsprong uit handen gegeven. Waarom is niet helemaal duidelijk. Wij gaan ervan uit dat de Japanse fabrikant na de introductie van de Leaf in 2010 koudwatervrees heeft gekregen. Het model was revolutionair, maar zorgde niet voor een revolutie op de automarkt, zoals Nissan misschien had gehoopt. En de Leaf was te vroeg om te profiteren van de huidige elektrohausse. Eigenlijk is hij altijd een beetje een niche-product gebleven.



Wat is goed aan de Nissan Ariya?

Meteen na het instappen, zie je zijn prachtige dashboard. Dat valt niet zozeer op door zijn design, maar wel door de gebruikte materialen. Nergens zie je goedkoop plastic als teken van kostenbesparing. De sierlijsten lijken uit een Duitse luxelimo te komen en de brede strip alcantara bovenop voelt buitengewoon premium aan. Verruil je de voorstoel voor de achterbank, dan heb je genoeg ruimte. Meer dan genoeg zelfs, als het om beenruimte gaat.

Wonderschoon zijn de druktoetsen op de middentunnel en onder het infotainmentscherm. Als de auto uit staat, zie je ze niet. Pas als ze oplichten, wordt duidelijk dat je erop kunt drukken, bijvoorbeeld om de temperatuur te veranderen. De vlakjes geven haptische feedback, dus je voelt een trilling onder je vinger als je ze gebruikt. Toch zijn ze een gevalletje van style over substance. Prachtig, maar niet gebruiksvriendelijk, omdat ze met geen mogelijkheid blindelings te bedienen zijn.



Tijdens de persintroductie had Nissan alleen de Ariya met 63 kWh-batterij voor ons klaargezet. Boven dat instapmodel staan in de prijslijst de 87 kWh en de vierwielaangedreven 87 kWh e-4ORCE. De eerste heeft een vermogen van 242 pk, de tweede 306 pk. Beide komen zo’n 500 kilometer ver op een volle lading. De door ons gereden Ariya 63 kWh is 217 pk sterk, met een koppel van 300 Nm en een actieradius van maximaal 403 kilometer.

Wat meteen opvalt? De Ariya is heerlijk stil, met dank aan onder meer de toepassing van dubbel glas. Je hoort vooral bandengeruis in de cabine, geen rijwind en geen geluid uit de aandrijflijn. Rijden doet de Nissan als een typische EV, met een lichte besturing en een soepel geveerd onderstel met een harde demping. Dat laatste, helaas, om het relatief hoge gewicht van de batterij in toom te houden.



Je vergeeft het de elektrische auto, want er staat veel positiefs tegenover. Direct het maximale koppel bij het wegsprinten bijvoorbeeld, maar ook een krachtig inhaalvermogen en natuurlijk het comfort van one pedal driving. De Ariya spreekt zijn fysieke remmen vrijwel nooit aan, want hij vertraagt automatisch op de elektromotor als je het stroompedaal loslaat. Heb je liever dat hij uitrolt? Dan druk je op een knop en houdt het e-Pedal zijn anker binnenboord.

Wat kan er beter aan de Nissan Ariya?

Kinetische remenergie terugwinnen of niet, ooit zal de Ariya moeten worden opgeladen. Optioneel kan dat aan huis met 22 kW. Al moet je thuislader daar geschikt voor zijn, want vaak is 11 kW de bovengrens. Buiten de deur snelladen is niet het sterkste punt van de Nissan. Met een maximum laadsnelheid van 130 kW bungelt de Japanse elektro-suv onderaan het concurrentieveld. Al doen de Skoda Enyaq iV en Volkswagen ID.4 het met 135 kW niet veel beter.

Altijd onze nieuwste rij-impressies en tests in je mailbox?

Aanmelden

Meld je aan voor de wekelijkse Auto Review-nieuwsbrief

Nissan probeert er een positieve draai aan te geven. De Ariya heeft een extreem vlakke laadcurve, aldus het merk, die van 130 kW bij 20 procent batterijniveau naar 100 kW bij 80 procent gaat. Indrukwekkend, maar in vergelijking met de Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6 heb je er niet veel aan. Die houden hun maximale laadsnelheid van respectievelijk 220 en 240 kW verbazingwekkend lang vol en scoren bij 80 procent batterijniveau nog 110 kW.

Om optimaal te kunnen snelladen, moet de batterij van een EV op temperatuur worden gebracht. Bij sommige modellen gebeurt dat vanzelf als je naar een laadstation navigeert, maar in de Ariya kun je dat vreemd genoeg alleen handmatig instellen. Volgens Nissan is daarvoor gekozen omdat de meeste mensen met een externe app navigeren. Oké, maar dan maak je het toch allebei mogelijk.

Wanneer komt de Nissan Ariya en wat kost-ie?

Na de zomervakantie kun je de Nissan Ariya bezichtigen bij de dealer. Hij is er vanaf 48.990 euro voor de versie met 63 kWh-batterij en 217 pk. Nissan vraagt precies 6000 euro meer voor de variant met 87 kWh-accu en 242 pk (54.990 euro) en nog eens 4000 euro daar bovenop voor de vierwielaangedreven topversie met 306 pk (58.990 euro).

In vergelijking met zijn directe concurrenten lijkt de Ariya aan de prijzige kant. De supersnel ladende Hyunda Ioniq 5 en Kia EV6 zitten allebei tussen de 45.000 en 56.000 euro in. Volkswagen vraag tussen de 47.190 en 54.990 euro voor de ID.4. Al moet je diep in de prijslijsten duiken om alle standaard- en extra opties tegen elkaar weg te strepen.



Wat vind ikzelf van de Nissan Ariya?



De komst van de Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6 zette het elektrische suv-segment op z’n kop. Die van de Nissan Ariya doet dat niet. Hij is zonder twijfel een aantrekkelijke en uitstekende EV, maar legt de lat voor de concurrentie nauwelijks hoger. Behalve met zijn interieur, dat de aandacht trekt met zijn minimalistische stijl en hoge kwaliteit.

Een Nissan Ariya private lease je voor een vast bedrag per maand. Kijk voor de beste deals op Besteprivateleasedeals.nl.