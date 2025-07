Zoveel range verliest jouw EV in 5 jaar (niet schrikken!)

Nieuws

Dat de batterij van jouw EV na verloop van tijd degradeert, is een vaststaand gegeven. Maar met hoeveel degradatie moet je rekening houden? Dit Amerikaanse onderzoek vertelt jou hoe het zit.

Het onderzoek is gedaan door Geotab - een grote leverancier van fleetmanagementsoftware. Het bedrijf verzamelde data van om en nabij 10.000 EV’s en kwam daarbij tot een aantal interessante conclusies.

Gemiddelde degradatie

Uit het onderzoek blijkt dat je je met moderne elektrische auto’s helemaal niet zo’n zorgen hoeft te maken over batterijdegradatie. Na een analyse van elektrische modellen uit 2024 blijkt dat batterijen gemiddeld degraderen met 1,8 procent per jaar. Dat is al een stuk beter dan vijf jaar geleden, toen Geotab na hetzelfde onderzoek uitkwam op een jaarlijks degradatiepercentage van 2,3 procent. Volgens het bedrijf laat deze ontwikkeling de constante vooruitgang in batterijtechnologie zien.

Levensduur EV-batterij

Volgens Geotab kan een moderne EV-batterij 20 jaar of zelfs langer mee. Daarbij is de kans groot dat de levensduur alleen maar langer wordt, aangezien de accupakketten steeds beter en slijtvaster worden.

Bij deze EV's gaat het accupakket het langst mee

Een ander interessant onderdeel van het onderzoek is hoeveel de batterij van bepaalde modellen in vijf jaar degradeert. Geotab onderzocht hoeveel procent van de originele batterijcapaciteit nog aanwezig is (zie tabel hieronder).

Model Batterijcapaciteit na 5 jaar (%) Audi e-tron 94,0 Jaguar I-Pace 92,5 Volkswagen ID.4 92,5 Polestar 2 92,0 Ford Mustang Mach-E 91,5 Kia Niro EV 91,0 Tesla Model 3 90,5 Hyundai Kona Electric 89,0 Nissan Leaf (2e generatie) 87,5

De Audi e-tron kwam het allerbeste uit de test, met een batterijcapaciteit van 94 procent na 5 jaar. Als we uitgaan van een WLTP-actieradius van 411 kilometer die de Audi e-tron bij zijn introductie in 2018 had, dan is daar na 5 jaar nog zo’n 386 kilometer van over. Erg netjes dus.

Ook de Jaguar I-Pace en Volkswagen ID.4 halen het podium met een batterijcapaciteit van 92,5 procent na vijf jaar. Daarmee houden ze nog een respectabele actieradius van 435 km (I-Pace range origineel: 470 km) respectievelijk 463 km (ID.4 range origineel: 501 km) over.

Opvallend (maar niet verrassend) is dat veel duurdere modellen uit 2019 de lijst hebben gehaald, waaronder bovengenoemde, maar ook de Polestar 2, Ford Mustang Mach-E en de Tesla Model 3. Er zijn echter ook ‘betaalbare’ modellen die de lijst hebben gehaald, zoals de Kia Niro EV, Hyundai Kona Electric en de tweede generatie van de Nissan Leaf.