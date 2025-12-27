Tweedehands Nissan Patrol kopen: let hier op

Nieuws

De Nissan Patrol is een stoere terreinwagen die in Nederland weinig voorkomt. Heel gek is dat niet, aangezien het een vreemde omgeving is voor zo’n grote, robuuste en avontuurlijke auto. Wil je graag een Nissan Patrol kopen, dan ben je aangewezen op de tweedehandsmarkt. Nieuw zijn ze namelijk niet te koop. Hier lees je alles wat je erover moet weten.

De geschiedenis van de Nissan Patrol

De Nissan Patrol maakt zijn debuut in 1951 en is daarmee het langstlopende model van de Japanse autofabrikant. Hij is net als zijn grote rivaal, de Toyota Land Cruiser, geïnspireerd door de Willys Jeep en heeft daardoor visueel veel weg van de iconische terreinwagen. Hoewel de Nissan Patrol nog altijd een vaardige off-roader is, verruilt hij het gestripte en utilitaire design van de Jeep na enige tijd voor een meer gebruiksvriendelijke en praktische look.

Die metamorfose vindt plaats in 1980, bij de introductie van de derde van in totaal zeven generaties. De Patrol mag dan wat minder onverwoestbaar zijn dan de Land Cruiser, de grote terreinwagen heeft zich door de jaren heen bewezen als een baken van robuustheid en spierkracht. In andere delen van de wereld staat hij ook wel bekend als de Armada of Safari.

Wanneer werd de Nissan Patrol in Nederland verkocht?

In Nederland maken we in 1984 voor het eerst kennis met de Nissan Patrol, wanneer de derde generatie van de terreinwagen hier wordt verkocht. Het gaat om de Hardtop en Wagon varianten van de Patrol met respectievelijk drie en vijf deuren. De Hardtop is een compacte versie van de Patrol van 4,11 meter in lengte, terwijl de Wagon 4,72 meter is van kop tot staart.

In de jaren die volgen worden er nog twee generaties van de Patrol in Nederland verkocht, namelijk de vierde en vijfde. De zesde generatie Patrol wordt in 2010 gelanceerd, maar het model is dan niet meer bij de dealer verkrijgbaar. Wel zou je deze, evenals de zevende generatie uit 2023, kunnen importeren.

Vierde generatie Nissan Patrol (Y60): motoren en techniek

De vierde generatie Nissan Patrol, ook wel Y60 genoemd, komt in 1989 op de markt in liefst vier smaken. Een belangrijk en geliefd model, want deze Patrol heeft een sterk verbeterde wegligging dankzij de introductie van schroefveren.

Je hebt om te beginnen de R-modellen, die er bescheiden uitzien en ingetogen dieselmotoren hebben. Zowel de Hardtop R (4,15 m) als Wagon R (4,77 m) hebben standaard een ongeblazen 2.8 liter diesel met 92 pk. Optioneel is er de 2.8 liter turbodiesel met 116 pk en 235 Nm koppel.

Beide lengtematen van de Patrol zijn tevens verkrijgbaar als GR, een avontuurlijk uitziende variant die standaard over de krachtige turbodiesel beschikt. De Y60 is tot en met 1998 te koop, waarna deze vervangen wordt door de Y61.

Vijfde generatie Nissan Patrol (Y61): motoren en techniek

De vijfde generatie Nissan Patrol, de Y61, bouwt voort op de solide fundering die zijn voorganger heeft gelegd. Zijn rijeigenschappen zijn verder verfijnd en hij zet stappen op het gebied van comfort en veiligheid. De Patrol GR is verkrijgbaar met korte of lange wielbasis (4,39 vs. 4,96 m) en het aanbod motoren is onder handen genomen. De 2.8 liter turbodiesel is opnieuw de instapper, maar deze levert nu 130 pk en 252 Nm.

De krachtigste en fijnste motor van deze generatie Patrol is zonder meer de 3.0 liter turbodiesel met 158 pk en 354 Nm. De Y61 ondergaat in 2004 een ingrijpende facelift, met als gevolg een opgefriste koets en interieur, alsmede een rijkere standaarduitrusting. De turboproblemen van de 3.0 liter diesel worden hierbij tevens grotendeels verholpen.

Tweedehands Nissan Patrol kopen: dit moet je weten

Het mag geen verrassing heten dat Nissan Patrol occasions in Nederland op een klein aantal handen te tellen zijn. Hij is hier de laatste 15 jaar niet meer nieuw te koop en daarbij is er vanzelfsprekend weinig animo voor terreinwagens.

Hoewel er sinds zijn vertrek twee generaties zijn bijgekomen, kom je geïmporteerde exemplaren eigenlijk niet tegen. Als je een recente, tweedehands Nissan Patrol wilt kopen, ben je daarom aangewezen op de Y61-generatie.

Kies als het even kan een 3.0 liter exemplaar na 2004, deze zijn het meest betrouwbaar en kampen niet met de bekende turboproblemen van eerdere modellen. De 2.8 liter turbo-modellen zijn eveneens een goede keuze; hoewel ze wat ouder zijn, vergen ze over het algemeen minder onderhoud en zijn de kosten lager. Prijzen liggen meestal tussen de 2.500 en 20.000 euro.