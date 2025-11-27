Deze gemiste kans uit 2007 zit Nissan nog steeds dwars

Nieuws

De succesverhalen van Nissan raken steeds verder in de vergetelheid. Dat is jammer, want met een beetje meer lef had het merk al in 2007 de basis kunnen leggen voor een succesvolle stads-EV. Maak kennis met de Nissan Mixim Concept.

Er was eens een tijd waarin Nissan met zijn innovaties in de wereldtop speelde. Dat lijkt gezien alle malaise van de laatste jaren een eeuwigheid geleden, maar dat valt wel mee. In 2007 werd op de IAA (toen nog in Frankfurt) de Mixim Concept onthuld.

De auto liet niet alleen zien dat Japanse ontwerpers gevoel voor humor hebben. Onder het guitige uiterlijk stak de auto juist uitermate doordacht in elkaar. Nissan zag in de Mixim dan ook een ideale stadsauto: schoon, elektrisch, klein en wendbaar. Hij had een elektromotor op de voor- en achteras, evenals compacte lithium-ion­accu’s. Toch woog-ie maar 950 kilo.

Auto voor de internetgeneratie

Automerken hebben moeite om twintigers aan zich te binden. Ze kopen nauwelijks nieuwe auto’s. Nissans hoofdontwerper had dat al in 2007 in de gaten: “Als de industrie de komende jaren wil overleven, moeten we hard werken om toekomstige generaties te verleiden. Die houden niet zo van auto’s. De Mixim is onze manier om dat te doen.”

Hoewel de eerste iPhone net als de Mixim in 2007 op de markt kwam en we dus nog niet massaal kattenfilmpjes op de telefoon keken, had Nissan het dashboard al helemaal ingericht naar de smaak van de ‘internetgeneratie’. Het stuur en de bedieningselementen zijn zelfs met de ogen van nu nog modern. De bestuurder zit als een koning in het midden, met achter zich twee stoelen voor de passagiers. Er was ook een extra noodzitje voor kinderen. Het digitale dashboard en het Formule 1-stuurtje zijn afgekeken van racegames.

Lager dan een Micra

De buitenkant vonden de designers minder belangrijk, maar toch maakten ze er iets bijzonders van. Vooral de ruiten vallen op. De Mixim heeft een enorme voorruit die doorloopt in de zijramen. Let ook op het schuingeplaatste raam daarboven, eigenlijk een verkapt panoramadak. Aan de achterkant doet de Mixim vanwege de vorm van de achterruit en -lichten aan een oude Citroën C4 denken.

Om in te stappen, moest je lenig zijn, maar de auto was dan ook bedoeld voor jongeren. De 3,7 meter lange Mixim was met zijn hoogte van 1,40 m lager dan een Micra.

Van voorloper tot achterblijver

Een productieversie kwam er niet, zelfs niet in veel bravere vorm zonder vleugeldeuren. Aan de voorkant zie je hooguit wat overeenkomsten met de Leaf, die in 2010 op de markt kwam. Met de ogen van 2025 zeggen we: had Nissan maar meer durf getoond. Het merk had een voorloper kunnen zijn als het toen al serieus moeite had gestopt in de ontwikkeling van een betaalbare stads-EV.