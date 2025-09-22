Nieuws

De derde generatie van de Nissan Leaf moet hét model worden waarmee Nissan zijn verloren terrein terugwint. Maar nog voordat de eerste auto bij de dealer staat, loopt de elektrische bestseller-in-spe tegen serieuze problemen aan.

Volgens een bericht van autoblog.com zijn de productieaantallen nu al drastisch teruggeschroefd. En dat terwijl de Leaf officieel nog niet eens op de markt is. De oorzaak? Batterijen. Leverancier AESC, deels eigendom van Nissan zelf, weet onvoldoende bruikbare batterijpakketten te leveren. Daardoor draait de fabriek in Tochigi (Japan) op minder dan de helft van de geplande productiecapaciteit.

Tegenslag op een slecht moment

Voor Nissan komt dit hard aan. Het merk noteerde het afgelopen boekjaar een verlies van ruim 4,6 miljard dollar en zakte recent uit de wereldwijde top tien van automerken. Juist de nieuwe Leaf is een van de auto's die voor herstel moet zorgen. Maar als de auto in beperkte aantallen beschikbaar is, wordt dat lastig.

Meer lezen? Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Nieuwe Leaf belangrijk

Zonde, want op papier ziet de derde Leaf er veelbelovend uit. De bekende hatchback is getransformeerd tot compacte crossover – precies waar de markt momenteel om vraagt. Het rijbereik stijgt bovendien fors: tot 604 km (WLTP) met de 75 kWh-versie (218 pk). De variant met 52 kWh (177 pk) komt tot 436 km. Opladen kan met maximaal 150 kW, goed voor 417 kilometer extra in een half uur.

Nissan Leaf prijs

Europese prijzen zijn nog niet bekend, maar in de VS vraagt Nissan net geen 30.000 dollar (ruim 25.000 euro) voor een exemplaar. Een vergelijkbare vanafprijs zou scherp zijn, al zal-ie hoger uitvallen.



De nieuwe Nissan Leaf rolt als vanouds in het Britse Sunderland van de band en is vanaf eind september te bestellen. De eerste leveringen starten echter pas in de lente van 2026 - als Nissan dat haalt na de tegenslag met de batterijen.