Waarom ziet geen enkele Opel er meer zo gaaf uit als deze?

Nieuws

Nog altijd is de Monza (1977) een van de meest prestigieuze Opel-modellen die ooit is gebouwd. Dat de naam in 2013 op een uitbundige conceptcar met vleugeldeuren werd geplakt, is dan ook niet vreemd. De Opel-modellen van 2025 kunnen ook wel wat van die uitbundigheid gebruiken.

In de jaren zeventig klotste het geld bij Opel tegen de plinten. Modellen als de Kadett en Ascona waren niet aan te slepen. Bij een goedgevulde bankrekening, krijgen autofabrikanten het vaak hoog in de bol. Zo wilde Opel een sportieve coupé bouwen die moest gaan concurreren met Mercedessen en BMW's. Ontwerper Chuck Jordan hoefde zich geen zorgen te maken over het budget. Als paradepaardje van Opel waren voor de Monza alleen de mooiste materialen goed genoeg.

Het ontwerp was strak, modern en aerodynamisch voor zijn tijd, met een groot glazen achterruit die bijna als een koepel over de kofferbak viel. Een viercilinder was te min voor de Monza, pas bij minstens zes cilinders waren verstokte BMW-rijders misschien bereid om (vermomd met plaksnor en zonnebril) naar de Opel-dealer te gaan voor een proefrit.

Maar je kreeg Mercedes- en BMW-rijders natuurlijk niet in een Opel, en Opel-rijders zelf konden geen Monza betalen. Een verkoopsucces werd de slanke coupé dan ook niet, hoewel hij later toch met bescheiden viercilinders werd uitgerust. Qua prestige staat de oerdegelijke Monza echter nog in hoog aanzien in Opel-kringen.

Monza op aardgas

Daarom is het niet gek dat juist de naam Monza op de IAA van 2013 weer van stal werd gehaald voor een 4,69 meter lang studiemodel. Het design van de Monza Concept was strak, laag (hoogte: 1,31 meter) en niet overdadig. De enorme vleugeldeuren boden een spectaculaire entree tot het toen nog zeer futuristisch ogende interieur. Dat de Monza Concept geen traditionele klokken had en wel schermen, was nog ongebruikelijk In die tijd.

Onder de motorkap lag geen zes-in-lijn, de Monza werd aangedreven door een elektromotor die hulp kreeg van kleine 1,0-liter driecilinder turbomotor op aardgas. Die diende als range-extender.

Hoewel Opel beloofde dat de Monza Concept een voorbode was voor een nieuwe coupé, gebeurde er niets opzienbarends en verdween het studiemodel in de vergetelheid. Hooguit druppelden elementen door in een aantal latere modellen. Vooral de laatste generatie Insignia (2017) is schatplichtig aan het studiemodel, maar ook de Astra (2015) heeft trekjes van de Monza Concept. De digitale cockpit bleek een voorbode van het huidige Pure Panel-dashboard.

Opel is een beetje braaf

De Monza Concept was voor Opel een symbool van optimisme: de digitale, klimaatvriendelijke wereld kwam eraan. Dat optimisme was gedeeltelijk terecht. Na jarenlange verliezen werd na de overname door Peugeot-Citroën in 2017 eindelijk winst geboekt. Maar van de elegantie van de Monza is in het huidige gamma niets terug te vinden.

Opel bouwt nu wat kleurloze auto's en is geen voorloper met nieuwe EV-technieken. Misschien dat de designers de schatkamers van Rüsselsheim eens in kunnen duiken en goed kijken naar deze Monza Concept. Of naar het bloedmooie origineel, dat helaas wat onder de radar is gebleven.

Krijg je geen genoeg van spannend autonieuws? Dan is onze gratis nieuwsbrief iets voor jou.