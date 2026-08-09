Van deze autonamen word je direct vrolijk (deel 2)

Inspiratie

Autofabrikanten laten zich graag inspireren door de namen van populaire (vakantie)bestemmingen. Dat inspireerde ons weer voor een Top 10 van auto’s met ‘zonnige’ namen (die géén Nissan Sunny zijn). Deel 2 van een bloemlezing.

Opel Ascona

Aan het Lago Maggiore ligt het Zwitserse dorpje Ascona, dat in 1970 zijn naam leende aan Opels nieuwe middenklasser. Het model viel tussen modellen met ongezelligere namen als Kadett en Rekord en deelde zijn techniek met de sportieve Manta. Met de grootste motorisering was de Ascona zelf ook bepaald geen stumper, met rallykampioenschappen in 1974 en 1982. Nadat de Vectra de Ascona in 1988 opvolgde liep die laatste nog een paar jaar in Brazilië van de band.

Lancia Beta Montecarlo

De Lancia Beta kende vele varianten, waarvan de Montecarlo de meest exotische was. Deze tweezitter leek met zijn dwarsgeplaatste tweeliter viercilinder motor en achterwielaandrijving in niets op de andere Beta’s. Alleen de remmen aan de voorzijde waren bekrachtigd, waardoor de wielen blokkeerden op nat wegdek. Dat leidde tot gevaarlijke situaties, mede daarom staakte Lancia in 1978 de productie na drie jaar. In 1980 verscheen een gemodificeerde versie onder de naam Lancia Montecarlo. Deze vormde de basis voor de Lancia 037, een succesvolle rallyauto waarvan ook iets meer dan 200 exemplaren voor de weg zijn gebouwd.

Buick Riviera

Riviera is Italiaans voor kustlijn en duidt op het gebied in Frankrijk dat wij Côte d’Azur noemen. Toegegeven, dat bekt een stuk minder, dus we snappen wel dat Buick de naam Riviera aan zijn grote coupé hing. Sergio Pininfarina, toch niet de allerminste, noemde het ‘de mooiste Amerikaanse auto ooit gebouwd’. In 1999 nam Buick afscheid van de naam, om deze weer van stal te halen voor conceptmodellen in 2007 en 2013.

Rolls-Royce Camargue

Tot de komst van de McLaren F1 was dit lange tijd de allerduurste auto in de prijslijst. De Rolls-Royce Camargue, ontworpen door Paolo Martin voor Pininfarina en vernoemd naar een moerasgebied in Zuid-Frankrijk, kostte twee keer zoveel als de Rolls-Royce Silver Shadow. Dat weerhield vijf Nederlandse klanten niet er eentje nieuw aan te schaffen. Rolls-Royce bouwde tussen 1975 en 1987 ongeveer één Camargue per week, van de 531 exemplaren ging een groot deel naar de VS en het Midden-Oosten. Na jarenlang te zijn verguisd om zijn uitgesproken ontwerp is er inmiddels meer waardering voor de Camargue.



Alfa Romeo 2300 Rio



Ja, de Alfa Romeo Montreal is stukken aantrekkelijker dan dit lor, maar we vieren toch echt liever vakantie aan het strand van Rio de Janeiro dan in een grote Canadese stad. De Rio werd gebouwd in Brazilië en 600 exemplaren vonden hun weg naar Nederland. De kwaliteit van de forse sedan was echter zo rampzalig dat de importeur ze van ellende terugkocht. Een andere mispeer van Alfa Romeo, de op de Nissan Cherry gebaseerde Arna, is trouwens niet vernoemd naar het bij het Noorse Bergen horende stadsdeel. Arna is een afkorting van Alfa Romeo Nissan Autoveicoli.