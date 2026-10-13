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Peugeot was jarenlang een vertrouwde naam in het segment van de kleine, betaalbare auto’s. Denk aan de 104, 106, 107 en 108. Maar wie vandaag hoopt op een moderne opvolger, moet zijn verwachtingen mogelijk bijstellen. Stellantis werkt namelijk aan een nieuw platform voor betaalbare elektrische stadsauto’s. De Citroën 2CV is de eerste, een Fiat Panda volgt. Krijgt Peugeot daarop ook een plekje?

Van 1972 tot 2022 was Peugeot onafgebroken actief in het supercompacte segment. Toen de laatste 108 van de band liep, kwam er een einde aan die traditie. Die kleine Peugeot had amper vijf jaar geleden nog een vanafprijs van een inmiddels onvoorstelbare 12.000 euro.

Het nieuwe E-Car-platform van Stellantis, dat debuteert onder de nieuwe Citroën 2CV, lijkt een uitgelezen kans om die leemte op te vullen. Het platform is ontwikkeld voor een nieuwe categorie betaalbare auto’s: elektrische modellen van maximaal 4,20 meter lang, gebouwd in Europa en met een beoogde prijs rond de 15.000 euro. Bovendien levert iedere verkochte auto de fabrikant zogenoemde supercredits op, die helpen de gezamenlijke CO₂-voetafdruk te verlagen.

Toch betekent dat niet dat ieder merk binnen Stellantis zo’n kleintje krijgt. Peugeot-CEO Alain Favey maakt in een interview met Auto Review, staand naast de nieuwe Citroën 2CV concept, duidelijk waar de prioriteiten van zijn merk liggen. “De kleinste Peugeot zal de e-208 blijven”, verzekert hij. “Peugeot gaat zich niet richten op lagere segmenten. We kijken nadrukkelijk naar modellen met een vanafprijs van twintig-, vijfentwintigduizend euro en hoger.”

Volgens Favey ligt de toekomst van betaalbare kleintjes binnen Stellantis vooral bij Fiat. Dat merk heeft immers een lange traditie in het bouwen van compacte, relatief goedkope auto’s. Ook Opel houdt de deur naar een extra klein model dicht. Topman Florian Huettl vertelt Auto Review dat er geen Opel-model onder de Corsa op komst is.

Wanneer Fiat dan wél met een elektrische instapper op het E-Car-platform komt, is nog onduidelijk. De kersverse Fiat-CEO Belloni spreekt over volgend jaar, maar Guillaume Clerc, hoofd productontwikkeling bij Fiat, houdt een ruimere slag om de arm: “Tussen nu en een paar jaar.”