Prijs Fiat 500 verlaagd, maar Volkswagen ID. Polo blijft goedkoper

Jaap Peters
Door Jaap Peters
Prijs Fiat 500 verlaagd, maar Volkswagen ID. Polo blijft goedkoper

Fiat verlaagt de prijzen van de Fiat 500 met 2000 euro. Maar nog steeds is-ie aardig aan de prijs. Alle (grotere) concurrenten met een vergelijkbare batterij zijn nog altijd iets goedkoper.

Soms krijgen we persberichten die ons aan het denken zetten. Als Fiat meldt dat de elektrische 500 met grote batterij (42 kWh) nu 2000 euro minder kost, is dat op zich goed nieuws. Maar toen we het nieuws lieten bezinken, bedachten we hoe duur de 500 al die tijd eigenlijk is geweest. Hij kostte tot nu toe liefst 28.499 euro …

Met de nieuwe prijs van 26.499 euro blijft de Fiat 500 met grote batterij iets duurder dan de Volkswagen ID. Polo. Zelfs na diens recente prijsverhoging, die werd doorgevoerd nadat-ie koud bij de dealer was gearriveerd. De ID. Polo kost sindsdien 25.990 euro. Dat is precies evenveel als zijn Spaanse tweelingbroer, de Cupra Raval.

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Prijs Fiat 500 verlaagd, maar Volkswagen ID. Polo blijft goedkoper
Prijs Fiat 500 verlaagd, maar Volkswagen ID. Polo blijft goedkoper
Prijs Fiat 500 verlaagd, maar Volkswagen ID. Polo blijft goedkoper

Renault 5 is goedkoper

We pakken meteen de prijslijst van de Renault 5 erbij, en ook deze Franse concurrent blijkt nog altijd goedkoper. Hij kost 24.990 euro, bijna 1500 euro minder dan de Fiat.

En dan is de Fiat 500 met zijn twee portieren en krappe achterbank ook nog de kleinste van allemaal. Ook in de eigen Stellantis-stal zijn er beter betaalbare alternatieven, zoals de Citroën C3, die nog geen 21.000 euro kost. Aan de andere kant: het oog wil ook wat en de Fiat gooit aardig wat charme in de strijd. En je houdt nu dus 2000 euro in je zak. 

Tot slot: wil je écht de goedkoopste Fiat 500, dan is er nog de 25.499 euro kostende instapversie met 95 pk en een bescheiden batterij van 24 kWh. De prijs van deze uitvoering bleef ongewijzigd. 

Gegevens Fiat 500e Pop 42 kWh Volkswagen ID. Polo Trend Cupra Raval Essential 85 kW Renault 5 E-Tech Five
Prijs € 26.499 € 25.990 € 25.990 € 24.990
Batterij (netto) 37,3 kWh 37 kWh 37 kWh 40 kWh
Actieradius (WLTP) 331 km 334 km 329 km 310 km
Verbruik (WLTP) 13,6 kWh/100 km 13,9 kWh/100 km 13,5 kWh/100 km 14,5 kWh/100 km
Snellaadvermogen
(DC, maximaal)		 85 kW 88 kW 50 kW Niet mogelijk
Motorvermogen 118 pk 116 pk  116 pk 95 pk
0–100 km/h 9,0 s 10,6 s 10,7 s 12,0 s
Topsnelheid 150 km/h 160 km/h 160 km/h 130 km/h
Lengte 3632 mm 4053 mm 4046 mm 3922 mm
Breedte excl. spiegels 1683 mm 1816 mm 1784 mm 1774 mm
Hoogte 1527 mm 1530 mm 1514 mm 1498 mm
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Prijs Fiat 500 verlaagd, maar Volkswagen ID. Polo blijft goedkoper
Prijs Fiat 500 verlaagd, maar Volkswagen ID. Polo blijft goedkoper
Jaap Peters
Door Jaap Peters

Van oudsher concentreert zijn autoliefde zich op groot, comfortabel en Frans, maar rijdt nu naar tevredenheid een youngtimer uit Zuid-Duitsland. Ziet vol bewondering hoe de Koreaanse automerken de wereld op z'n kop zetten en snapt nog steeds niet waarom Formule 1 een sport is. Lees meer »

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