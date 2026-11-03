Prijs Fiat 500 verlaagd, maar Volkswagen ID. Polo blijft goedkoper
Fiat verlaagt de prijzen van de Fiat 500 met 2000 euro. Maar nog steeds is-ie aardig aan de prijs. Alle (grotere) concurrenten met een vergelijkbare batterij zijn nog altijd iets goedkoper.
Soms krijgen we persberichten die ons aan het denken zetten. Als Fiat meldt dat de elektrische 500 met grote batterij (42 kWh) nu 2000 euro minder kost, is dat op zich goed nieuws. Maar toen we het nieuws lieten bezinken, bedachten we hoe duur de 500 al die tijd eigenlijk is geweest. Hij kostte tot nu toe liefst 28.499 euro …
Met de nieuwe prijs van 26.499 euro blijft de Fiat 500 met grote batterij iets duurder dan de Volkswagen ID. Polo. Zelfs na diens recente prijsverhoging, die werd doorgevoerd nadat-ie koud bij de dealer was gearriveerd. De ID. Polo kost sindsdien 25.990 euro. Dat is precies evenveel als zijn Spaanse tweelingbroer, de Cupra Raval.
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Renault 5 is goedkoper
We pakken meteen de prijslijst van de Renault 5 erbij, en ook deze Franse concurrent blijkt nog altijd goedkoper. Hij kost 24.990 euro, bijna 1500 euro minder dan de Fiat.
En dan is de Fiat 500 met zijn twee portieren en krappe achterbank ook nog de kleinste van allemaal. Ook in de eigen Stellantis-stal zijn er beter betaalbare alternatieven, zoals de Citroën C3, die nog geen 21.000 euro kost. Aan de andere kant: het oog wil ook wat en de Fiat gooit aardig wat charme in de strijd. En je houdt nu dus 2000 euro in je zak.
Tot slot: wil je écht de goedkoopste Fiat 500, dan is er nog de 25.499 euro kostende instapversie met 95 pk en een bescheiden batterij van 24 kWh. De prijs van deze uitvoering bleef ongewijzigd.
|Gegevens
|Fiat 500e Pop 42 kWh
|Volkswagen ID. Polo Trend
|Cupra Raval Essential 85 kW
|Renault 5 E-Tech Five
|Prijs
|€ 26.499
|€ 25.990
|€ 25.990
|€ 24.990
|Batterij (netto)
|37,3 kWh
|37 kWh
|37 kWh
|40 kWh
|Actieradius (WLTP)
|331 km
|334 km
|329 km
|310 km
|Verbruik (WLTP)
|13,6 kWh/100 km
|13,9 kWh/100 km
|13,5 kWh/100 km
|14,5 kWh/100 km
|Snellaadvermogen
(DC, maximaal)
|85 kW
|88 kW
|50 kW
|Niet mogelijk
|Motorvermogen
|118 pk
|116 pk
|116 pk
|95 pk
|0–100 km/h
|9,0 s
|10,6 s
|10,7 s
|12,0 s
|Topsnelheid
|150 km/h
|160 km/h
|160 km/h
|130 km/h
|Lengte
|3632 mm
|4053 mm
|4046 mm
|3922 mm
|Breedte excl. spiegels
|1683 mm
|1816 mm
|1784 mm
|1774 mm
|Hoogte
|1527 mm
|1530 mm
|1514 mm
|1498 mm
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