Waarom de Fiat 500 (2026) plotseling 4000 euro goedkoper is

Na een stormachtig begin van z'n carrière maakte de elektrische Fiat 500 een diepe duikeling in de Europese verkooplijsten. De nieuwe 500 Hybrid snoert EV-sceptici de mond en kost minder dan 25.000 euro.

In 2022 was de toen kersverse Fiat 500e één van de populairste elektrische auto's van Europa. Vooral in Italië, Duitsland, Spanje, België en Oostenrijk gingen de 500e's als warme ciabatta's over de toonbank.

Vanaf 2024 kwam ernstig de klad in de verkoopcijfers. Aan het eind van dat jaar besloot Fiat zelfs de productie in de Mirafiori-fabriek stil te leggen. Al snel deden geruchten de ronde dat Fiat de 500e, die werd ontwikkeld als EV, van een verbrandingsmotor wilde voorzien.

Elektrische 500 wordt ICE-auto

Al snel bleek dat het niet alleen om geruchten ging en nu is het inderdaad zover: de Fiat 500 met de nieuwe 500e-koets, is er nu ook met een mild hybrid-aandrijflijn. Daarin is een 1,0-liter benzinemotor gecombineerd met een elektromotor die wordt gevoed door een extra 12V lithium-ionbatterij.

Prestaties Fiat 500 Hybrid

Het vermogen van 65 pk gaat via een handgeschakelde zesbak naar de voorwielen. Fiat geeft een gemiddeld verbruik op van 5,3 liter benzine per 100 kilometer (1 op 18,9).

Ondanks z'n bescheiden lengte van 3,63 meter, weegt de nieuw 500 Hybrid tussen de 1050 en 1100 kilo. Het zal de dan ook niet verbazen dat de prestaties bescheiden zijn. De honderdsprint neemt 16,2 seconden in beslag en de topsnelheid bedraagt 155 km/h.

Bijna 4000 euro goedkoper dan 500e

In Nederland heeft de nieuwe Fiat 500 Hybrid een vanafprijs van 24.999 euro, waarmee hij 3991 euro goedkoper is dan de 500e. De basisversie Pop heeft elektrisch bedienbare ramen en buitenspiegels, airconditioning, keyless start, een digitaal instrumentarium rijstrookassistentie en verkeersbordherkenning.

Wat zit erop en eraan?

De versie die je eigenlijk wilt, is de Icon. Die heeft niet alleen 16-inch lichtmetalen wielen, maar ook Apple CarPlay/Android Auto. Dat is anno 2026 toch wel een must.

Wil je nog meer toeters en bellen in je 500 Hybrid? Dan kun je kiezen voor de Torino, die onder meer over led-koplampen en automatische klimaatregeling beschikt. Topper in de 500-prijslijst is de La Prima-versie, voorzien van 17-inchlichtmetaal, stoelverwarming, een panoramadak en een audio-installatie van JBL.

Vind je een panoramak niet ver genoeg gaan? Dan kun je de 500 Hybrid ook bestellen als Cabrio, met een canvas vouwdak dat over de gehele lengte opengaat. De Cabrio is er alleen als Torino en La Prima en heeft een meerprijs van 3000 euro.

Prijzen en garantie Fiat 500 Hybrid

Uitvoering Prijs Pop € 24.999 Icon € 26.999 Torino Launch Edition € 27.999 La Prima € 29.999

De Fiat 500 Hybrid is per direct te configureren en bestellen. Wie zijn 500 Hybrid volgens de fabrieksvoorschriften bij de officiële dealer laat onderhouden, kan aanspraak maken op 8 jaar garantie, met een maximum van 160.000 kilometer.