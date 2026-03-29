De elektrische Fiat 500 leidt een marginaal bestaan. Maar er is hoop: de hybride versie kan de magie van het beroemdste Fiat-model weer terugbrengen.

De eerste Fiat 500 is al bijna 70 jaar oud, hij werd in 1957 geïntroduceerd. Het werd een daverend succes, de Cinquecento bleef achttien jaar in productie. Dankzij de Fiat 500 werd autorijden in Italië betaalbaar voor bijna iedereen. De auto had simpele techniek, die in een charismatisch uiterlijk was verpakt.

Toen Fiat in 2007 met een nieuwe 500 kwam, die nadrukkelijk knipoogde naar het oermodel, waren de reacties lovend. Niet alleen de pers, maar ook de kopers sloten de 500 in hun armen. En ondanks zijn relatief hoge prijs verkocht-ie goed. Als de verkopen dreigden in te zakken, toverde Fiat een speciale uitvoering tevoorschijn en gingen liefhebbers toch weer door de knieën. Het bleek moeilijk om weerstand te bieden tegen modellen als de 500 by Guzzi, de Riva en de Anniversario. Pas in 2023, na zestien jaar, was het afgelopen in Nederland.

Fiat 500E beperkte actieradius

Het gesternte van de elektrische Fiat 500 (2021) bleek minder gunstig. Iedereen was in de veronderstelling dat de EV zou doorbreken en Fiat dacht goud in handen te hebben. Maar dat was een misrekening, de 500 was niet goedkoop en met name particuliere kopers hadden koudwatervrees om een elektrische auto aan te schaffen. Dat was te merken; de fabriek moest regelmatig dicht omdat de vraag achterbleef bij het aanbod.

De beperkte actieradius van 190 kilometer (24 kWh-versie) werkte ook niet mee. Ook in Nederland is de liefde voor de 500 tanende, vorig jaar werden maar 314 exemplaren op kenteken gezet.

Het is Fiat gegund dat er weer eens een succesje gevierd kan worden. Wie weet valt de 500 Hybrid opnieuw in de smaak. Aardig detail is dat hij in Turijn wordt gebouwd, net als het oermodel. Je merkt meteen dat de nieuwe 500 een auto voor de stad is. Dankzij de 12-volt startgenerator (5 pk) rijd je altijd soepel weg. Dat compenseert de gevoelloze koppeling weer een beetje. De kleine 1,0-liter driecilinder met 65 pk bromt op kenmerkende wijze, maar houdt zich tijdens het rijden redelijk op de achtergrond.

Leuk in de stad

Van de prestaties moet je niet te veel verwachten. De sprint van 0 naar 100 km/h duurt liefst 16,2 seconden. Dat is ruim 7 seconden langzamer dan de krachtigste elektrische Fiat 500. Anderzijds moet je je niet verkijken op de theoretische cijfers, want de 500 Hybrid is in de praktijk juist leuk om te rijden. De zesbak schakelt strak en soepel en een rit door de stad is met dit 3,63 meter korte autootje erg vermakelijk. Het sympathieke driecilindergeluid draagt daaraan bij.

Wel wordt duidelijk hoeveel een benzineauto verbruikt in de stad. Tijdens onze rit lezen we op de boordcomputer het getal van 8,0 l/100 km (1 op 12,5). Bij een ontspannen rijstijl over binnenwegen en op de snelweg, kom je dichter in de buurt van de fabrieksopgave van 5,3 l/100 km (1 op 18,9). Dat de lichte besturing rond de middenstand een beetje gevoelloos is, nemen we de 500 Hybrid niet kwalijk.

Bij zo'n klein autootje verwacht je misschien een stoterig onderstel, maar dat valt mee. De vering is soepel en zelfs als het Turijnse asfalt bedroevend is, gedraagt de 500 zich nog keurig. Het interieur ziet er vrolijk uit, met een aardige mix van stof en softtouch-oppervlakken. Het dashboard is in carrosseriekleur. Veel functies laten zich via het stuur bedienen, maar er zijn ook echte knoppen voor onder meer de airco. De cabrio-versie maakt de rijbeleving ongetwijfeld nog charmanter.

Fiat 500 Hybrid prijs en garantie 2026

De hybride Fiat 500 is precies even duur als de elektrische versie: 24.999 euro. Verder paait Fiat de klanten met 8 jaar garantie.De Fiat 500 Hybrid is, net als de elektrische versie, echt een stadsauto. In het drukke verkeer is-ie wendbaar, vlot en leuk om te rijden. De bediening is logisch, het onderstel keurig geveerd en gedempt. Als je veel snelwegkilometers maakt, is de trage motor niet je beste vriend. Zowel vermogen als trekkracht zijn aan de matige kant.