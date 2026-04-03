Prijsvergelijking: je betaalt 3900 euro méér voor charmes van Fiat 500 Hybrid

Nieuws

De knuffelbare Fiat 500 heeft een benzinemotortje met mild hybrid-techniek gekregen en hoort nu bij een select gezelschap. Dat van de geëlektrificeerde stadsauto’s. Wij slaan aan het prijsvergelijken.

Italiaanse automerken doen dingen op hun eigen manier. Zo is de Torino-uitvoering van de Fiat 500 Hybrid niet uit te rusten met stoelverwarming of een achteruitrijcamera, maar de 1000 euro goedkopere (!) Icon-uitvoering wel. De Torino heeft dan weer de leuke bekleding met pied-de-poule-patroon. Keuzes, keuzes. De gratis lakkleur is rood en zo zien we het graag. Verder gunnen we het

autootje lichtmetalen wielen, een riant touchscreen met telefoonkoppeling en een achteruitrijcamera zodat je elk parkeervakje kunt benutten zonder je rode lak te bekrassen.

Wil je een seintje krijgen zodra we een nieuwe stadsauto testen? Meld je aan!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

(mild hybrid, 65 pk, 92 Nm)

Icon-uitvoering: 26.999 euro

Vrolijke lakkleur: standaard

Lichtmetalen velgen: 1000 euro

Touchscreen met telefoonkoppeling: standaard

Achteruitrijcamera: 1000 euro

Totaalprijs: 28.999 euro

Goedkoper: Toyota Aygo X Hybrid

Voor een lekker kleurtje moet je de basisversie van de Toyota Aygo X Hybrid overslaan, want die is er alleen in wit, zwart of grijs. Bij de sprong van Play naar Pulse worden ook de wieldoppen verruild voor exemplaren van lichtmetaal. Anders dan bij Fiat is de achteruitrijcamera gewoon standaard. En de volwaardige hybride aandrijflijn van Toyota is véél krachtiger en zuiniger.

Toyota Aygo X Hybrid

(full hybrid, 116 pk, 141 Nm)

Pulse-uitvoering: 26.550 euro

Vrolijke lakkleur: standaard

Lichtmetalen velgen: standaard

Touchscreen met telefoonkoppeling: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Totaalprijs: 26.550 euro

Goedkoper: Suzuki Swift

Voor de prijs van een driedeurs Fiat koop je ook een vijfdeurs Suzuki. De Suzuki Swift heeft mild hybrid-techniek, maar levert meer power en drinkt minder dan de 500. De Select-versie van 25.099 euro is in dit gezelschap een koopje, want hij is oranje van kleur en heeft alle toeters en bellen waar we om vragen. Kortom, je moet de 500 wel heel charmant vinden om bijna 4 mille meer te betalen.

Suzuki Swift

(mild hybrid, 81 pk, 108 Nm)

Select-uitvoering: 25.099 euro

Vrolijke lakkleur: standaard

Lichtmetalen velgen: standaard

Touchscreen met telefoonkoppeling: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Totaalprijs: 25.099 euro

Duurder: Fiat Panda

Sta je in de Fiat-showroom de 500 Hybrid te bewonderen, dan hoef je maar om je eigen as te draaien en je staat oog in oog met een andere knuffelbare stadsauto met mild hybrid-techniek. De Fiat Grande Panda Hybrid is bovendien veel krachtiger (110 pk en 205 Nm) en heeft een automaat. Hij is aan alle kanten iets duurder dan de 500 Hybrid, maar rode lak is wederom gratis.

Fiat Grande Panda Hybrid

(mild hybrid, 110 pk, 205 Nm)