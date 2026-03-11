Met deze 5 modellen toont Suzuki dat het meer kan dan stadsautootjes bouwen

Nieuws

In 2026 viert Suzuki Nederland dat het Japanse merk hier al 60 jaar op de markt is. Het begon in 1966 nog met een motorfiets, wij zetten 5 spraakmakende vierwielige Suzuki’s op een rijtje.

1. Suzuki Cappuccino (1991)

Suzuki’s autohistorie begon in 1955 met de Suzulight, een piepkleine kei-car. Ook de Suzuki ­Cappuccino is zo’n dwerg, maar dan in roadstervorm. Eigenlijk was-ie niet voor ons bedoeld, maar toen de importeur in 1993 voor de show een Cappuccino op zijn RAI-stand zette, reageerde het publiek zo positief, dat besloten werd om ’m hierheen te halen.

Door het rechts geplaatste stuur en de hoge prijs (48.000 gulden, oftewel bijna 22.000 euro) bleef de ultralichte Kabouter Lolbroek een zeldzaamheid. Maar wie ermee gaat rijden, is snel verkocht. Achterwielaandrijving, een ideale gewichtsverdeling en een piepklein turbo­motortje (64 pk) maken elke rit tot een feest.

2. Suzuki Kizashi (2009)

Welke Suzuki was groter dan een Mercedes C-klasse, bood de luxe van een Lexus en trekt meer bekijks dan een Porsche? Dat kan alleen maar de Suzuki Kizashi zijn. ‘Kizashi’ wil in het Japans zoiets zeggen als ‘voor­teken’. De Kizashi moest een voorbode zijn van wat het merk in de toekomst zou brengen op het gebied van design, prestaties en luxe.

Een bestseller werd de Kizashi niet, al weten de liefhebbers hun sport­sedan met z’n romige 2,4-liter viercilinder bijzonder te waarderen. De auto is luxueus en comfortabel, stuurt prima en is uitermate betrouwbaar. Alleen wachten we nog altijd op het vervolg van dit voorteken …

3. Suzuki Swift (1985)

“It’s a giant Suzuki, and it’s moving fast! Stronger than te Russians, quicker than the Chinese and more reliable than John Wayne!” De in 1985 geïntroduceerde Swift was, mede dankzij de geniale commercial waaruit bovenstaand citaat komt, een gamechanger voor Suzuki. Het was dan ook het eerste model dat echt bedoeld was voor exportmarkten buiten Japan, en moest het merk positioneren als innovatief, modern en volwassen.

De giant Swift was er met een 1,0-liter driecilinder en een 1,3-liter viercilinder. Daarvan had de GTI-versie vier kleppen per cilinder, twee bovenliggende nokkenassen en elektronische injectie. Resultaat: 101 pk, een honderdsprint van 8,6 s en een top van 180 km/h!



4. Suzuki Alto Works RS-X (1984)

In de jaren 80 maakte Suzuki hier furore met de Alto. De voorwielaangedreven A-segmenter had een 40 pk sterke driecilinder van 800 cm3 in het neusje, die tegen meerprijs aan een drietraps automaat kon worden gekoppeld. Daarmee werd het goedkope Japannertje populair onder voormalige Daf-rijders.

Van een totaal ander kaliber is de Alto Works RS-X. Als betaalbare, scherp sturende cityracer was het een cultcar onder Japanse yuppen. Het tweecilindertje van de top-Alto had een inhoud van slechts 543 cm3. Dankzij een turbo werd hier bij 7500 tpm liefst 64 pk aan ontfutseld. Officieel is de RS-X nooit in Nederland geleverd, maar dankzij de grijze import rijden er toch een paar met gele kentekenplaten rond.

5. Suzuki SJ410/SJ413 (1981)

Suzuki’s offroad-traditie begon al begin jaren 70 met de Suzuki 4x4, voorzien van een 550 cc tweetaktmotortje. Die auto evolueerde uiteindelijk tot de LJ80, maar de grote internationale doorbraak kwam met de SJ410. Conform de aloude terreinwagentraditie had de SJ (Small Jeep) nog een separaat chassis en een starre achteras met bladveren.

Met behulp van gasgevulde schokdempers had Suzuki het weggedrag op verhard wegdek wat geciviliseerd. Desondanks was de driecilinder SJ410 nog een echte terreinbeul, zij het een heel compacte. Dat maakte hem populair onder jagers en boswachters, tevens werd het een geliefde huurauto in wat ruigere toeristische streken. In 1984 werd de SJ410 opgevolgd door de identiek ogende SJ413, met een 1,3-liter viercilinder.