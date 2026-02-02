Op deze manier is de populairste auto van Nederland ineens bizar goedkoop

De Suzuki Swift is in de eerste maand van dit jaar de best verkochte auto in Nederland. Veel mensen kopen de Japanner dus, maar er is een goedkopere manier om in de auto te rijden: via onze private lease vergelijker rijd je al vanaf 299 euro in een exemplaar.

Ga naar de beste Suzuki Swift-deal

Over de Suzuki Swift

Op de private lease-markt is prijs koning. De populairste auto’s zijn over het algemeen ook de meest betaalbare auto’s. De prijs van de Suzuki Swift is vanaf 299 euro per maand scherp te noemen, maar de Suzuki blinkt ook in een ander belangrijk aspect uit. De standaarduitrusting is namelijk nogal uitgebreid. Denk daarbij aan metallic lak, adaptieve cruise control en een achteruitrijcamera.

Maar wat is er nog meer goed aan de Swift, en zijn er ook nadelen te ontdekken? Wij zetten de technische specificaties en de voor- en nadelen van de Suzuki Swift voor je op een rijtje, zodat jij een goed geïnformeerde keuze kan maken.

Pluspunten Minpunten
+ Bijzonder zuinig - Relatief traag, mede door gebrek aan turbo
+ Gebruiksvriendelijk interieur met knoppen - Interieurruimte is aan de krappe kant
+ Rijk uitgerust vanaf basismodel - Alleen verkrijgbaar als mild-hybride

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Suzuki Swift? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, het gemiddelde verbruik en de uitstoot zijn vermeld.

Ga naar de beste Suzuki Swift-deal

Specificaties

Eigenschap 1.2 Smart Hybrid
Vermogen  83 pk
Koppel  112 Nm
0-100 sprint  12,5 s
Aandrijflijn (brandstof) Benzine (Mild-Hybrid)
Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,4 l/100 km (1 op 22,7)
Massa rijklaar  994 kg
Bagageruimte  265 liter
CO₂-uitstoot (WLTP) 98 g/km
Suzuki Swift Comfort

Instappen doe je bij de Suzuki Swift bij het Comfort-uitrustingsniveau. Zoals gezegd krijg je al direct veel waar voor je geld, standaard zijn onder andere:

  • Adaptieve cruise control
  • Airconditioning
  • Parkeersensoren achter met achteruitrijcamera
  • 15 inch stalen velgen
  • LED-verlichting rondom
  • Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
  • Elektrische bedienbare ramen
  • Keyless entry en start
  • Start/stop-systeem
  • Lane departure-waarschuwing
  • Dodehoekwaarschuwing
  • 9 inch touchscreen met draadloos Apple CarPlay en Android Auto
  • 10,7 inch digitaal instrumentarium

Suzuki Swift private lease

De Suzuki Swift is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 299,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Suzuki Swift private lease prijzen.

De Suzuki Swift is te private leasen via Auto Review. Is dit toch niet de auto die je zoekt? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Daar vind je allerlei verschillende soorten auto’s.

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease wint snel aan populariteit en is een ideale manier om in een nieuwe auto te rijden. Voor een vast maandelijks bedrag beschik je over een splinternieuwe auto, zonder dat je hoeft na te denken over extra vaste kosten. Zaken zoals de verzekering, wegenbelasting, onderhoud en afschrijving zijn namelijk al inbegrepen. Dit zorgt voor helderheid in je uitgaven en neemt je veel regelwerk uit handen.

