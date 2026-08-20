Suzuki viert 60 jaar in Nederland met 1500 euro duurdere Swift Edition 60

Bart Smakman
Door Bart Smakman
Suzuki viert 60 jaar in Nederland met 1500 euro duurdere Swift Edition 60

Met de gelimiteerde Suzuki Swift Edition 60 viert Suzuki Nederland zijn 60-jarig jubileum. Bij deze speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkelde uitvoering houden de Japanners geen rekening met onze Hollandse zuinigheid.

De Edition 60 van de Suzuki Swift is een feestnummer. Hij is gebaseerd op de Style-uitvoering (climate control, stoelverwarming) en beschikt tevens over de volgende toeters en bellen:

  • 16-inch lichtmetaal in hoogglans zwart
  • 60-badging op de voorschermen
  • zwarte Suzuki-logo's
  • aluminium instaplijsten
  • interieur met kunstleer en suède accenten
  • metallic lak (rood, blauw of zilver)

De prijs bedraagt 28.299 euro voor de handgeschakelde uitvoering en 31.099 euro voor de versie met cvt-automaat.

Suzuki viert 60 jaar in Nederland met 1500 euro duurdere Swift Edition 60
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Suzuki viert 60 jaar in Nederland met 1500 euro duurdere Swift Edition 60
Suzuki viert 60 jaar in Nederland met 1500 euro duurdere Swift Edition 60

1500 euro extra voor Swift Edition 60

Daar wringt voor ons de schoen: de prijs. De Edition 60 is gebaseerd op de Style-uitvoering en die kost 26.799 euro met handbak en 29.599 euro met automaat. Dit betekent dat je 1500 euro méér betaalt om in zo’n feestelijk versierde Swift te rijden. 

Noem ons gierige Hollanders, maar als je een feestje viert omdat je jarig bent, dan betaal je toch zelf de slingers? Suzuki legt de rekening van de versiering bij de feestgangers. Nee, eigenlijk moet de Edition 60 gewoon even duur zijn als de Style-uitvoering waarop hij gebaseerd is. 

Tijdelijk 2200 euro korting

Toch is de feestvreugde niet meteen verpest, want Suzuki Nederland geeft tot en met 31 oktober een tijdelijke korting van 2200 euro op alle uitvoeringen – ook de Edition 60. We slaan meteen aan het rekenen: met de korting kost een handgeschakelde Swift Edition 60 26.099 euro. Met cvt-automaat wordt dat 28.899 euro. 

Wordt het toch nog gezellig, bovendien moeten we toegeven dat vooral die grotere wielen veel doen voor de uitstraling voor de van nature wat bleu ogende Swift ...

Maal je niet om stoerheid of een feestelijk accentje hier of daar, dan betaal je met de tijdelijke korting voor de gewone Swift Style 'maar' 24.499 (handbak) of 27.299 (cvt) euro.

Het ‘feest’ van de Edition 60 is trouwens beperkt tot 180 gasten, want zoveel exemplaren worden er geproduceerd: 60 stuks in elke kleur.

Lees ook Review Suzuki Swift (2024): is dit echt de betaalbare auto waarop Nederland zit te wachten? Review Suzuki Swift (2024): is dit echt de betaalbare auto waarop Nederland zit te wachten?
Speciale editie
NIEUW! Classics
NIEUW! Classics

148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers

Bestel hier
Bart Smakman
Door Bart Smakman

Test graag elektrische auto's omdat ze zo soepel rijden en er veel valt te ontdekken. Wat is bijvoorbeeld de actieradius in de praktijk en hoe verloopt het snelladen? Vindt dat elke auto stoelverwarming moet hebben, want er bestaat geen groter genot. Lees meer »

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