Review Suzuki Swift (2024): is dit echt de betaalbare auto waarop Nederland zit te wachten?

Het aanbod aan betaalbare auto’s wordt steeds schraler. Maar de Suzuki Swift gaat gewoon door. Met gunstige prijzen en veel uitrusting kon de nieuwe Swift weleens klanten uit duurdere klassegenoten als kleinere stadsauto’s gaan weglokken.

Wat is opvallend aan de Suzuki Swift (2024)?

De Italiaanse ontwerpafdeling van Suzuki wilde de nieuwe Swift een breathtaking design bezorgen. En inderdaad moesten wij even naar adem happen toen we de eerste foto’s zagen. Het was voor ons best … eh … even wennen. Vooral de ‘opgelegde’ motorkap in combinatie met de Ford Puma-achtige grille ziet er nogal massief uit.

Daarbij lijken de wielen juist weer erg klein, terwijl de Swift vanaf het tweede uitrustingsniveau Select echt op 16-inch lichtmetaal staat. Maar in het echt oogt-ie beter dan op de foto’s. Zo geven de zwarte raamstijlen rondom en het 'zwevende' dak een leuk effect.

De Swift-motor gaat terug van vier naar drie cilinders, maar de cilinderinhoud bleef exact gelijk: 1197 cm3, evenals het vermogen: 83 pk. Het koppel nam daarentegen toe van 107 naar 112 Nm. Dat dit bij een hoger toerental vrijkomt, wordt gecompenseerd door het 12V-mild hybridesysteem dat desgevraagd 60 Nm kan leveren. Tegen bijbetaling kun je de nieuwe Suzuki Swift met een traploze automaat (CVT) of als vierwielaangedreven AllGrip bestellen.



Bij de meeste auto’s is de volgende modelgeneratie een stuk zwaarder en groter, maar de Suzuki Swift houdt het bescheiden. Ondanks allerlei verstevigingen aan de carrosserie en extra geluidsisolerende maatregelen is-ie maar 20 kg zwaarder geworden. Rijklaar weegt-ie nu 994 kg. De lengte nam met 2 centimeter toe, de overige maten bleven gelijk.



Wat is goed aan de Suzuki Swift (2024)?

De combinatie van slimme motortechiek en een laag gewicht maakt de Suzuki Swift tot een van de allerzuinigste handgeschakelde benzineauto’s op de markt. Officieel neemt de Swift genoegen met 4,4 l/100 km (1 op 22,2) voor de versie met handgeschakelde vijfbak. De vorige Swift had volgens fabrieksopgave nog 4,7 l/100 km (1 op 21,3) nodig.

Zeker gezien zijn prijs, is de Suzuki Swift compleet uitgerust. Elektrisch bediende zijruiten voor en achter, een handbediende airco, een 9-inch touchscreen mét navigatiesysteem, draadloze smartphone-integratie en keyless entry zijn allemaal bij de prijs inbegrepen. Hetzelfde geldt voor een hele rits veiligheidssystemen, waaronder adaptieve cruisecontrol, dodehoekdetectie en een waarschuwing voor achterlangs kruisend verkeer.

Voor de duidelijkheid: we hebben het hier over de standaarduitvoering (Comfort). De Select voegt hier nog van alles aan toe, waaronder 16-inch lichtmetalen wielen, stoelverwarming en zes luidsprekers voor het geluidsysteem. Top of the range is de Style, met onder meer automatische klimaatregeling en elektrisch inklapbare spiegels. Een digitaal instrumentarium vind je dan weer op geen enkele Swift.

De ruimte achterin valt lang niet tegen. Ook als de voorste inzittenden langer dan 1,80 meter zijn, kunnen achterin nog mensen met benen zitten en ook hun hoofd kunnen ze gewoon op laten.

Natuurlijk verwachten we van een lichtgewicht B-segmenter geen comfort op limousine-niveau. Toch krijgt het onderstel een dikke voldoende. Het is mooi stil en deelt bij korte oneffenheden geen keiharde uppercuts in de nierstreek uit. De besturing biedt voldoende gevoel, maar bij snelle links-rechtswisselingen zijn de reacties wat traag.



Dat de motor een driecilinder is, hoor je vooral bij heel lage en de hogere toerentallen. In het middengebied houdt de 1.2 zich mooi koest en blijkt-ie ook soepel. Rotondes in de derde versnelling nemen gaat prima.

Wat kan beter aan de Suzuki Swift (2024)?

Tja, het moet uit de lengte of de breedte komen. Een min of meer traditionele, turboloze benzinemotor kan niet heel zuinig zijn en tegelijkertijd wereldprestaties leveren. Met een honderdsprint van 12,5 seconden maak je in 2024 geen indruk. Ja, een Volkswagen Polo 1.0 MPI (80 pk) of Peugeot 208 PureTech 1.2 (75 pk) zijn nog trager. Maar een Toyota Yaris 1.5 VVTi of Mazda 2 SkyActiv-G zijn juist duidelijk vlotter.

Het interieur van de nieuwe Suzuki Swift (2024) ziet er lang niet onaardig uit. Maar laat je niet foppen door de kussentjes-look van de lichtgrijze panelen, want behalve de stoelen is bijna alles van keihard plastic gemaakt. Daar voel je de lage prijs aan af. En over het meubilair gesproken: de stoelen bieden voldoende steun in je zij, maar aan je zeurende bovenbenen merk je dat de zittingen te kort zijn.



Wanneer komt Suzuki Swift (2024) en wat is de prijs?

In mei staan de eerste exemplaren van de nieuwe Suzuki Swift bij de dealer. Voor 21.695 euro mag je dan een Swift Comfort met 15-inch stalen wielen meenemen in de kleur Flame Orange. Voor alle andere kleuren geldt een meerprijs van 649 of 699 euro. Als je er een zwart of grijs dak bij wilt, betaal je in totaal 849 of 899 euro extra.



De iets luxere Select-uitvoering is er vanaf 23.795 euro, met CVT komt er 26.145 euro op het prijskaartje te staan. Voor de topversie Style moet je minimaal 25.345 euro uit je spaarvarken pulken. Wie twee keer per jaar op wintersport gaat of een weekendhuis in de Ardennen heeft, kan vanaf de Select opteren voor vierwielaandrijving. Mits je daar 3300 euro voor over hebt.

Wat vind ikzelf van de Suzuki Swift (2024)?

Hoewel de nieuwe Suzuki Swift minder pijn aan de ogen doet dan verwacht, vind ik het nog altijd geen schoonheid. Maar objectief gezien is er maar weinig mis mee. Met zijn prijs zit-ie tussen de duurdere A-segmenters en goedkoopste B-segmenters in, met een uitrusting waar je u tegen zegt. En gezien de buitenmaten is de ruimte evenmin verkeerd. Bovendien biedt de Swift meer comfort dan ooit.



Tegelijkertijd is-ie wat minder speels dan voorheen. Op een bochtig traject provoceert hij je eigenlijk nooit om het gaspedaal wat dieper in te trappen. Doe je dat toch, dan blijkt-ie tieriger dan hij in eerste instantie lijkt.

Bestel de nieuwe Swift in één van de vele leuke kleuren en je stapt elke dag met plezier in. Niet in het minst vanwege de wetenschap dat de auto je de kop niet zal kosten en dat-ie je tot in lengte van jaren trouw blijft. De eerste zes jaar/150.000 kilometer garandeert de fabriek dat zelfs. En zo niet, dan zijn de kosten voor de Japanners.