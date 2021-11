TEST Dacia Sandero, Hyundai i20 1n Opel Corsa: valt de goedkope Sandero alsnog door de mand?

We noemden het al eerder: de Dacia Sandero is stukken goedkoper dan de Hyundai i20 en de Opel Corsa. Het scheelt je zomaar duizenden euro's. Dan doemt bij wantrouwige autokoper al snel de vraag op: "Waar schuilt het addertje onder het gras?" Bij de rijeigenschappen wellicht?

Maar laten we beginnen bij de Hyundai i20. Het vorige model reed al niet verkeerd, en de huidige generatie doet er nog een schepje bovenop. Dan hebben we het niet alleen over de lol die hij je in kruip-door-sluip-door-stadsverkeer bezorgt.

Zoveel rijplezier biedt de Hyundai i20

Ook op slingerende binnenwegen tovert de Koreaan een glimlach op het gezicht van zijn bestuurder. Geholpen door de directe en precieze besturing en de plakkerige Michelin Pilot Sport 4-banden, rijg je bochten met gemak aaneen. Ook bij hoge bochtsnelheden houdt het mooi afgestemde onderstel het over­hellen van de carrosserie binnen de perken.

Op ons testcircuit zoeken we bewust de grens op. Pas als we het heel bont maken, wil de achterkant in een krappe bocht een stapje opzij doen. Dan treedt het ESP in werking en wordt de auto weer in het gareel gedwongen.

Het ESP van de Opel Corsa is een botterik

De Opel Corsa gedraagt zich iets neutraler, maar hij biedt ook minder stuurprecisie dan de Hyundai i20. Niettemin laat-ie een vlotte rijstijl toe, die de gemiddelde bestuurder zeker zal waarderen. Maar o wee, als het ESP het geringste vermoeden heeft dat het mis zou kunnen gaan. Dan laat het stabiliteitssysteem de man of vrouw achter het stuur met vrij botte remingrepen weten dat het mooi genoeg is geweest.

Geen angstzweet of kippenvel in de Sandero

In de Dacia Sandero word je veel minder uitgedaagd om bochten met een zo hoog mogelijk snelheid te ronden. Je moet bijvoorbeeld erg veel aan het stuur draaien om van koers te wisselen. Op een bochtig traject is de Sandero ook duidelijk ­‘wiebeliger’ dan de Hyundai i20 en de Opel Corsa. Bestuurders die een bocht te snel nemen, krijgen te maken met onderstuur: de Sandero zoekt de buitenkant van de bocht op. Toch rijdt de Roemeen een stuk dynamischer dan zijn voorgangers. Kippenvel, koude rillingen of angstzweet zal hij je echter nooit bezorgen. Ook niet als je een paniekstop moet maken, al laat de Dacia zich iets trager tot stilstand brengen dan zijn concurrenten. Alsnog is een remweg van 34,7 meter (vanaf 100 km/h) een uitstekend resultaat.