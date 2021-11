Test Dacia Sandero, Hyundai i20, Opel Corsa: Dacia deelt pak slaag uit

Vanaf 13.995 euro heb je al een nieuwe Dacia Sandero TCe 100 Bifuel Essential. Hij heeft 100 pk en rijdt op zowel lpg als benzine. De uitrusting van dit instapmodel is precies wat de naam aangeeft: hij heeft een stuur en vier wielen. Nee, dat is flauw. Je krijgt ook airconditioning, elektrisch bediende voorportierruiten, centrale vergrendeling, cruisecontrol, digitale radio en bluetooth. Wil je een kleuren-touchscreen, wat meer sjeu in het interieur, automatische klimaatregeling, elektrisch verstel- en verwarmbare spiegels en Android Auto/Apple CarPlay? Ga dan voor de Comfort-versie van 15.595 euro. De Sandero TCe 90 (90 pk) rijdt alleen op benzine, en is 500 euro duurder.



Prijzen Hyundai i20 en Opel Corsa



Voor een Hyundai i20 met 84 pk betaal je minimaal 18.635 euro. Wij testen de 100 pk sterke 1.0 T-GDI Comfort die voor 21.435 euro in de prijslijst staat. Voor de Opel Corsa 1.2 Turbo (100 pk) in Edition-trim moet je minstens 22.249 euro neertellen. Dat zijn forse verschillen met de Dacia. Zie je die ook terug in de afwerking en de ruimte? Ja, zij het maar ten dele ...

“Elon Musk geeft kapitalen uit om de ruimte in te gaan. Zonde van het geld, want al vanaf 14.000 euro biedt de Dacia Sandero een ongekende ruimtebeleving.”

Dacia Sandero zit stevig in elkaar



In de Sandero zie je meteen dat Dacia de grauwsluier en de oude knollengeur van het voormalig Oostblok definitief heeft ­afgeworpen. De stoffen panelen op het ­dashboard zorgen voor een vleugje gezelligheid en het harde vuilcontainerplastic is ­verdwenen. Wel zien we nog enkele onafgedekte schroeven en vrij brede naden tussen de verschillende panelen. Verder toont de bagage­ruimte het nodige blote metaal.



Wel is de Roemeen behoorlijk stevig in elkaar geschroefd. Ook op een slecht wegdek rammelt of klappert er niets. Desalniettemin zijn de Hyundai en de Opel hoogwaardiger afgewerkt. Maar goed, daar betaal je dan ook duizenden euro’s meer voor.



Sandero veel ruimer dan Corsa



Elon Musk geeft kapitalen uit om de ruimte in te gaan. Zonde van het geld, want al vanaf 14.000 euro biedt de Dacia Sandero een ongekende ruimtebeleving. Door de hoge zitpositie en de vrij rechtop staande voorruit komt de Roemeen vanbinnen een stuk luchtiger over dan de Hyundai i20 en de Opel Corsa. Die indruk wordt niet in alle gevallen door onze lasermeetapparatuur bevestigd. Zo is de Hyunda i20 breder vanbinnen. De Opel Corsa is in bijna alle richtingen de krapste van het stel.



Analoog vs. digitaal



In de i20 en de Corsa heb je een hip digitaal instrumentarium voor je neus, terwijl je in de Sandero ­uitkijkt op traditionele analoge meters. Daarmee is de Roemeen minder modern, maar de gebruiks­vriendelijkheid lijdt er niet onder. Alle bedieningselementen zitten waar je ze verwacht en ook het 8-inch touchscreen (vanaf Comfort-­uitvoering) is prettig in het gebruik. Wel zou het koppelen met de smartphone sneller mogen verlopen.



In de Hyundai en de Opel beschik je over meer gadgets, maar dat is niet per se een voordeel. Zo is de spraakgestuurde bediening van de i20 traag van begrip en moet je in de Corsa een menu induiken als je de luchtstroom van de klimaatregeling wilt aanpassen.



Sandero, i20 en Corsa: welke heeft de grootste kofferruimte?



Der Dacia Sandero heeft 328 tot 1108 liter bagageruimte tot zijn beschikking. In de Hyundai lijdt de kofferbak onder de ruimtebehoefte van de mild-hybridebatterij; bij 262 tot 1075 liter houdt het op. Dankzij een in hoogte verstelbare laadvloer biedt de Koreaan desgewenst wel als enige een drempelvrije toegang. De Opel Corsa bezet het middenveld en heeft 309 tot 1081 liter in de aanbieding.

De volledige test staat in Auto Review 11/2021, die nu in de winkel ligt. Daarin gaan we met de drie auto's ook het circuit op en lees je in een uitgebreide puntentabel precies op welke onderdelen de testauto's uitblinken - of juist niet.