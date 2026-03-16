4 Suzuki's om van te smullen en eentje om snel te vergeten

In 1966 kwam de eerste - tweewielige - Suzuki officieel naar Nederland. Maar al snel volgden vierwielige merkgenoten. Wat was jouw favoriete Suzuki van de afgelopen 60 jaar? Misschien de onderstaande nummers 1 tot en met 4, maar vast niet nummer 5 ...

1. Suzuki SC100 GX (1978)

In Japan was dit vrolijke verrassingsei al in 1977 op de markt gekomen als Cervo, met achterin een driecilinder tweetakt motorfietsmotor. Het leuke, on-Japanse design was te danken aan Giugiaro, maar technisch was het nog een typische kei-car.

Voor de export voorzag Suzuki het 3,19 lange coupeetje van een 1,0-liter viertakt viercilinder met 48 pk. Daarmee bereikte de SC100 een topsnelheid van 142 km/h. Na de Europese première op de AutoRAI van 1979, sloten ruim 3000 Nederlanders de vermakelijk rijdende ‘mini-Porsche’ in hun hart. Zo zette Suzuki met de SC100 GX voorzichtig voet op de Europese automarkt.

2. Suzuki Vitara (1988)

De eerste generatie Suzuki Vitara mikte op mensen die avontuur wilden, maar in de stad niet zo’n hobbelpaard wensten als de spartaanse SJ413. De eerste generatie combineerde een ladderchassis en achterwielaandrijving met inschakelbare vierwielaandrijving en lage gearing. De lichte 1,6-liter motor maakte hem wendbaar en relatief zuinig.

De Vitara werd wereldwijd een succes en groeide later uit tot een vaste waarde in Suzuki’s gamma. In 1998 verscheen de grotere Grand Vitara, met zelfs een 2,5-liter V6 in de neus. In de jaren daarna kreeg de Vitara een zelfdragende carrosserie en de huidige Suzuki Vitara is meer een SUV dan een terreinwagen, met voorwielaandrijving als basis. Toch staat een moderne vierwielaangedreven Suzuki Vitara AllGrip nog steeds z'n mannetje in het terrein.

3. Suzuki Swift 1.6 Sport (2005)

Met zijn levendige 1,6-liter motor en scherpe handling is de eerste generatie Suzuki Swift Sport een vermakelijk karretje. Al moet-ie met ‘slechts’ 125 pk zijn meerdere erkennen in concurrenten met turbomotor. Vooral in de vijfde versnelling is de motor futloos; de viercilinder draait het liefst in de hogere toerengebieden.

Mijd daarom de snelweg, en zoek zo veel mogelijk bochtige binnenwegen op. Het sturen gaat heerlijk direct en gezeten in de sport-Recaro’s waan je je al snel een rallycoureur. Terugschakelen, insturen, bocht uit, gas erop, snel opschakelen en door naar de volgende slinger in de weg. Ouderwets rijplezier, gecombineerd met een hoge betrouwbaarheid, dat wil je. Marktplaats, here we come! Zo jammer dat de huidige Suzuki Swift niet meer in een sportieve versie geleverd wordt ...

4. Suzuki Jimny (2018)

De laatste jaren regent het nieuwe SUV’s. Veel zijn luxe en comfortabel en allemaal ogen ze hartstikke stoer. Maar bij het zien van een modderplas doen de meeste het in hun broek. Dus wat deed Suzuki in 2018? Het bracht een nieuwe Jimny uit, die niet comfortabel of luxueus was, maar in het terrein veel grote SUV’s huilend naar hun mammie liet rennen.

De Japanse mini-Land Rover had nog altijd permanente vierwielaandrijving en stond nog steeds op een ladderchassis, net als z’n voorganger. Gelukkig lag er wel een modernere motor in het hoekige neusje, die warempel voor prima prestaties zorgde. O, wat was-ie leuk, en o wat was-ie duur. Bah, bah bpm! Tweedehands is-ie een stuk betaalbaarder, maar verwacht geen koopjes, want de Jimny is hartstikke waardevast.

5. Suzuki Wagon R+ (1998)

De Wagon R+ was Suzuki’s bijdrage aan de MPV-rage van een dikke 25 jaar geleden. Achter het stuur tref je meestal angstig om zich heen kijkende senioren aan, die de carrosserie iets minder vierkant proberen te maken door er zo veel mogelijk parkeerdeukjes in te rijden.

Alle gekheid op een stokje: bij deze Suzuki ging functie heel duidelijk boven vorm. Hij biedt meer binnenruimte dan menig moderne SUV en achterin hebben je benen het meer naar hun zin dan in een Volvo ES90. Met die kwaliteiten wist deze schoenendoos op wielen in tien jaar tijd ruim 26.000 Nederlandse kopers te verleiden. Maar mooi of sexy is zo'n Wagon R+ natuurlijk niet. Vind jij van wel? Dan is er vast wel een goedkoop tweedehandsje te vinden.