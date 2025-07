Suzuki e-Vitara test: Suzuki neemt entree tot de EV-markt heel serieus

Tests

Suzuki is gespecialiseerd in kleine modellen en vierwielaandrijving. Daar voegen de Japanners graag een expertise aan toe: elektrische aandrijving. Binnenkort komt de allereerste EV van het merk op de markt: de nieuwe Suzuki e-Vitara.

Bij sommige merken nemen de ontwikkelingen meer tijd in beslag dan bij andere. Toen BMW in 1983 zijn eerste model met dieselmotor aankondigde, had rivaal Mercedes-Benz al meerdere miljoenen oliestokers in een personenauto gelegd.

En toen Volkswagen het SUV-strijdveld betrad met de Tiguan, konden de Japanse merken zich inmiddels beroepen op een jarenlange ervaring in dit deel van de markt. Suzuki nam zijn eerste ‘softroader’ namelijk al in 1988 in productie, de Vitara. Van deze naam wordt in 2025 nog altijd dankbaar gebruik gemaakt, in zijn jongste gedaante is Suzuki’s compacte SUV echter geheel elektrisch.

3 uitvoeringen van de Suzuki e-Vitara

Suzuki mag de EV-markt dan pas laat betreden, de nieuwe e-Vitara neemt zijn taak wel serieus. Gebaseerd op een nieuw, geheel in eigen huis ontwikkeld elektrisch platform - dat Toyota ook gaat gebruiken voor de Urban Cruiser - betreedt de in het Indiase Gujarat gebouwde nieuwkomer in oktober van dit jaar de Europese wegen.

Suzuki heeft drie verschillende versies op stapel staan. Twee daarvan beschikken over een enkele elektromotor en voorwielaandrijving (144 of 174 pk). Het topmodel krijgt ook op de achteras een elektromotor en mag daarom het AllGrip-label dragen. Met 174 pk op de voorwielen en 65 pk op de achteras, komt deze 4x4-versie aan een systeem­vermogen van 183 pk.

Waarom niet meer? Omdat beide motoren nooit gelijktijdig hun maximale vermogen leveren. Daardoor pakt het systeemvermogen bij vrijwel elke meermotorige EV lager uit dan de eenvoudige som der delen.

De bediening is lekker eenvoudig

Het goede nieuws: wanneer je in de comfortabele bestuurdersstoel plaatsneemt achter het stuur, maakt de e-Vitara gelijk een vertrouwde indruk. Je wordt niet losgelaten in een digitaal doolhof met moeilijke multimedia. Over het dashboard zijn tal van fysieke knoppen en schakelaars te vinden, die de bediening vereenvoudigen en weinig te vragen overlaten.

Suzuki is zich er zeer van bewust dat niet de technofreak of liefhebber van gadgets de doelgroep is, maar vooral de wat oudere koper voor de e-Vitara zal kiezen. Hypermoderne touchscreens en een multimediawoud schrikken dan alleen maar af.

Kleine kofferbak: e-Vitara verstouwt 238 tot 1052 liter

Met zijn lengte van 4,28 meter is de e-Vitara een compacte verschijning, de wielbasis van 2,70 meter belooft een riant interieur. En inderdaad: ook op de achterbank is aan beenruimte geen gebrek, al zit je wel wat met je knieën opgetrokken. Dat is het gevolg van het accupakket in de vloer. Met zijn tweede elektromotor op de achteras, lever je bagageruimte in.

Met een volume van 238 tot maximaal 1052 liter, moet de Suzuki zijn hoofd diep buigen voor concurrenten als de Renault 4, MG S5 en Hyundai Kona Electric.

Zo zwaar als een E-klasse

Zonder belading weegt de e-Vitara AllGrip al zo’n 1800 kilo. Dat is bijna net zoveel als een Mercedes E-klasse … Een deel van alle massa komt op conto van de bij BYD ingekochte accucellen. Hoewel deze direct in het batterijhuis zijn gelegd volgens het cell-to-pack-principe, en dus niet eerst zijn samengevoegd als modules, heeft Suzuki volgens eigen zeggen ruimte weten te besparen. Gelukkig maar …

49 of 61 kWh

De e-Vitara wordt leverbaar met twee verschillende batterijvarianten, die een capaciteit hebben van 49 of 61 kWh. Dat de versie met voorwielaandrijving en het grootste accupakket ook de grootste actieradius heeft, laat zich raden. Suzuki geeft 428 kilometer op, een segmentconforme afstand. Voorzien van de kleine batterij, is de stroomvoorraad na 345 kilometer op, de e-Vitara AllGrip wordt na 396 kilometer bij de laadpaal verwacht.

Snel genoeg en goedmoedig

Met een vermogen van 183 pk en maximum koppel van 300 Nm gaat de Suzuki e-Vitara AllGrip er als een haas vandoor. Voor de sprint van 0 naar 100 km/h staat een tijd van 7,4 seconden, de topsnelheid is afgeregeld op 150 km/h. Snel genoeg voor de beoogde klandizie.

De eerste testkilometers op een testcircuit bevestigen wat we al vermoedden: Suzuki heeft een goedmoedig rijdende auto ontwikkeld, met een onderstel dat is afgestemd op een soepele verwerking van het wegdekverloop. De auto moedigt niet aan om het acceleratiepedaal diep in te trappen, en straft je dat af met hinderlijk overhellen en duiken.

Standaard al heel compleet

De standaarduitrusting is heel compleet, zaken als een multimedia­systeem met geïntegreerde navigatie, 18-inch lichtmetalen wielen, een over een afstand van 16 centimeter verschuifbare achterbank en een uitgebreid veiligheidspakket met onder meer adaptieve cruisecontrol en dodehoekwaarschuwing zijn bij de prijs inbegrepen. De duurdere Select voegt daar een 360-gradencamera, stoelverwarming, een vast panorama­dak en stoelbekleding met stof en kunstleer aan toe.



Conclusie

Suzuki neemt zijn entree tot de EV-markt heel serieus. De nieuwe e Vitara blinkt uit in een overzichtelijke en begrijpelijke bediening, en biedt genoeg ruimte voor vier inzittenden. De rij­eigenschappen zijn niet spectaculair, maar roepen daarom ook geen kritische noten op.