Review: lage prijs is voornaamste reden om voor tikje kleurloze Suzuki e-Vitara (2026) te kiezen

Tests

Hoe langer de introductie van de eerste elektrische Suzuki werd uitgeteld, des te nieuwsgieriger we werden. Vooral met zijn prijs en zijn riante garantie maakt de Suzuki e-Vitara een prima entree. Er zijn ook zaken waar de trouwe Suzuki-rijder minder vrolijk van wordt.

Wat valt op aan de elektrische Suzuki e-Vitara?

De naam Suzuki Vitara stamt al uit 1988, maar nog altijd maakt Suzuki dankbaar gebruik van de naam. In zijn jongste gedaante is Suzuki’s compacte SUV geheel elektrisch. En dat is best bijzonder, want de Japanners raakten laat in de ban van de EV. De e-Vitara is in Europa pas de eerste volledig elektrische auto van het sympathieke merk.

Suzuki stelde ons stekkergeduld wel wat op de proef. Al in oktober 2024 werd de e-Vitara getoond aan het publiek. Afgelopen voorjaar reden we vervolgens een paar rondjes op een testcircuit met een voorseriemodel, waarbij we de verwachting uitspraken dat-ie in oktober klaar zou zijn. Maar dat bleek te optimistisch. Volgens Suzuki is de wereldwijde schaarste aan grondstoffen voor batterijen de oorzaak van de vertraging.

Ontvang je onze nieuwsbrief al, met elke week een gratis autotest?

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Nu is de echte e-Vitara eindelijk opgestaan en staat hij begin 2026 in de showroom. Suzuki heeft drie verschillende versies op stapel staan. Twee daarvan beschikken over een enkele elektromotor en voorwielaandrijving (144 of 174 pk). Het topmodel krijgt ook op de achteras een elektromotor en mag daarom het AllGrip-label dragen. Deze 4x4-versie komt aan een systeem­vermogen van 184 pk.

De e-Vitara wordt leverbaar met twee verschillende batterijvarianten, die een capaciteit hebben van 49 of 61 kWh. Dat onze testauto met voorwielaandrijving en het grootste accupakket ook de grootste actieradius heeft, laat zich raden. Suzuki geeft 426 kilometer op. De andere versies duiken daar flink onder. Met de kleine batterij is de stroomvoorraad na 344 kilometer op, de e-Vitara AllGrip geeft het op bij 395 kilometer.

Wat is goed aan de Suzuki e-Vitara?

Wanneer je in de comfortabele bestuurdersstoel plaatsneemt achter het stuur, maakt de e-Vitara gelijk een vertrouwde indruk. Het dashboard bevat tal van fysieke knoppen en schakelaars, onder meer voor de airco en de volumeknop van de radio.

Tijdens een testrit door de Voerstreek en de heuvels rondom Luik met de voorwielaangedreven 61 kWh-versie, noteren we over het algemeen plussen: Suzuki heeft een goedmoedig rijdende auto ontwikkeld.

Blij verrast zijn we bijvoorbeeld door de behoorlijk communicatieve besturing, het lage geluidsniveau en de prestaties van de elektromotor. Die heeft precies genoeg vermogen om de meeste benzineauto's tijdens stoplichtsprints te verslaan, maar Suzuki overdrijft de sportiviteit niet. Een vermogen van 174 pk is niet te veel, maar ook niet te weinig, en we kunnen prima leven met de topsnelheid van 150 km/h.

Van de zeer acceptabele prijs en de riante garantievoorwaarden (zie vraag 4) kunnen andere merken wel iets leren.

Wat kan beter aan de Suzuki e-Vitara?

Hoewel het dashboard best veel echte knoppen heeft, valt er op de logica van de bediening wel wat aan te merken. Zo zoeken we ons een breuk naar de stoelverwarming. Die blijkt onder het airco-icoontje in het touchscreen te zitten. Druk je daarop, dan krijg je een virtueel interieur te zien. Vervolgens druk je op de bestuurders- of bijrijdersstoel en moet je ook nog de juiste stand kiezen om je billen te verwarmen (van mild tot standje sambal). Nodeloos omslachtig.

Ook de mate waarin je remenergie kunt terugwinnen, zit diep weggestopt in een submenu. Alsof Suzuki zelf ook inziet hoe omslachtig dit werkt, kun je het alleen aanpassen als de auto stilstaat. Zelfs in de hoogste stand is het niet voldoende om te remmen door alleen het gaspedaal te liften.

Bij het zitcomfort moeten lange mensen wat concessies doen. Het batterijpakket van de e-Vitara is onder de volle lengte van het passagiersgedeelte geplaatst en dat betekent dat de zitpositie voor mensen van 1,90 meter en langer net wat te hoog is. Daar staat veel beenruimte op de achterbank tegenover. Die is mede te danken aan de wielbasis van 2700 mm en de standaard verschuifbare achterbank.

Tot slot schrijven we op onze verlanglijst aan Suzuki schokdempers die wat meer genade hebben voor de inzittenden. De afstemming is te stevig voor een brave gezinsauto.

Wat is de prijs van de Suzuki e-Vitara?

Van de prijs van 31.995 euro (49 kWh, Select-uitvoering) wordt de Suzuki-rijder blij; voor een Skoda Elroq, Kia EV3 of Volvo EX30 betaal je meer. Suzuki scheept je niet af met een uitgeklede e-Vitara; 18-inch lichtmetaal, metallic lak, een verschuifbare achterbank, een warmtepomp, sleutelloze toegang en een achteruitrijcamera zijn standaard. Onze 61 kWh-testauto kost 35.295 euro.

De meerprijs voor 4WD (alleen i.c.m. 61 kWh-batterij) is 1700 euro. Je krijgt 10 pk meer vermogen en een hoger koppel van 307 in plaats van 193 Nm, maar je rijbereik daalt met ruim 30 kilometer. Tot slot profiteer je bij de aankoop van een e-Vitara van 10 jaar fabrieksgarantie, als je je pretentieloze e-Vitara al die tijd door de dealer laat onderhouden.

Wat vind ikzelf van de elektrische Suzuki Vitara?

Suzuki neemt zijn entree tot de EV-markt heel serieus. De nieuwe e-Vitara biedt genoeg ruimte voor vier inzittenden, al zit je zowel voorin als achterin net wat te hoog. De rij­eigenschappen zijn prima, ondanks de iets te stevige demping. Qua verbruik, actieradius en prestaties kleurt de e-Vitara keurig binnen de lijntjes, de basisprijs is laag en de uitrusting riant.

Binnenkort komt de Toyota Urban Cruiser op de markt, die in dezelfde fabriek wordt gebouwd als de e-Vitara. Houd onze website in de gaten, we gaan uitgebreid de overeenkomsten en verschillen bespreken.