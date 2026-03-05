Een nieuw F1-tijdperk begint: kijk het seizoen vanaf de eerste race extra voordelig!

TEST Fiat Grande Panda - elektrisch of mild-hybrid, wat is nu écht de slimste keuze?

Redactie
Door Redactie

De Fiat Grande Panda combineert designelementen uit de jaren tachtig met een hedendaagse geëlektrificeerde aandrijflijn - naar keuze als mild hybrid of als volledige EV. Maar welke van de twee is de slimste keuze?

Hoekig van vorm, praktisch in gebruik en inmiddels een icoon: met meer dan vier miljoen geproduceerde exemplaren, is de oer-Panda een van de succesvolste modellen uit de rijke geschiedenis van Fiat. Niet zo gek: de auto was goedkoop en had met zijn doordachte kenmerken een charme die door de concurrentie niet of nauwelijks te evenaren was. De ziel van de oer-Panda is met de lancering van de Grande Panda nieuw leven ingeblazen. De nagenoeg 4 meter lange hatchback is een flink stuk groter (en zwaarder) dan het oermodel uit 1980, maar de vormtaal is samen met talrijke designelementen een duidelijke verwijzing naar het origineel.

Naast de conventionele benzineversie, wordt de Grande Panda ook geleverd als mild hybrid en in een volledig elektrische variant. In de Grande Panda Hybrid is een 1,2-liter driecilinder met turbo (101 pk) gecombineerd met een elektromotor (29 pk) die in de automatisch schakelende zesbak geïntegreerd werd. Alles bij elkaar beschikt de Grande Panda Hybrid over een systeemvermogen van 110 pk.

Met 113 pk begeeft de Grande Panda Electric zich op ooghoogte met de hybridevariant. Dat zie je terug in de prestatiecijfers: beide auto's zitten in zo'n 11 seconden vanuit stilstand op de honderd. De elektrische Fiat heeft echter een topsnelheid die is begrensd op 132 km/h; de Hybrid galoppeert door tot 160 km/h.

Belangrijk pluspunt elektrisch

Belangrijk pluspunt van de Grande Panda Electric is zijn hogere comfortniveau. Motorgeluid is absent, terwijl het onderstel door het hogere gewicht van de auto wat soepeler omspringt met oneffenheden in het wegdek. Maar niet alleen het gewichtsverschil van 200 kilo resulteert in meer rust. Ook lijken de elektromotor en de benzinemotor van de Panda Hybrid het soms niet helemaal met elkaar eens te zijn, wat een ietwat nukkig gedrag oplevert. Wel springt de Grande Panda Hybrid spaarzaam met de benzinevoorraad om. Op onze standaard verbruiksronde noteerden we een gemiddelde van 5,5 l/100 km (1 op 18,2). Met een tankinhoud van 44 liter, valt daarmee precies 800 kilometer actieradius te halen. Met de elektrische Grande Panda moet je over die afstand drie keer een laadpaal opzoeken. Gemiddeld 19,9 kWh/100 km betekent een reëel rijbereik van 220 kilometer. De 43,8 kWh grote accu heeft echter een hoogste laadkracht van 100 kW, zodat niet meer dan 27 minuten verstrijken om het laadniveau van 20 weer op 80 procent te krijgen.

Wanneer je voorkeur uitgaat naar de elektrische versie van Fiats jongste model - wat door de lagere kilometerkostprijs ook onze voorkeur zou hebben - houd er dan wel rekening mee dat je inlevert op de bagageruimte. Bij de Hybrid kan 412 tot 1366 liter achterin, bij de Electric blijft daar 361 tot 1315 liter van over.

Specificatie Fiat Grande Panda Hybrid Fiat Grande Panda Electric
Motor3-cilinder turbo, 48V mild hybridSynchroonmotor met permanente magneet
Cilinderinhoud1199 cm³
Max. vermogen81 kW / 110 pk bij 5500 tpm83 kW / 113 pk
Max. koppel205 Nm122 Nm
Accu / netto capaciteitLithium-ion / 43,8 kWh
Max. laadvermogen AC / DC11 kW / 100 kW
Transmissie / aandrijving6-traps DCT / voorwielenConstante overbrenging / voorwielen
OnderstelMcPherson voor / torsie-as achter; ESPMcPherson voor / torsie-as achter; ESP
RemmenSchijven voor / trommels achter; ABSSchijven v/a; ABS
Bandenmaat standaard205/60 R16205/60 R16
Bandenmaat testauto205/55 R17205/55 R17
L / B / H3999 / 1763 / 1629 mm3999 / 1763 / 1619 mm
Wielbasis2540 mm2540 mm
Kentekengewicht1188 kg1415 kg
Max. toelaatbaar gewicht / laadvermogen1700 / 512 kg1910 / 495 kg
Max. trekgewicht geremd / ongeremd600 / 600 kg550 / 550 kg
0–100 km/u11,2 s11,0 s
Topsnelheid160 km/u132 km/u
Gem. verbruik (WLTP)5,1 l/100 km16,8 kWh/100 km
Actieradius (WLTP)863 km320 km
Testverbruik5,5 l/100 km19,9 kWh/100 km
CO₂-uitstoot (WLTP / test)117 / 138 g/km0 / 0 g/km
Actieradius (test)800 km220 km
Basisprijs€ 25.999€ 24.999
Full operational lease¹€ 419€ 419
Private lease²€ 497€ 374
Restwaarde na 4 jaar€ 12.220 (47%)€ 11.250 (45%)
Verzekering (WA / WA+ / allrisk p/m)³22 / 31 / 4524 / 32 / 47
Brandstof-/energiekosten p/m⁴€ 193,97€ 86,23
Onderhoudskosten p/j€ 815€ 575
Belasting p/m€ 58,67€ 53,90
Totale kosten p/m⁵€ 652,61€ 521,49
Totale kosten per km€ 0,39€ 0,31

1) Leaseprijs per maand voor geteste motor-/uitrustingsvariant, opgegeven door importeur, op basis van 15.000 km/jaar en een looptijd van 48 maanden.

2) Tarief private lease per maand voor geteste motor-/uitrustingsvariant (bron: autoreview.nl/private-lease), op basis van 15.000 km/jaar met een looptijd van 48 maanden.

3) Voordeligste autoverzekering volgens Independer.nl, voor een bestuurder van 40 jaar oud met 8 schadevrije jaren, op basis van 20.000 km/jaar.

4) Per maand, op basis van 20.000 km/jaar met het gemeten testverbruik. Benzine (E10): gemiddelde prijs 2,116 per liter. Elektriciteit: gemiddeld tarief 0,26 euro per kWh. (Bron: unitedconsumers.com)

5) Bij allrisk-verzekering.

Winnaar: elektrisch

Als mild hybrid ontpopt de Fiat Grande Panda zich als een speels rijdende en praktische hatchback. Maar de elektrische variant rijdt nét wat soepeler en comfortabeler. Bovendien is de Electric 1000 euro goedkoper dan de Hybrid. Met een actieradius van iets meer dan 200 kilometer op een volle accu, is de Grande Panda Electric echter minder geschikt voor lange afstanden.

Redactie
Door Redactie

