Dit icoon werd elektrisch, maar is er tóch weer met benzinemotor (en goedkoper dan ooit)

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
De Fiat 500 is weer 'gewoon' op benzine beschikbaar en is tevens nog nooit zo goedkoop geweest: via onze private lease vergelijker heb je de stadsauto al vanaf 389 euro!

Toen de Fiat 500 in 2007 werd geïntroduceerd, was het gelijk een absolute voltreffer. De stadsauto werd zo populair, dat-ie in 17 jaar tijd een iconische status heeft verworven. In 2024 verdween de variant op benzine en bleef de EV over, maar lang heeft dat niet geduurd. Fiat beseft namelijk dat het schrappen van de benzinevariant een fout was en komt nu alsnog met een vernieuwd 500 op benzine. 

Of je nu de nieuwe op benzine of toch liever de elektrische wilt, qua prijs maakt het niet uit: beide varianten zijn er vanaf 389 euro per maand. Ben je er nog niet helemaal uit? We laten je de technische specificaties van de Fiat zien en tonen enkele goede en mindere punten van de auto. Zo weet jij snel of de 500 iets voor jou is.

    Over de Fiat 500

    Specificaties

    Specificaties 1.0 Hybrid 24 kWh 42 kWh
    Vermogen 65 pk 95 pk 118 pk
    Koppel 92 Nm 220 Nm 220 Nm
    Aandrijflijn Benzine (mild-hybrid) Elektrisch Elektrisch
    0-100 sprint 13,8 s 9,5 s 9,0 s
    CO₂-uitstoot (WLTP) 117 g/km 0 g/km 0 g/km
    Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,2 l/100 km (1 op 19,2) 13 kWh/100 km 14,4 kWh/100 km
    Accucapaciteit - 24 kWh 42 kWh
    Batterijtype - Lithium-ion Lithium-ion
    WLTP-actieradius 712 km 190 km 322 km
    Laadvermogen - 11 kW 11 kW
    Laadtijd (0–100%) - 2 u 30 min 4 u 15 min
    Snellaadvermogen - 50 kW 85 kW
    Snellaadtijd (0–80%) - 30 min 35 min

    Pluspunten

    + Zuinig
    + Leuk en onderscheidend ontwerp
    + Rijdt leuk

    Minpunten

    - EV-specs niet indrukwekkend
    - Benzine: motor is best traag
    - Achterbank is niet bruikbaar

    Fiat 500 uitvoeringen

    De Fiat 500 is beschikbaar in 4 uitrustingsniveaus: Pop, Icon, Torino Launch Edition en La Prima. 

    Pop

    De basisversie met de belangrijkste comfort- en veiligheidssystemen. Standaard met onder meer airconditioning, parkeersensoren achter, een digitaal instrumentendisplay en diverse rijhulpsystemen zoals AEB en verkeersbordherkenning.

    Icon

    De middenversie die vooral inzet op meer comfort en connectiviteit. Standaard onder meer een 10,25-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto, automatische airconditioning en extra gebruiksgemak.

    Torino Launch Edition

    Een speciale uitvoering met extra uitstraling en een rijkere uitrusting. Onder meer voorzien van LED-koplampen, andere velgen en extra comfort zoals een middenarmsteun en verwarmbare buitenspiegels.

    La Prima

    De luxe topversie met de meest complete uitrusting. Denk aan 17-inch lichtmetalen velgen, premium interieurdetails, navigatie, een uitgebreider audiosysteem en extra assistentiesystemen.

    Waarom kiezen voor private lease?

    Private lease biedt de mogelijkheid om tegen een vast maandelijks bedrag in een nieuwe auto te rijden. Dit bedrag dekt alle uitgaven zoals afschrijving, belastingen, verzekeringen en onderhoud. Hierdoor vermijd je onverwachte financiële tegenvallers, aangezien alle kosten vooraf duidelijk zijn.

    Shane Jebbink
    Door Shane Jebbink

    Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

