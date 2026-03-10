Dit icoon werd elektrisch, maar is er tóch weer met benzinemotor (en goedkoper dan ooit)

Nieuws

De Fiat 500 is weer 'gewoon' op benzine beschikbaar en is tevens nog nooit zo goedkoop geweest: via onze private lease vergelijker heb je de stadsauto al vanaf 389 euro!

Toen de Fiat 500 in 2007 werd geïntroduceerd, was het gelijk een absolute voltreffer. De stadsauto werd zo populair, dat-ie in 17 jaar tijd een iconische status heeft verworven. In 2024 verdween de variant op benzine en bleef de EV over, maar lang heeft dat niet geduurd. Fiat beseft namelijk dat het schrappen van de benzinevariant een fout was en komt nu alsnog met een vernieuwd 500 op benzine.

Of je nu de nieuwe op benzine of toch liever de elektrische wilt, qua prijs maakt het niet uit: beide varianten zijn er vanaf 389 euro per maand. Ben je er nog niet helemaal uit? We laten je de technische specificaties van de Fiat zien en tonen enkele goede en mindere punten van de auto. Zo weet jij snel of de 500 iets voor jou is.

Fiat 500 private lease

Fiat 500 Hybrid - vanaf 389 euro

Fiat 500e - vanaf 389 euro

Over de Fiat 500

Specificaties

Specificaties 1.0 Hybrid 24 kWh 42 kWh Vermogen 65 pk 95 pk 118 pk Koppel 92 Nm 220 Nm 220 Nm Aandrijflijn Benzine (mild-hybrid) Elektrisch Elektrisch 0-100 sprint 13,8 s 9,5 s 9,0 s CO₂-uitstoot (WLTP) 117 g/km 0 g/km 0 g/km Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,2 l/100 km (1 op 19,2) 13 kWh/100 km 14,4 kWh/100 km Accucapaciteit - 24 kWh 42 kWh Batterijtype - Lithium-ion Lithium-ion WLTP-actieradius 712 km 190 km 322 km Laadvermogen - 11 kW 11 kW Laadtijd (0–100%) - 2 u 30 min 4 u 15 min Snellaadvermogen - 50 kW 85 kW Snellaadtijd (0–80%) - 30 min 35 min

Pluspunten

+ Zuinig

+ Leuk en onderscheidend ontwerp

+ Rijdt leuk

Minpunten

- EV-specs niet indrukwekkend

- Benzine: motor is best traag

- Achterbank is niet bruikbaar



Fiat 500 uitvoeringen

De Fiat 500 is beschikbaar in 4 uitrustingsniveaus: Pop, Icon, Torino Launch Edition en La Prima.

Pop

De basisversie met de belangrijkste comfort- en veiligheidssystemen. Standaard met onder meer airconditioning, parkeersensoren achter, een digitaal instrumentendisplay en diverse rijhulpsystemen zoals AEB en verkeersbordherkenning.

Icon

De middenversie die vooral inzet op meer comfort en connectiviteit. Standaard onder meer een 10,25-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto, automatische airconditioning en extra gebruiksgemak.

Torino Launch Edition

Een speciale uitvoering met extra uitstraling en een rijkere uitrusting. Onder meer voorzien van LED-koplampen, andere velgen en extra comfort zoals een middenarmsteun en verwarmbare buitenspiegels.

La Prima

De luxe topversie met de meest complete uitrusting. Denk aan 17-inch lichtmetalen velgen, premium interieurdetails, navigatie, een uitgebreider audiosysteem en extra assistentiesystemen.

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease biedt de mogelijkheid om tegen een vast maandelijks bedrag in een nieuwe auto te rijden. Dit bedrag dekt alle uitgaven zoals afschrijving, belastingen, verzekeringen en onderhoud. Hierdoor vermijd je onverwachte financiële tegenvallers, aangezien alle kosten vooraf duidelijk zijn.