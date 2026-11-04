Kies je bij dit model voor benzine in plaats van elektrisch, dan ben je 6480 euro goedkoper uit

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De Fiat 500 is er sinds kort weer met benzinemotor, en daarmee bewijst hij meteen iets wat veel mensen niet meer zouden verwachten: benzine is nog altijd goedkoper dan elektrisch. Tenminste, als je naar de private lease-prijzen kijkt. Via onze handige vergelijker is de benzineversie maandelijks véél voordeliger dan zijn elektrische broertje.

Ga naar de beste Fiat 500-deals

Fiat 500 Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. ANWB Fiat 500 1.0 hybrid Pop 3d Handgeschakeld Benzine 72 maanden 5.000 km/jaar € 299,- p/m Bekijken ANWB Fiat 500 1.0 hybrid Pop 3d Handgeschakeld Benzine 72 maanden 7.500 km/jaar € 311,- p/m Bekijken ANWB Fiat 500 1.0 Hybrid Icon 3d Handgeschakeld Benzine 72 maanden 5.000 km/jaar € 319,- p/m Bekijken Bekijk alle Fiat 500 Private Lease deals

Over de Fiat 500

Elektrisch rijden is goedkoper? Bij de Fiat 500 is het precies andersom. In onze vergelijker lease je de elektrische 500e vanaf 389 euro per maand, terwijl de benzineversie in dezelfde basisuitvoering al vanaf 299 euro te krijgen is. Beide prijzen gelden bij een looptijd van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Over de hele looptijd scheelt dat 6480 euro.

De benzine-500 is een zogeheten mild hybrid. Een kleine elektromotor helpt de benzinemotor bij het optrekken, maar volledig elektrisch rijden kan hij niet. Onder de motorkap zit een 1.0-driecilinder van 65 pk, altijd gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Volgens de officiële WLTP-test verbruikt hij 5,2 liter per 100 kilometer, ongeveer 1 op 19.

Eerlijk is eerlijk: de benzineversie is geen sprinter. Met 16,2 seconden van 0 naar 100 km/h is hij flink trager dan de elektrische 500e, die er 9,5 seconden over doet. In de stad merk je daar weinig van, op de snelweg wel.

Pluspunten Minpunten + 90 euro per maand goedkoper dan de 500e

+ Zuinig, ongeveer 1 op 19

+ Geen laadpaal nodig – Traag, 16,2 seconden naar 100 km/h

– Alleen met handgeschakelde versnellingsbak

– Geen touchscreen in de Pop

Ga naar de beste Fiat 500-deals

Fiat 500 Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. ANWB Fiat 500 1.0 hybrid Pop 3d Handgeschakeld Benzine 72 maanden 5.000 km/jaar € 299,- p/m Bekijken ANWB Fiat 500 1.0 hybrid Pop 3d Handgeschakeld Benzine 72 maanden 7.500 km/jaar € 311,- p/m Bekijken ANWB Fiat 500 1.0 Hybrid Icon 3d Handgeschakeld Benzine 72 maanden 5.000 km/jaar € 319,- p/m Bekijken Bekijk alle Fiat 500 Private Lease deals

Fiat 500 uitrusting

Pop

De Fiat 500 opent met de ‘Pop’, en die is sober maar compleet. Standaard krijg je handbediende airconditioning, een digitaal dashboard van 7 inch, cruise control, ‘Keyless Start’, parkeersensoren achter en 15 inch stalen velgen met wieldoppen. Ook het veiligheidspakket, met onder meer noodremassistent, rijstrookwaarschuwing, verkeersbordherkenning en vermoeidheidsherkenning, zit er standaard op. Een touchscreen ontbreekt: in plaats daarvan krijg je een houder voor je telefoon.

Icon

De ‘Icon’ voegt comfort en connectiviteit toe: een touchscreen van 10,25 inch met Apple CarPlay en Android Auto, DAB+, automatische airconditioning, een regensensor en 16 inch lichtmetalen velgen. Het dashboard is in de kleur van de carrosserie gespoten en het stuur is bekleed met soft-touch kunstleer.

La Prima

De topversie richt zich op luxe en sfeer, met 17 inch diamantgeslepen lichtmetalen velgen, automatisch dimmende ledkoplampen, ingebouwde navigatie, een draadloze telefoonlader, een achteruitrijcamera en verwarmde voorstoelen. Ook een verwarmde voorruit, getinte ruiten achter en een in delen neerklapbare achterbank zijn standaard. Bij de benzineversie zit er bovendien een panoramisch glazen dak op, bij de elektrische krijg je juist parkeersensoren rondom en dodehoekdetectie.

De Fiat 500 is er met benzinemotor en als volledig elektrische 500e, met een accu van 24 of 42 kWh. De uitrustingsniveaus zijn bij beide grotendeels gelijk. Benieuwd naar de exacte specificaties? Die vind je hieronder.

Specificatie 1.0 Hybrid 500e 24 kWh 500e 42 kWh Vermogen 65 pk 95 pk 118 pk Koppel 92 Nm 220 Nm 220 Nm Transmissie Handbak (6) Automaat Automaat 0-100 km/h 16,2 s 9,5 s 9,0 s Topsnelheid 155 km/h 135 km/h 150 km/h Verbruik 5,2 l/100 km 13,0 kWh/100 km 14,4 kWh/100 km Tank / accu 37 liter 21,3 kWh 37,3 kWh Actieradius - 190 km 331 km Snelladen - 50 kW 85 kW Bagageruimte 185 liter 185 liter 185 liter Leaseprijs 299 euro p/m 389 euro p/m 459 euro p/m

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.