Kies je bij dit model benzine in plaats van elektrisch, dan ben je 6480 euro goedkoper uit

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Kies je bij dit model voor benzine in plaats van elektrisch, dan ben je 6480 euro goedkoper uit

De Fiat 500 is er sinds kort weer met benzinemotor, en daarmee bewijst hij meteen iets wat veel mensen niet meer zouden verwachten: benzine is nog altijd goedkoper dan elektrisch. Tenminste, als je naar de private lease-prijzen kijkt. Via onze handige vergelijker is de benzineversie maandelijks véél voordeliger dan zijn elektrische broertje.

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Fiat 500 Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
ANWB Fiat 500

Fiat 500

1.0 hybrid Pop 3d
Handgeschakeld
Benzine
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 299,- p/m
Bekijken
ANWB Fiat 500

Fiat 500

1.0 hybrid Pop 3d
Handgeschakeld
Benzine
72 maanden
7.500 km/jaar
€ 311,- p/m
Bekijken
ANWB Fiat 500

Fiat 500

1.0 Hybrid Icon 3d
Handgeschakeld
Benzine
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 319,- p/m
Bekijken
Bekijk alle Fiat 500 Private Lease deals
Kies je bij dit model voor benzine in plaats van elektrisch, dan ben je 6480 euro goedkoper uit
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Kies je bij dit model voor benzine in plaats van elektrisch, dan ben je 6480 euro goedkoper uit
Kies je bij dit model voor benzine in plaats van elektrisch, dan ben je 6480 euro goedkoper uit
Kies je bij dit model voor benzine in plaats van elektrisch, dan ben je 6480 euro goedkoper uit

Over de Fiat 500

Elektrisch rijden is goedkoper? Bij de Fiat 500 is het precies andersom. In onze vergelijker lease je de elektrische 500e vanaf 389 euro per maand, terwijl de benzineversie in dezelfde basisuitvoering al vanaf 299 euro te krijgen is. Beide prijzen gelden bij een looptijd van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Over de hele looptijd scheelt dat 6480 euro.

De benzine-500 is een zogeheten mild hybrid. Een kleine elektromotor helpt de benzinemotor bij het optrekken, maar volledig elektrisch rijden kan hij niet. Onder de motorkap zit een 1.0-driecilinder van 65 pk, altijd gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Volgens de officiële WLTP-test verbruikt hij 5,2 liter per 100 kilometer, ongeveer 1 op 19.

Eerlijk is eerlijk: de benzineversie is geen sprinter. Met 16,2 seconden van 0 naar 100 km/h is hij flink trager dan de elektrische 500e, die er 9,5 seconden over doet. In de stad merk je daar weinig van, op de snelweg wel.

Pluspunten Minpunten
+ 90 euro per maand goedkoper dan de 500e
+ Zuinig, ongeveer 1 op 19
+ Geen laadpaal nodig		 – Traag, 16,2 seconden naar 100 km/h
– Alleen met handgeschakelde versnellingsbak
– Geen touchscreen in de Pop

Ga naar de beste Fiat 500-deals

Fiat 500 Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
ANWB Fiat 500

Fiat 500

1.0 hybrid Pop 3d
Handgeschakeld
Benzine
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 299,- p/m
Bekijken
ANWB Fiat 500

Fiat 500

1.0 hybrid Pop 3d
Handgeschakeld
Benzine
72 maanden
7.500 km/jaar
€ 311,- p/m
Bekijken
ANWB Fiat 500

Fiat 500

1.0 Hybrid Icon 3d
Handgeschakeld
Benzine
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 319,- p/m
Bekijken
Bekijk alle Fiat 500 Private Lease deals
Kies je bij dit model voor benzine in plaats van elektrisch, dan ben je 6480 euro goedkoper uit
Kies je bij dit model voor benzine in plaats van elektrisch, dan ben je 6480 euro goedkoper uit
Kies je bij dit model voor benzine in plaats van elektrisch, dan ben je 6480 euro goedkoper uit
Kies je bij dit model voor benzine in plaats van elektrisch, dan ben je 6480 euro goedkoper uit
Kies je bij dit model voor benzine in plaats van elektrisch, dan ben je 6480 euro goedkoper uit

Fiat 500 uitrusting

Pop

De Fiat 500 opent met de ‘Pop’, en die is sober maar compleet. Standaard krijg je handbediende airconditioning, een digitaal dashboard van 7 inch, cruise control, ‘Keyless Start’, parkeersensoren achter en 15 inch stalen velgen met wieldoppen. Ook het veiligheidspakket, met onder meer noodremassistent, rijstrookwaarschuwing, verkeersbordherkenning en vermoeidheidsherkenning, zit er standaard op. Een touchscreen ontbreekt: in plaats daarvan krijg je een houder voor je telefoon.

Icon

De ‘Icon’ voegt comfort en connectiviteit toe: een touchscreen van 10,25 inch met Apple CarPlay en Android Auto, DAB+, automatische airconditioning, een regensensor en 16 inch lichtmetalen velgen. Het dashboard is in de kleur van de carrosserie gespoten en het stuur is bekleed met soft-touch kunstleer.

La Prima

De topversie richt zich op luxe en sfeer, met 17 inch diamantgeslepen lichtmetalen velgen, automatisch dimmende ledkoplampen, ingebouwde navigatie, een draadloze telefoonlader, een achteruitrijcamera en verwarmde voorstoelen. Ook een verwarmde voorruit, getinte ruiten achter en een in delen neerklapbare achterbank zijn standaard. Bij de benzineversie zit er bovendien een panoramisch glazen dak op, bij de elektrische krijg je juist parkeersensoren rondom en dodehoekdetectie.

De Fiat 500 is er met benzinemotor en als volledig elektrische 500e, met een accu van 24 of 42 kWh. De uitrustingsniveaus zijn bij beide grotendeels gelijk. Benieuwd naar de exacte specificaties? Die vind je hieronder.

Specificatie 1.0 Hybrid 500e 24 kWh 500e 42 kWh
Vermogen65 pk95 pk118 pk
Koppel92 Nm220 Nm220 Nm
TransmissieHandbak (6)AutomaatAutomaat
0-100 km/h16,2 s9,5 s9,0 s
Topsnelheid155 km/h135 km/h150 km/h
Verbruik5,2 l/100 km13,0 kWh/100 km14,4 kWh/100 km
Tank / accu37 liter21,3 kWh37,3 kWh
Actieradius-190 km331 km
Snelladen-50 kW85 kW
Bagageruimte185 liter185 liter185 liter
Leaseprijs299 euro p/m389 euro p/m459 euro p/m

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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