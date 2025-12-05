Test: zo kreeg goedkoopste Toyota 61 procent meer vermogen (+ VIDEO)

Tests

Zelden zal een auto bij een facelift zoveel extra vermogen hebben gekregen. De Toyota Aygo X kreeg er 61 procent bij. Tegelijk werd-ie zuiniger. En dat allemaal omdat Toyota zijn hybride-geloof nu ook verkondigt in zijn allerkleinste model.

Het is nogal een stap van Toyota. Waar de meeste merken het A-segment de laatste jaren verlaten hebben, doen de Japanners er juist een schep bovenop. Tegelijk met zijn facelift wordt de Toyota Aygo X een volwaardige hybride. En daarmee is hij de enige in zijn soort in het A-segment. Toyota is zelf ook in zijn nopjes, want het kan melden dat het de zuinigste auto van Nederland heeft gebouwd zonder stekker.

De ingenieurs van Toyota hebben ongetwijfeld veel lol gehad bij de ontwikkeling van de Aygo X. Ze hadden twee uitdagingen: hoe lepel je de hybride aandrijflijn in de kleine Aygo X en waar laat je het batterijpakket in zo’n klein autootje? Voor het plaatsen van de aandrijflijn moest de neus worden opgerekt met 7,6 centimeter, omdat anders de twee motoren er niet in passen.

Meer denkkracht was nodig voor de batterijen. Aan de wielbasis kon niet worden gemorreld. Daarom moesten de technici passen en meten om de twee stapels batterijcellen een plek te geven. Uiteindelijk zijn ze onder de achterbank beland – de batterijen welteverstaan. Niet gebroederlijk achter elkaar, zoals gebruikelijk, maar naast elkaar. Je zit dus eigenlijk met je billen op de accu’s. Voor de 12-voltbatterij werd een plek gevonden onder de bagageruimte. De uitdaging was om die net zo ruim te houden als bij het uitgaande model en dat is gelukt.

Toyota Aygo X alleen met automaat

De hybride aandrijflijn kennen we al uit de Toyota Yaris. Het gaat om een elektromotor en een 1,5-liter driecilinder, die samen 116 pk leveren. Dankzij de nieuwe motor komen alle specs van de Aygo X op hun kop te staan. De CO2-uitstoot bedraagt nu 85 gram per kilometer, het EU-verbruik is 3,7 l/100 km (waardoor je 27 kilometer met een liter benzine kunt doen). De oude Aygo X deed 108 gram en 4,8 l/100 km (1 op 20,8).

Terwijl het verbruik daalde, namen het vermogen en de prestaties juist toe. En hoe. Dankzij de hybride aandrijflijn krijgt de Aygo X een krachtinjectie waar een fanatieke sportschoolbezoeker de hik van krijgt. Het vermogen schiet van 72 pk naar 116 pk - een stijging van 61 procent.

Ineens is de Kia Picanto, zijn belangrijkste concurrent, met zijn 68 pk sterke motor een kneusje. Handmatig schakelen is ook verleden tijd, want de hybrides van Toyota hebben altijd een automaat. Je hoeft dus alleen je rechtervoet te laten vallen om in – hou je vast – 9,2 seconden naar de honderd te sprinten. De oude Aygo X met automaat trok daar 14,8 seconden voor uit.

Rondje in oude model

Het oprekken van de neus gaat gepaard met een facelift. Dankzij de nieuwe koplampen, een andere motorkap en led-verlichting over de breedte van de neus is het verschil met de oude Aygo X duidelijk. Aan de zij- en achterkant moet je meer moeite doen en lijkt de facelift-Aygo nog als twee druppels water op het oude model.

We nemen plaats in een interieur dat vertrouwd aanvoelt, maar toch anders is. Het instrumentarium is helemaal digitaal, de parkeerrem is voortaan elektronisch en tussen de voorstoelen prijken een draadloze telefoonlader, een automaathendel én een EV-knop. Het ‘leer’ op het stuur, de pook en de stoelen is diervrij en bevat onder andere kurkafval uit de wijnindustrie.

Van een klein autootje mag je geen wonderen verwachten op ruimtegebied. Dat volwassenen liever niet achterin plaatsnemen, kun je de Aygo X moeilijk verwijten. Ook het harde plastic op het dashboard zien we door de vingers. Maar de pianolak rond het navigatiescherm is wel heel erg 2005, bovendien zie je heel duidelijk de vingerafdrukken zitten.

Toyota laat ons heel slim eerst een rondje rijden in het oude, 72 pk sterke model. Dat heeft weinig zin in snelle tussensprints en de CVT-transmissie loeit zijn ongenoegen de wereld in. Het is niet zo dat horen en zien je vergaat, maar de oude Aygo X verleidt je niet tot een lange, uitdagende testroute. Vooral bij snelwegetappe zijn we blij dat we niet van testlocatie Berlijn naar huis hoeven te rijden.

Seinen naar BMW's

Stap je daarna in de Hybrid, dan merk je meteen het verschil. De elektromotor geeft de benzinemotor bij tussensprints een steuntje in de rug. In minder dan 8 seconden sprint je van 80 naar 130 km/h. Daardoor hoeven we ons niet te schamen tussen de grote BMW’s en Mercedessen – we stormen vrolijk mee op de linkerbaan van de autobahn.

De Aygo X haalt een top van 172 km/h; 20 km/h meer dan het oude motortje met automaat en 72 pk. Tot onze eigen verbazing blijft de Hybrid zelfs bij 172 km/h stabiel op de weg. We kunnen ons nog net bedwingen om te seinen naar een BMW 3-serie voor ons, die niet snel genoeg inhaalt …

Niet alleen de nieuwe aandrijflijn draagt bij aan de rijbeleving, ook het comfort. Onder de motorkap, achter het dashboard en in de vloer werden nieuwe geluiddempende materialen gebruikt. Onze duurdere uitvoering heeft bovendien dikker glas voor de ruiten en extra geluidsisolatie in de hele carrosserie. Daardoor gaat de snelheidsbeleving hand in hand met een voor een stadsauto ongekende stilte. Ineens is het geen straf meer om met deze auto serieuze afstanden af te leggen. Nu willen we wél naar huis in de Aygo X. Zeker als we merken dat ons testverbruik niet boven de 4 liter uitkomt, ondanks onze escapades op de autobahn.

Prijs Toyota Aygo X (2026): veel duurder

Nog eind dit jaar of begin volgend jaar wordt de nieuwe Aygo X verwacht in Nederland. De huidige Aygo X kost 23.150 euro en de nieuwe wordt een fractie duurder.

De nieuwe prijs van de Aygo X (2026) is namelijk 23.750 euro. Deze Play-uitvoering heeft drie pluspunten: de lage prijs, de moderne aandrijflijn en de omvangrijke veiligheidsuitrusting inclusief adaptieve cruise control. Van de aankleding moet je dan weer niet te veel verwachten: je krijgt stalen velgen met wieldoppen, koplampen met halogeen en een kleurloos interieur met een kleiner touchscreen.

De nieuwe aandrijflijn heeft wel gevolgen voor het gewicht: de Aygo X Hybrid is 140 kilo zwaarder dan zijn voorganger, die zo’n 920 kilo woog (afhankelijk van de uitvoering). Dat betekent dat je meer wegenbelasting gaat betalen. Daar staat een lager verbruik tegenover, dus als je veel kilometers maakt, verdien je de investering terug.

Tot slot melden we dat de Aygo X GR Sport aan het gamma is toegevoegd, met een steviger onderstel en sportievere besturing. Meer vermogen krijgt-ie echter niet. De GR Sport herken je aan de zwarte motorkap, 18-inch wielen en speciale mosterdkleurige lak.



Conclusie

Wat een andere aandrijflijn kan doen voor de rijbeleving, is sensationeel. Een auto van nog geen 1100 kilo met 116 pk is nog net geen hot hatch, maar soms waan je je wel degelijk in een sportwagentje. Het milieu knijpt een oogje toe, want verbruik en uitstoot daalden juist flink.

Toyota Aygo X Hybrid (2026) specs