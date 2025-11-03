Toyota Aygo X Hybrid met stoelverwarming en cabriodak kost 31.395 euro

Nieuws

De prijslijst van de nieuwe Toyota Aygo X begint bij 23.750 euro, maar dat is het showroomlokkertje. De versie van je dromen kost zomaar 30 mille …

De hybride aandrijflijn is het grote nieuws van de nieuwe Aygo X. Hij maakt het stadsautootje sterker (116 pk) én zuiniger (3,7 l/100 km) dan ooit. Bovendien is handmatig schakelen verleden tijd, want de hybrides van Toyota hebben altijd een automaat.



Toyota Aygo X Hybrid prijzen: vanaf 23.750 euro

Alle versies van de Aygo X Hybrid hebben deze fijne combinatie van een 1,5-liter driecilinder en een potige elektromotor onder de motorkap. Ook het instapmodel van 23.750 euro. Deze Play-uitvoering heeft drie pluspunten: de lage prijs, de moderne aandrijflijn en de omvangrijke veiligheidsuitrusting inclusief adaptieve cruise control.

Van de aankleding moet je dan weer niet te veel verwachten: je krijgt stalen velgen met wieldoppen, koplampen met halogeen en een kleurloos interieur met een kleiner touchscreen.

4 uitvoeringen Aygo X Hybrid

Play – 23.750 euro

Pulse – 26.550 euro

Envy – 29.250 euro

GR SPORT – 30.850 euro

Toyota Aygo X Pulse en Envy

Voor led-koplampen, lichtmetaal en een gekleurde sierstrip rondom de keuzehendel van de automaat, moet je bij de Pulse-uitvoering zijn. Deze 26.550 euro kostende uitvoering voegt ook een draadloze telefoonoplader, een zonneklep voor de bestuurder en een startknop toe. De Pulse is tevens de eerste uitvoering waarbij je kunt kiezen uit vrolijke lakkleuren.

De Envy-uitvoering (vanaf 29.250 euro) is de fraaie versie die je op veel persfoto’s ziet. Dit is de versie die je wilt, met 18-inch lichtmetaal, stoelverwarming en het volwaardige touchscreen van 10,5 inch. Bovendien kun je deze uitvoering voorzien van het 2145 euro kostende cabriodak. Maar dan heb je het ineens over een stadsauto van 31.395 euro …

Aygo X GR Sport: sportief topmodel

De Aygo X GR Sport van 30.850 euro is het sportief aangeklede topmodel met een steviger onderstel en sportievere besturing. Meer vermogen krijgt-ie echter niet. De GR Sport herken je aan de zwarte motorkap, 18-inch wielen en speciale mosterdkleurige lak. Voeg er een cabriodak van 1450 euro aan toe en je bent 32.300 euro lichter.

Je kunt de nieuwe Aygo X al bestellen. Binnenkort start de productie in Tsjechië en hij staat vanaf december bij de Toyota-dealer.