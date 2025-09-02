Autoverkopen: zó vaak kiezen Nederlanders voor tweedehands in plaats van nieuw

Nieuws

Autonieuws focust vaak op nieuwe auto’s, maar voor de gemiddelde Nederlander is de tweedehandsmarkt veel interessanter. Dat blijkt wel uit de verkoopcijfers …

Volgens brancheorganisatie Bovag werden er in de eerste acht maanden van dit jaar 1.430.381 occasions verkocht, tegenover slechts 237.909 nieuwe auto’s. Dat betekent dat er ruim zes keer meer gebruikte auto’s van eigenaar wisselden dan dat er nieuwe auto’s de showrooms uitreden.

Occasionmarkt in de lift

De occasionverkoop liet in augustus opnieuw een plus noteren. Met 164.724 verkochte tweedehands auto’s lag de teller 2,3 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Over de eerste acht maanden van dit jaar is de groei nog sterker: +4,3 procent.

Opvallend is ook dat hybride en elektrische occasions steeds meer terrein winnen. Het aandeel van volledig elektrische modellen steeg van 3,9 naar 4,4 procent. Vergeleken met het marktaandeel van EV's op de markt van nieuwe auto's (33,9 procent) blijft die interesse echter maar lauwtjes. Tweedehands hybrides maakten een sprong van 12,2 naar 15,5 procent marktaandeel.

Dit zijn de populairste tweedehandsauto's

De Volkswagen Polo is al jaren heer en meester op de tweedehandsmarkt en ook in augustus 2025 stond hij bovenaan met 5.461 verkochte exemplaren. De Polo werd op de voet gevolgd door zijn grotere broer, de Volkswagen Golf. De top 5 ziet er zo uit:

Volkswagen Polo – 5.461 stuks Volkswagen Golf – 5.235 stuks Opel Corsa – 3.396 stuks Ford Fiesta – 2.858 stuks Toyota Aygo – 2.821 stuks

Meest gekochte occasionmerken

Kijken we naar de merken, dan is Volkswagen het meest geliefde merk onder occasionkopers. Met afstand zelfs. Meer dan 20.000 Volkswagens wisselden in augustus van eigenaar. Het gat met de tweedehands modellen van Peugeot, Toyota, Opel en Ford is groot: