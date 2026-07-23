Volkswagen (ID.) Polo bewijst: elektrisch is toch echt goedkoper dan benzine
De Volkswagen ID. Polo is pas net op de markt, maar heeft nu al een belangrijk punt bewezen: elektrisch is wel degelijk goedkoper dan benzine. Óók als je kijkt naar de private lease-prijzen.
Goedkoop in de VW ID. Polo rijden
Over de Volkswagen ID. Polo
De nieuwe Volkswagen ID. Polo is eindelijk hier en is een heel belangrijke auto voor het merk. Met de betaalbare elektrische hatchback hoopt Volkswagen een groot marktaandeel te kunnen scoren in dit belangrijke segment. Met deze nieuwe EV heeft het merk veel pijnpunten van de oude EV's aangepakt, zoals bijvoorbeeld de touchknoppen.
Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990.
Daarbovenop is de elektrische Polo ook een stukje goedkoper dan de Polo op benzine: die kost minimaal 389 euro per maand, tegenover 379 per maand voor de ID. Polo.
Zijn er nog meer voordelen te ontdekken aan de ID. Polo, en heeft de Volkswagen ook mindere kanten? We beschrijven het voor je hieronder.
|Pluspunten
|Minpunten
|+ Begin van veelbelovende nieuwe EV's Volkswagen
|- Technische specificaties niet super indrukwekkend
|+ Grote bagageruimte (441 liter)
|- Goedkopere versies moeten nog komen
|+ Veel fysieke knoppen
|- Nog niet direct leverbaar
Goedkoop in de VW ID. Polo rijden
Volkswagen ID. Polo uitrusting
Trend
De ID. Polo opent met de ‘Trend’, en die is voor een instapper al ruim bedeeld. Standaard krijg je een 12,9 inch touchscreen, DAB+, ledverlichting rondom, 1-zone Climatronic, parkeersensoren achter en 17 inch stalen velgen. Ook het hele veiligheidspakket, met onder meer dodehoeksensor, noodremassistent, ‘Lane Assist’ en vermoeidheidsherkenning, zit er standaard op, net als tot en met vijf jaar onderhoud.
Life
De ‘Life’ voegt comfort en connectiviteit toe: draadloze Apple CarPlay en Android Auto, adaptieve cruise control, draadloos laden, een achteruitrijcamera, parkeersensoren rondom en elektrisch inklapbare spiegels.
Style
De ‘Style’ richt zich op uiterlijk en sfeer, met 17 inch lichtmetalen velgen, matrix-ledkoplampen (IQ.LIGHT), ‘Keyless Access’, een verwarmd stuurwiel, verwarmbare stoelen en 2-zone Climatronic.
Life First Edition
Dit tijdelijke actiemodel bouwt voort op de Life met 17 inch lichtmetalen velgen, ‘Innovision Pro’-navigatie, getinte ruiten achter, een verwarmd stuurwiel, verwarmbare stoelen en 2-zone Climatronic.
Style First Edition
De topversie is eveneens een tijdelijk actiemodel. Hierop vind je 18 inch ‘Linz’-velgen, ‘Innovision Pro’-navigatie, een panoramadak, elektrisch verstelbare stoelen met geheugenfunctie en de rijassistent ‘Connected Travel Assist’.
De Volkswagen ID. Polo wordt uitsluitend volledig elektrisch geleverd. Benieuwd naar de exacte specificaties? Die vind je hieronder.
Specificaties
|Versie
|PK
|Accu
|Range
|0-100
|Snel-
laden
|Trend
|116 pk
|37 kWh
|315 km
|nog niet bekend
|27 min
|Life
|116 pk
|37 kWh
|315 km
|nog niet bekend
|27 min
|Life
|135 pk
|37 kWh
|329 km
|nog niet bekend
|27 min
|Life
|211 pk
|52 kWh
|454 km
|7,1 s
|24 min
|Life First Edition
|211 pk
|52 kWh
|453 km
|7,1 s
|24 min
|Style
|135 pk
|37 kWh
|329 km
|nog niet bekend
|27 min
|Style
|211 pk
|52 kWh
|452 km
|7,1 s
|24 min
|Style First Edition
|211 pk
|52 kWh
|442 km
|7,1 s
|24 min
Goedkoop in de VW ID. Polo rijden
De Volkswagen ID. Polo is een veelbelovende eerste elektrische versie van de welbekende Polo. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.
Waarom voor private lease kiezen?
Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.
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