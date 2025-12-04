Je zou wel gek zijn als je geen 20 euro extra betaalt voor deze Toyota

Nieuws

De Toyota Aygo X is een van de goedkoopste private lease-auto’s van Nederland, maar de kans is levensgroot dat mensen binnenkort vrijwillig extra geld uit hun spaarpot pulken voor een exemplaar. Dat zit zo.

Er is namelijk een nieuwe Aygo X. Deze Aygo X heeft een elektromotor en een batterij erbij gekregen, waardoor de stadsauto een hybride is geworden. Dat moet vast een hoop extra kosten, hoor ik je denken. Maar dat valt allerminst mee. De vernieuwde Toyota Aygo X Hybrid heb je al vanaf 319 euro per maand. Daarmee is de stadsauto bij Toyota slechts 20 euro duurder dan zijn voorganger.

Specs vernieuwde Aygo X

Uitvoering 1.5 Hybrid 115 Vermogen 116 pk Koppel 141 Nm Aandrijflijn (brandstof) Hybride Gemiddeld verbruik (WLTP) 3,7 l/100 km (1 op 27) 0-100 sprint 9,2 s CO₂-uitstoot (WLTP) 85 g/km

Dat de vernieuwde Aygo X een hybride is geworden, levert een hoop voordelen op. Wij zetten er vijf voor je op een rijtje.

Voordeel 1 – Veel meer pk's

De Aygo X Hybrid levert nu 116 pk, tegenover 72 pk voorheen. Dat is een toename van 61 procent. Daardoor voelt de kleine Toyota een stuk pittiger aan, zowel in de stad als op de snelweg.

Voordeel 2 – Betere prestaties

De sprint van 0 naar 100 km/h kost nog maar 9,2 seconden in plaats van 14,8. Ook tussensprints verlopen veel vlotter: van 80 naar 130 km/h in minder dan 8 seconden. De vernieuwde Aygo X kan dus veel makkelijker meekomen met het verkeer.

Voordeel 3 – Lager verbruik en minder uitstoot

Ondanks het extra vermogen is de Hybrid aanzienlijk zuiniger: 3,7 l/100 km (1 op 27) tegenover 4,8 l/100 km (1 op 20,8). De CO₂-uitstoot daalde van 108 naar 85 gram per kilometer. Je rijdt dus krachtiger én schoner.

Voordeel 4 – Standaard automaat

De nieuwe hybride aandrijflijn is altijd gekoppeld aan een automaat, in plaats van aan een handbak. Dat zorgt voor meer comfort in druk stadsverkeer en een soepelere rijervaring.

Voordeel 5 – Meer comfort en rust

Toyota heeft extra geluidsisolatie toegevoegd in de vloer, rond het dashboard en onder de motorkap. Samen met de elektromotor die bij lage snelheden fluisterstil werkt, maakt dat de Aygo X Hybrid merkbaar stiller en verfijnder dan zijn voorganger.

