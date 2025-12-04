Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement!

Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement! Bekijk actie

Je zou wel gek zijn als je geen 20 euro extra betaalt voor deze Toyota

Waarom je wel gek bent als je niet twee tientjes extra betaalt voor deze Toyota

De Toyota Aygo X is een van de goedkoopste private lease-auto’s van Nederland, maar de kans is levensgroot dat mensen binnenkort vrijwillig extra geld uit hun spaarpot pulken voor een exemplaar. Dat zit zo.

Er is namelijk een nieuwe Aygo X. Deze Aygo X heeft een elektromotor en een batterij erbij gekregen, waardoor de stadsauto een hybride is geworden. Dat moet vast een hoop extra kosten, hoor ik je denken. Maar dat valt allerminst mee. De vernieuwde Toyota Aygo X Hybrid heb je al vanaf 319 euro per maand. Daarmee is de stadsauto bij Toyota slechts 20 euro duurder dan zijn voorganger.

Ga naar al het Toyota Aygo X-aanbod

Waarom je wel gek bent als je niet twee tientjes extra betaalt voor deze Toyota
Waarom je wel gek bent als je niet twee tientjes extra betaalt voor deze Toyota
Waarom je wel gek bent als je niet twee tientjes extra betaalt voor deze Toyota
Tip
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer

Buitengewoon veel ruimte en een enorm rijbereik. De elektrische Volkswagen ID.7 Tourer. Alleen dit jaar nog 17% bijtelling.

Stel 'm nu samen

Specs vernieuwde Aygo X

Uitvoering 1.5 Hybrid 115
Vermogen116 pk
Koppel141 Nm
Aandrijflijn (brandstof)Hybride
Gemiddeld verbruik (WLTP)3,7 l/100 km (1 op 27)
0-100 sprint9,2 s
CO₂-uitstoot (WLTP)85 g/km

Dat de vernieuwde Aygo X een hybride is geworden, levert een hoop voordelen op. Wij zetten er vijf voor je op een rijtje.

Voordeel 1 – Veel meer pk's

De Aygo X Hybrid levert nu 116 pk, tegenover 72 pk voorheen. Dat is een toename van 61 procent. Daardoor voelt de kleine Toyota een stuk pittiger aan, zowel in de stad als op de snelweg.

Waarom je wel gek bent als je niet twee tientjes extra betaalt voor deze Toyota
Waarom je wel gek bent als je niet twee tientjes extra betaalt voor deze Toyota

Voordeel 2 – Betere prestaties

De sprint van 0 naar 100 km/h kost nog maar 9,2 seconden in plaats van 14,8. Ook tussensprints verlopen veel vlotter: van 80 naar 130 km/h in minder dan 8 seconden. De vernieuwde Aygo X kan dus veel makkelijker meekomen met het verkeer.

Voordeel 3 – Lager verbruik en minder uitstoot

Ondanks het extra vermogen is de Hybrid aanzienlijk zuiniger: 3,7 l/100 km (1 op 27) tegenover 4,8 l/100 km (1 op 20,8). De CO₂-uitstoot daalde van 108 naar 85 gram per kilometer. Je rijdt dus krachtiger én schoner.

Waarom je wel gek bent als je niet twee tientjes extra betaalt voor deze Toyota
Waarom je wel gek bent als je niet twee tientjes extra betaalt voor deze Toyota

Voordeel 4 – Standaard automaat

De nieuwe hybride aandrijflijn is altijd gekoppeld aan een automaat, in plaats van aan een handbak. Dat zorgt voor meer comfort in druk stadsverkeer en een soepelere rijervaring.

Voordeel 5 – Meer comfort en rust

Toyota heeft extra geluidsisolatie toegevoegd in de vloer, rond het dashboard en onder de motorkap. Samen met de elektromotor die bij lage snelheden fluisterstil werkt, maakt dat de Aygo X Hybrid merkbaar stiller en verfijnder dan zijn voorganger.

Ga naar al het Toyota Aygo X-aanbod

Lees ook Een van de populairste auto's van Nederland is plotseling spotgoedkoop Een van de populairste auto's van Nederland is plotseling spotgoedkoop
Tip
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement

Elke maand op je deurmat: unieke autotests, diepgaande vergelijkingen en sfeervolle reportages

Bekijk actie
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Dacijaaaaaa!
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact