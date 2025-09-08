Populairste Toyota van Nederland is plotseling spotgoedkoop

Nieuws

Toyota is al sinds jaar en dag een van de populairste automerken van Nederland. De Toyota Aygo X is zelfs de populairste private leaseauto, en ook nog eens een van de goedkoopste in onze private lease vergelijker met een vanafprijs van 269 euro.

Ga naar de beste Toyota Aygo X-deal

Over de Toyota Aygo X

Over 2024 was de Toyota Aygo X de koploper als het gaat om private leaseauto’s. De stadsauto met SUV-trekjes heeft een rijke veiligheidsuitrusting, en profiteert daarnaast ook van de ijzersterke reputatie van Toyota. Wel is de motor een beetje rumoerig en traag.

Pluspunten Minpunten + Rijke standaard (veiligheids)uitrusting

+ Ijzersterke Toyota-reputatie

+ Onderscheidend ontwerp – Interieur oogt enigszins goedkoop

– Instaphoek bij achterportier is krap

– Kan ietwat rumoerig zijn

Ooit was de Aygo X in een erg karige en naamloze uitvoering verkrijgbaar. Daar ontbrak onder andere een radio. Gelukkig private lease je de hatchback tegenwoordig vanaf de Play-uitvoering. Standaard zijn onder andere adaptieve cruise control, LED-dagrijverlichting, een achteruitrijcamera, airconditioning, lane departure-waarschuwing en een 9 inch touchscreen met Apple Carplay en Android Auto.

Ben je benieuwd naar de technische specificaties van de Aygo X? We hebben ze hieronder voor je opgesomd in een tabel.

Kenmerk 1.0 VVT-i Vermogen 72 pk Koppel 93 Nm Aandrijflijn (brandstof) Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,0 l / 100 km (1 op 20,0) 0-100 sprint 14,9 s CO₂-uitstoot (WLTP) 108 g/km

Toyota Aygo X Play

De standaarduitvoering van de Aygo X heet ‘Play’. Deze versie van de stadsauto is al rijk uitgerust met onder andere standaard:

Cruise control

LED-lichten dagrijverlichting

Leren stuurwiel

Achteruitrijcamera

Airconditioning

17 inch stalen velgen

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrisch bedienbare ramen voor

Remassistent

Botsingswaarschuwing

Lane departure-waarschuwing

9 inch touchscreen met Apple Carplay en Android Auto

4,2 inch digitaal instrumentarium

De Toyota Aygo X is voor een scherpe prijs beschikbaar bij Auto Review. Wil je toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.