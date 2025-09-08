Populairste Toyota van Nederland is plotseling spotgoedkoop

Deze populairste Toyota van Nederland is plotseling spotgoedkoop

Toyota is al sinds jaar en dag een van de populairste automerken van Nederland. De Toyota Aygo X is zelfs de populairste private leaseauto, en ook nog eens een van de goedkoopste in onze private lease vergelijker met een vanafprijs van 269 euro.

Ga naar de beste Toyota Aygo X-deal

Over de Toyota Aygo X

Over 2024 was de Toyota Aygo X de koploper als het gaat om private leaseauto’s. De stadsauto met SUV-trekjes heeft een rijke veiligheidsuitrusting, en profiteert daarnaast ook van de ijzersterke reputatie van Toyota. Wel is de motor een beetje rumoerig en traag.

Pluspunten Minpunten
+ Rijke standaard (veiligheids)uitrusting
+ Ijzersterke Toyota-reputatie
+ Onderscheidend ontwerp		 – Interieur oogt enigszins goedkoop
– Instaphoek bij achterportier is krap
– Kan ietwat rumoerig zijn

Ga naar de beste Toyota Aygo X-deal

Ooit was de Aygo X in een erg karige en naamloze uitvoering verkrijgbaar. Daar ontbrak onder andere een radio. Gelukkig private lease je de hatchback tegenwoordig vanaf de Play-uitvoering. Standaard zijn onder andere adaptieve cruise control, LED-dagrijverlichting, een achteruitrijcamera, airconditioning, lane departure-waarschuwing en een 9 inch touchscreen met Apple Carplay en Android Auto.

Ben je benieuwd naar de technische specificaties van de Aygo X? We hebben ze hieronder voor je opgesomd in een tabel.

Kenmerk 1.0 VVT-i
Vermogen 72 pk
Koppel 93 Nm
Aandrijflijn (brandstof) Benzine
Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,0 l / 100 km (1 op 20,0)
0-100 sprint 14,9 s
CO₂-uitstoot (WLTP) 108 g/km
Toyota Aygo X Play

De standaarduitvoering van de Aygo X heet ‘Play’. Deze versie van de stadsauto is al rijk uitgerust met onder andere standaard:

  • Cruise control
  • LED-lichten dagrijverlichting
  • Leren stuurwiel
  • Achteruitrijcamera
  • Airconditioning
  • 17 inch stalen velgen
  • Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
  • Elektrisch bedienbare ramen voor
  • Remassistent
  • Botsingswaarschuwing
  • Lane departure-waarschuwing
  • 9 inch touchscreen met Apple Carplay en Android Auto
  • 4,2 inch digitaal instrumentarium

Ga naar de beste Toyota Aygo X-deal

De Toyota Aygo X is voor een scherpe prijs beschikbaar bij Auto Review. Wil je toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

