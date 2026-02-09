Fiat introduceert stilletjes de goedkoopste EV met 400 kilometer rijbereik

Nieuws

De prijzen van de Fiat 600 zijn verlaagd. Plotseling is de elektrische SUV met 409 kilometer WLTP-bereik een opvallend goede aanbieding. Wij duiken in de prijslijst.

Dankzij de prijsverlaging koop je nu voor 28.999 euro een Fiat 600 Pop met 156 pk en 54 kWh. Ter vergelijking: een elektrische Opel Corsa kost je minimaal 29.999 euro en heeft ‘slechts’ 136 pk en 50 kWh - je betaalt nog eens 1000 euro extra om te upgraden naar de krachtiger aandrijflijn van de 600 Electric.

Goedkoopste Fiat 600 Electric heeft alle EV-functies

Er zijn vier uitvoeringen van de Fiat 600 Electric; de sportief aangeklede Sport-versie van 33.999 euro is nieuw (foto rechts). Maar op EV-gebied zijn ze allemaal gelijk: dezelfde motor, dezelfde batterij, dezelfde functies. Zo beschik je met de goedkope Pop-uitvoering (foto links) gewoon over one pedal drive en drie verschillende rijprogramma’s (Eco, Normal en Sport). Alle uitvoeringen snelladen met maximaal 100 kW, wat neerkomt op 20 tot 80 procent in 27 minuten.

Oranje is de standaardkleur

Nog meer goed nieuws: de standaardkleur van de Fiat 600 is Sole Orange, dus je wordt niet opgezadeld met een saaie witte. Andere lakkleuren kosten 700 euro extra. Het opvallende Acid Green is gereserveerd voor de eerdergenoemde Sport-uitvoering.

Je kunt één pakket bestellen

We zouden voor 500 euro extra het Pack Winter aanvinken, want stoelverwarming is een prettige en energiezuinige manier van verwarmen. Dat is meteen het enige pakket dat je voor de Pop kunt bestellen. Het Pack Comfort met achteruitrijcamera, een draadloze telefoonoplader en een navigatiesysteem is alleen leverbaar voor duurdere uitvoeringen.

Geen navigatiesysteem in de Pop-uitvoering dus, maar dat is geen probleem. Deze basisuitvoering heeft een 10,25-inch touchscreen met Apple Carplay en Android Auto, dus je kunt gewoon je telefoon koppelen.

Nadelen van de goedkope Fiat 600 Pop?

Wat zijn de nadelen van rijden in een elektrische Fiat 600 Pop met Pack Winter van 29.499 euro? Je mist een paar luxezaken. Zo staat hij op 16-inch stalen velgen met wieldoppen, de stoelverstelling is handmatig, het interieur is donker van kleur, een achteruitrijcamera is niet leverbaar, net zo min als adaptieve cruisecontrol (gewone cruise control heeft-ie wel). En het aantal luidsprekers is beperkt tot vier in plaats van zes stuks. Oh ja, en hij is niet leverbaar met een zwart dak.

Zijn grootste concurrenten

Als je een goede deal zoekt, kijk dan ook eens naar de Volkswagen ID.3 van 29.990 euro. Maar met 52 kWh en 384 kilometer rijbereik, doorbreekt hij de magische grens van 400 kilometer niet. Een Renault 5 met 416 kilometer begint bij 31.390 euro en de hogere Renault 4 met 408 km kost minimaal 32.990 euro. Een Opel Frontera (408 km) met de aandrijflijn van de Fiat 600 Electric staat voor 31.999 euro in de prijslijst.