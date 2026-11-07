Duitse verkoopcijfers: dit Duitse merk zakt zwaar door het ijs, Chinezen juist in de lift

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Duitse verkoopcijfers: dit Duitse merk zakt zwaar door het ijs, Chinezen juist in de lift

Opel heeft in eigen land een slechte maand achter de rug: in oktober werden in Duitsland 24,1 procent minder nieuwe Opels geregistreerd dan een jaar eerder. Tegelijk groeien de Chinese merken daar harder dan ooit.

Dat blijkt uit de cijfers van het KBA, de Duitse tegenhanger van de RDW die alle nieuwe registraties bijhoudt. Opel kwam in oktober uit op 10.130 nieuwe auto’s, terwijl de totale Duitse markt juist licht groeide, met 1,7 procent naar 254.492 personenauto’s. Geen enkel ander Duits merk zakte zo diep: ook Ford (-9,8 procent), Audi (-8,4 procent) en Volkswagen (-4,0 procent) verkochten minder, maar lang niet zo veel minder als Opel.

Duitse verkoopcijfers: dit Duitse merk zakt zwaar door het ijs, Chinezen juist in de lift
Duitse verkoopcijfers: dit Duitse merk zakt zwaar door het ijs, Chinezen juist in de lift
Duitse verkoopcijfers: dit Duitse merk zakt zwaar door het ijs, Chinezen juist in de lift
Duitse verkoopcijfers: dit Duitse merk zakt zwaar door het ijs, Chinezen juist in de lift
Duitse verkoopcijfers: dit Duitse merk zakt zwaar door het ijs, Chinezen juist in de lift
Tip
De ruime Volkswagen ID.7 Tourer
De ruime Volkswagen ID.7 Tourer

De 100% elektrische ID.7 Tourer heeft een rijbereik tot 683 km*. Perfect voor zakelijke ritten én vakanties. Vanaf € 44.990.

Ontdek 'm nu

Chinese merken samen al groter dan Opel

Aan de andere kant van de lijst staan de Chinezen. BYD groeide met 54,3 procent naar 5.173 auto’s en MG met 48,5 procent naar 4140 auto’s. Nog veel harder ging het bij Leapmotor en Xpeng, die hun verkopen bijna verviervoudigden: Leapmotor groeide met 288,6 procent naar 3661 auto’s, Xpeng met 284,4 procent naar 1380. Samen komen deze vier Chinese merken in oktober uit op 14.354 nieuwe auto’s, ruim 4000 meer dan Opel.

Ondanks de slechte cijfers van Opel is er dus toch geen sprake van een grafstemming bij moederbedrijf Stellantis. Leapmotor hoort namelijk ook deels bij het concern: Stellantis bezit ruim een vijfde van het Chinese merk en brengt de auto’s via een gezamenlijk bedrijf naar Europa, waarvan het de meerderheid in handen heeft. Wat Opel in oktober in Duitsland verloor, won het concern voor een deel terug via zijn Chinese partner.

Lees ook De populairste plug-in hybride van Nederland is plotseling spotgoedkoop De populairste plug-in hybride van Nederland is plotseling spotgoedkoop

Nog geen reden tot paniek

Ook is het belangrijk om de cijfers in perspectief te zetten: het is voor Opel vooral een slechte maand, en nog geen slecht jaar. Van januari tot en met oktober registreerde het merk in Duitsland 115.505 nieuwe auto’s, nog altijd 2,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. 

De groei van de Chinese merken houdt al het hele jaar aan: BYD groeide dit jaar met 216 procent naar 47.961 auto’s, en verkocht daarmee zelfs 219 exemplaren meer dan Tesla. De Chinese merken profiteren volop van de elektrische groei: in oktober was 37 procent van alle nieuwe auto’s in Duitsland volledig elektrisch, terwijl het aantal nieuwe benzineauto’s met 40,5 procent instortte. 

MerkOktober 2026Verschil met oktober 2025Januari t/m oktober 2026
Volkswagen46.331-4,0%442.775 (-5,6%)
Mercedes26.273+8,5%221.132 (+2,7%)
BMW23.582+0,1%212.902 (+3,8%)
Skoda19.535-12,1%206.508 (+9,9%)
Audi17.482-8,4%170.502 (+3,3%)
Opel10.130-24,1%115.505 (+2,5%)
Ford7505-9,8%82.135 (-10,1%)
BYD5173+54,3%47.961 (+216,1%)
MG4140+48,5%31.503 (+49,7%)
Leapmotor3661+288,6%19.705 (+266,1%)
Tesla2932+290,9%47.742 (+206,1%)
Xpeng1380+284,4%8403 (+279,5%)

Bron: KBA, nieuwe personenauto’s in Duitsland.

Nieuws
Exclusieve verhalen, de beste tests en het laatste autonieuws voor jou geselecteerd!
Exclusieve verhalen, de beste tests en het laatste autonieuws voor jou geselecteerd!

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief.
- Mis geen belangrijk autonieuws
- Exclusieve verhalen alleen voor jou
- Speciale kortingen en acties

Aanmelden
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Hete herfst: Sportwageneditie
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact