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Opel heeft in eigen land een slechte maand achter de rug: in oktober werden in Duitsland 24,1 procent minder nieuwe Opels geregistreerd dan een jaar eerder. Tegelijk groeien de Chinese merken daar harder dan ooit.

Dat blijkt uit de cijfers van het KBA, de Duitse tegenhanger van de RDW die alle nieuwe registraties bijhoudt. Opel kwam in oktober uit op 10.130 nieuwe auto’s, terwijl de totale Duitse markt juist licht groeide, met 1,7 procent naar 254.492 personenauto’s. Geen enkel ander Duits merk zakte zo diep: ook Ford (-9,8 procent), Audi (-8,4 procent) en Volkswagen (-4,0 procent) verkochten minder, maar lang niet zo veel minder als Opel.

Chinese merken samen al groter dan Opel

Aan de andere kant van de lijst staan de Chinezen. BYD groeide met 54,3 procent naar 5.173 auto’s en MG met 48,5 procent naar 4140 auto’s. Nog veel harder ging het bij Leapmotor en Xpeng, die hun verkopen bijna verviervoudigden: Leapmotor groeide met 288,6 procent naar 3661 auto’s, Xpeng met 284,4 procent naar 1380. Samen komen deze vier Chinese merken in oktober uit op 14.354 nieuwe auto’s, ruim 4000 meer dan Opel.

Ondanks de slechte cijfers van Opel is er dus toch geen sprake van een grafstemming bij moederbedrijf Stellantis. Leapmotor hoort namelijk ook deels bij het concern: Stellantis bezit ruim een vijfde van het Chinese merk en brengt de auto’s via een gezamenlijk bedrijf naar Europa, waarvan het de meerderheid in handen heeft. Wat Opel in oktober in Duitsland verloor, won het concern voor een deel terug via zijn Chinese partner.

Nog geen reden tot paniek

Ook is het belangrijk om de cijfers in perspectief te zetten: het is voor Opel vooral een slechte maand, en nog geen slecht jaar. Van januari tot en met oktober registreerde het merk in Duitsland 115.505 nieuwe auto’s, nog altijd 2,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De groei van de Chinese merken houdt al het hele jaar aan: BYD groeide dit jaar met 216 procent naar 47.961 auto’s, en verkocht daarmee zelfs 219 exemplaren meer dan Tesla. De Chinese merken profiteren volop van de elektrische groei: in oktober was 37 procent van alle nieuwe auto’s in Duitsland volledig elektrisch, terwijl het aantal nieuwe benzineauto’s met 40,5 procent instortte.

Merk Oktober 2026 Verschil met oktober 2025 Januari t/m oktober 2026 Volkswagen 46.331 -4,0% 442.775 (-5,6%) Mercedes 26.273 +8,5% 221.132 (+2,7%) BMW 23.582 +0,1% 212.902 (+3,8%) Skoda 19.535 -12,1% 206.508 (+9,9%) Audi 17.482 -8,4% 170.502 (+3,3%) Opel 10.130 -24,1% 115.505 (+2,5%) Ford 7505 -9,8% 82.135 (-10,1%) BYD 5173 +54,3% 47.961 (+216,1%) MG 4140 +48,5% 31.503 (+49,7%) Leapmotor 3661 +288,6% 19.705 (+266,1%) Tesla 2932 +290,9% 47.742 (+206,1%) Xpeng 1380 +284,4% 8403 (+279,5%)

Bron: KBA, nieuwe personenauto’s in Duitsland.