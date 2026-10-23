EV-rijders zijn tevredener dan ooit, maar deze eigenaren raden hun eigen merk massaal af

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Wie een elektrische auto rijdt, is daar steeds vaker dik tevreden over. Toch blijkt uit nieuw onderzoek dat de verschillen tussen merken enorm zijn, en dat één bekend merk er wel heel slecht vanaf komt.

Het onderzoek komt van USCALE, een Duits onderzoeksbureau dat jaarlijks peilt hoe tevreden rijders van elektrische auto's zijn. Deze zomer ondervroeg het 4004 eigenaren van een elektrische auto van maximaal drie jaar oud in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. De belangrijkste vraag: hoe waarschijnlijk is het dat je jouw merk aanraadt aan een vriend of collega? Gemiddeld zou 53 procent dat zeker doen, terwijl 15 procent zijn eigen merk juist afraadt.

Chinees merk aan kop

Het meest tevreden zijn de berijders van Xpeng. Maar liefst 82 procent van de eigenaren raadt het merk aan, en niemand van de ondervraagden raadt het af. Tesla volgt op de tweede plek, waar het vorig jaar nog zesde was, met Skoda en Porsche daar vlak achter. Niet alle Chinese merken scoren goed: BYD eindigt in de middenmoot en MG bungelt onderaan.

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Ook de merken in de top 10 hebben overigens hun ergernissen. Zo stoort de helft van alle ondervraagden zich aan de waarschuwingspiepjes in de auto. Bij Kia en Hyundai is dat zelfs ongeveer 80 procent, terwijl Mini-rijders er met 29 procent veel minder last van hebben. En ondanks alle vooruitgang meldt nog altijd 71 procent problemen bij het laden. Dan gaat het over laadsessies die niet willen starten of tegenvallende laadsnelheden.

De volledige lijst van USCALE

Positie Merk Raadt merk aan Raadt merk af 1 Xpeng 82% 0% 2 Tesla 79% 6% 3 Skoda 67% 7% 4 Porsche 67% 9% 5 Hyundai 63% 8% 6 BMW 63% 6% 7 Kia 61% 10% 8 Mini 61% 8% 9 Polestar 58% 7% 10 Mercedes 54% 13% 11 Genesis 53% 30% 12 Ford 51% 19% 13 BYD 47% 9% 14 Volkswagen 46% 14% 15 Leapmotor 46% 7% 16 Renault 44% 21% 17 Cupra 38% 19% 18 Volvo 37% 19% 19 Smart 37% 26% 20 Audi 37% 31% 21 MG 30% 29% 22 Fiat 24% 30% 23 Opel 19% 50% - Gemiddeld 53% 15%

Helft van de rijders raadt eigen merk af

Helemaal onderaan staat Opel. Slechts 19 procent van de Opel-rijders zou een EV van het merk aanraden, terwijl de helft die echt afraadt. Vooral de app laat steken vallen: 92 procent van de Opel-rijders meldt daar problemen mee, tegenover 8 procent bij Tesla. Ook over de software, het laden en de bediening zijn Opel-rijders kritisch. Fiat, net als Opel onderdeel van Stellantis, komt met 24 procent aanraders en 30 procent afraders ook niet best weg.

Disclaimer

Wel moeten we een disclaimer bij het onderzoek plaatsen: USCALE vond de deelnemers via sociale media, en er deden geen Nederlanders mee aan het onderzoek. Toch is het signaal duidelijk: de techniek van elektrische auto's is goed op orde, maar software, apps en laden maken inmiddels het verschil. En juist daar heeft Opel nog flink wat in te halen.